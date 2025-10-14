EE UU insiste en que España debe gastar el 5% del PIB en defensa tras la amenaza de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la ceremonia de firma del Plan de Paz para Oriente Próximo, en Sharm el Sheij el lunes.

El embajador norteamericano ante la OTAN, Matthew Whitaker, asegura que el acuerdo de La Haya no permite “excepciones” pese a que Pedro Sánchez negoció que podrá intentar cumplir sus obligaciones con el 2,1% de gasto

Las sonrisas desplegadas por Donald Trump y Pedro Sánchez durante su encuentro en la localidad egipcia de Sharm el Sheij el lunes amenazan con torcerse en Bruselas. Pocos días después de que el presidente estadounidense amenazase con “expulsar” a España de la OTAN por no cumplir las expectativas de gasto en defensa, el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha redoblado la presión sobre el Gobierno de Sánchez para que aumente al 5% del PIB su inversión en ese capítulo al igual que se han comprometido los demás aliados.

“No hay excepciones ni salvedades” al acuerdo de La Haya en junio, ha dicho el representante estadounidense, en vísperas de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en bruselas. Todo pese a que España, que se ha comprometido a llegar al 2,1%, remarca que no está ligada a ese compromiso (que es, además, político y no vinculante).

“Todos los aliados, incluida España, deberán cumplir el compromiso de defensa de La Haya. Sin excepciones ni salvedades. Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo”, ha dicho Whitaker, no obstante, en teleconferencia con periodistas de cara a la reunión este miércoles de ministros de Defensa de la Alianza.

El embajador estadounidense ha evitado hablar y aclarar la naturaleza de las amenazas de Trump sobre apartar a España. Una expulsión difícil, ya que el tratado de la Alianza Atlántica prevé la posibilidad de que un país abandone voluntariamente la organización, pero no de que sea excluido contra su voluntad.

La amenaza de Trump es una forma de elevar la presión sobre España sobre su porcentaje de inversión en defensa. La declaración final de la cumbre anual de la Alianza en La Haya fija ese 5% de gasto como objetivo, pero el presidente del Gobierno español logró una salvaguardia ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien le confirmó por carta que España podrá dedicar a defensa el porcentaje del PIB que considere necesario, siempre que cumpla con los Objetivos de Capacidades militares que fueron aprobados por los ministros de Defensa aliados el pasado 5 de junio, unos días antes de la crucial cita en la ciudad holandesa, en la que Sánchez y Trump evitaron un cara a cara.

El cumplimiento de esos compromisos se reevaluará en 2029, precisan fuentes aliadas. Y será solo entonces cuando quede patente si España puede cumplirlos dedicando el 2,1% del PIB, como ha asegurado Sánchez.

Aun así, el mandatario estadounidense ya manifestó en La Haya su incomodidad con la flexibilidad española, algo que volvió a exponer durante un encuentro en la Casa Blanca la semana pasada con el presidente finlandés, Alexander Stubb. En La Haya “tuvimos un rezagado. Fue España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados (…) No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Quizás deberíais expulsarlos de la OTAN”, comentó Trump, quien este lunes no obstante realizó un cordial aunque breve saludo con Sánchez durante la firma del Plan de Paz para Oriente Próximo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

A la reunión de la OTAN de este miércoles en Bruselas acudirá el secretario norteamericano de Guerra (antigua Defensa), Peter Hesgeth, con el objetivo declarado de ver el grado de compromiso tras el acuerdo de junio. “La reunión busca poner en práctica el 5% de gasto, ver hacia dónde han ido los aliados en estos meses desde La Haya y que comprendan que hay que hacer avances de manera continuada”, ha subrayado Whitaker. Y ahí, ha insistido, no caben peros ni excepciones.

“Estados Unidos espera que todos los aliados de la OTAN cumplan sus compromisos de defensa y el objetivo de gasto de 5%, 3,5% en objetivos de capacidades militares y 1,5% en gastos relacionados de defensa”, ha declarado. “Todos los aliados acordaron eso, sin excepciones, los 32 aliados aceptaron el mismo acuerdo”, ha insistido.