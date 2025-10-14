Ir al contenido
Trump amenaza a España con aranceles por no subir el gasto de defensa al 5% del PIB: “Tiene que ser castigada”

“Estoy muy descontento con España”, subraya el presidente de Estados Unidos en una reunión con Javier Milei

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Washington -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado este martes “muy descontento con España”. Tras apuntar que “es el único país de la OTAN que no va a subir su gasto militar al 5%”, ha indicado que se plantea imponer aranceles a este país, una amenaza con la que ya había coqueteado en junio, en la cumbre de la Alianza en La Haya.

“Es posible que lo haga... España es el único (que no paga), tiene que ser castigada por eso”, ha subrayado Trump, que ha considerado que la actitud de España “es muy poco respetuosa” hacia el resto de miembros de la Alianza.

Sobre la firma

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Previamente, trabajó en la corresponsalía del periódico en Asia, en la delegación de EFE en Pekín, cubriendo la Casa Blanca y en el Reino Unido. Siguió como enviada especial conflictos en Bosnia-Herzegovina y Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Más información

Trump anuncia un nuevo ataque contra una presunta narcolancha venezolana con seis muertos

Macarena Vidal Liy | Washington

Trump condiciona la ayuda a Milei al resultado de las elecciones legislativas en Argentina

Macarena Vidal Liy / Federico Rivas Molina | Washington | Buenos Aires

