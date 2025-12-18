Tara Reid asegura sufrir acoso en redes después de que la policía no encontrara pruebas de que su bebida fue manipulada con droga

La reputación de la actriz estadounidense Tara Reid (Wyckoff, Nueva Jersey, 50 años) por sus famosas fiestas con Paris Hilton y por sus problemas con el alcohol en el pasado vuelve a pesar sobre ella. La intérprete de exitosas sagas como American Pie o Sharknado ha denunciado el acoso que está sufriendo en las redes sociales después de que la policía cerrara la semana pasada el caso en el que investigaban si la bebida que consumió Reid el pasado mes de noviembre estaba manipulada con droga tras no encontrar suficiente evidencia. Un incidente que se hizo viral en las redes sociales, en el que se la veía en vídeos en una silla de ruedas, sin poder sostener su propio cuerpo, y siendo auxiliada por personal de un hotel en Chicago. Y un incidente por el que acabó en el hospital tras tomar una sola copa de vino, según denunció la actriz en su momento.

“Todo el acoso al que he sido sometida desde entonces y que todo el mundo esté tergiversando la realidad sin los hechos —ni siquiera estuvieron allí para presenciarlo— está afectando de verdad a mi salud mental, y necesito que pare", ha dicho Reid este miércoles a distintos medios estadounidenses. “Están haciendo parecer que me bebí todo ese vino de golpe y acabé en una camilla, pero tras revisar las imágenes eso no fue en absoluto lo que ocurrió. De hecho, en las grabaciones se ve que cuando regresé de fumar con esa persona solo di un sorbo al vino en más de 30 minutos, y cuando el camarero me preguntó si quería otra bebida hice un gesto indicando que no, porque todavía tenía una copa que apenas había tocado”, explica de nuevo.

La actriz presentó una denuncia formal tras pasar la noche en un hospital, en el que no se le hizo una prueba de sangre, pero ella asegura que los doctores le confirmaron sus sospechas: “Te drogaron anoche en el bar”. La policía de Illinois inició entonces una investigación, pero cerró el caso el 11 de diciembre porque “no habían encontrado evidencia” de la supuesta droga en la bebida. El departamento policial habló con todos los involucrados y dijeron que “no había nada destacable”. “No queremos decir que lo que ella afirma sea falso”, dijo el portavoz de la policía a People, señalando que hubo periodos de tiempo que “no se ven” en las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar del hotel. Sin embargo, solo pudieron examinar las pruebas de las que disponían y que no mostraban indicios de que hubiera habido una intoxicación por drogas: “Eso es todo lo que podemos hacer”.

Tara Reid ha dicho en declaraciones al Daily Mail que la policía cerró el caso por falta de evidencia, pero no porque su bebida no estuviera manipulada. “Estoy fuera de cámara muchas veces y en el exterior, donde no hay grabaciones. Además, la cámara se salta en muchas ocasiones cinco segundos, hasta 30 segundos o más, y falta información clave de los hechos. Tengo todas las grabaciones disponibles que la policía me envió. Y tras revisar todo ese material se puede ver claramente que cuando llegué estaba completamente bien, pedí mi copa de vino y la dejé en la barra para salir a fumar, tal y como afirmé desde el principio”. Y continua: “Estuve fuera de cámara unos diez minutos en ese momento. Antes de salir a fumar por segunda vez me llevé mi copa de vino conmigo al exterior. Tras revisar las grabaciones, solo había consumido dos copas de vino en todo el tiempo desde que llegué, durante un periodo de 30 minutos, antes de salir fuera por segunda vez, y cuando regresé estaba en un estado mental completamente distinto. Y la diferencia es innegable”.

El Departamento de Seguridad Pública de Rosemont afirmó en un comunicado que las grabaciones de vídeo del alojamiento no “muestran que nadie manipulara ni añadiera nada a la bebida”, aunque confirmaron “que un camarero cubrió su bebida cuando ella se alejó de la barra, lo cual es una práctica habitual”. Aunque el caso se haya cerrado, Reid afirma que la policía le ha dicho que si tiene cualquier otra información que aportar la investigarán y le darán seguimiento.

La actriz ha agradecido a sus seguidores por apoyarla “en este momento tan horrible”. “Hago esta declaración para ayudar a que la gente vea la verdad de lo que ocurrió realmente, para que pueda entender los hechos y lo profundamente desgarrador que es todo esto”, ha declarado al Daily Mail. “Imaginar lo aterrador que sería, como mujer, estar tomando algo de vino y después despertarte en el hospital, sin ropa y con una bata, tras 12 horas sin tener ni idea de qué me pasó, solo para ver que los vídeos del estado en el que me encontraba están circulando por todo el mundo. Si pudieran ver la hora y 21 minutos de vídeo, entenderían que obviamente algo no estaba bien”.