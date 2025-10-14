Trump amenaza a España con aranceles por no subir el gasto de defensa al 5% del PIB: “Tiene que ser castigada”
“Estoy muy descontento con España”, subraya el presidente de Estados Unidos en una reunión con Javier Milei
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado este martes “muy descontento con España”. Tras apuntar que “es el único país de la OTAN que no va a subir su gasto militar al 5%”, ha indicado que se plantea imponer aranceles a este país, una amenaza con la que ya había coqueteado en junio, en la cumbre de la Alianza en La Haya.
“Es posible que lo haga... España es el único (que no paga), tiene que ser castigada por eso”, ha subrayado Trump, que ha considerado que la actitud de España “es muy poco respetuosa” hacia el resto de miembros de la Alianza.
