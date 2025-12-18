Adrián Gordillo, ‘El Mecos’ de ‘Aída’, revela que está arruinado: “No tengo ni para comer. No quiero dinero, quiero trabajo”
El actor de la famosa serie de Telecinco y de la nueva película que dirige Paco León sobre la misma ha contado cómo es su difícil situación personal y profesional en ‘El tiempo justo’, programa de la misma cadena
Adrián Gordillo (Madrid, 36 años), conocido por interpretar a El Mecos en la serie Aída, estuvo este miércoles en el programa El tiempo justo de Telecinco, donde reconoció que hace mucho tiempo que no es feliz y que está arruinado. En una conversación con Joaquín Prat, el actor pidió ayuda para encontrar trabajo y explicó cómo le dejó de sonar el teléfono de la noche a la mañana: “No estoy abajo, estoy en el infierno, pasándolo fatal. No tengo ni para comer. No quiero dinero, quiero trabajo para poder tener ese dinero”.
“Tenía todo en mis manos, los mejores restaurantes, las mejores discotecas, los mejores amigos”, agregó sobre su pasado siendo uno de los actores de una serie de éxito. Una fama que, admite ahora, se vio truncada por las malas compañías: “La noche es muy mala”. Su vida se vio truncada sobre todo a raíz de la muerte de seres muy cercanos, como la de su madre en 2020, la de su padre tres años después y recientemente la de su abuela. “No iba en las circunstancias que tenía que ir a trabajar en ese momento, pero él ahora está totalmente cambiado”, explicó el presentador que entrevistó a Gordillo.
Ahora, según aseguró al programa de Prat, cuenta con 3 euros para pasar el mes y vive en una habitación que comparte con su hermano. “Estoy arruinado y hago lo que sea para no estarlo. Me pongo a trabajar de mozo de almacén, albañil, lo que sea. Tengo que seguir adelante sea como sea”, concluyó en su entrevista en Telecinco. En su relato, Gordillo contó cómo pasó de estar en la cima y tener muchos proyectos a que no le llamasen para ninguna prueba: “Quiero ayuda. Tengo que pagar una manutención por mi hijo y tengo que pagar mi casa”. En este sentido, admitió que ha pedido ayuda a sus compañeros de profesión, pero que no tiene nadie que le apoye, salvo sus amigos del barrio: “Estoy sin nadie, tengo un hijo y estoy arruinado”.
Su carrera profesional comenzó en 2023 gracias a Sueños de Daniel Guzmán, que ganó el Goya al mejor cortometraje. Pero su fama llegó después cuando durante varias temporadas y siendo solo un niño de 13 años encarnó el papel del mejor amigo de Jonathan en la popular ficción de Mediaset. En la entrevista, aseguró que antes de acabar la serie ya estaba arruinado, pero no dijo nada a sus compañeros. Tampoco les dijo nada recientemente, cuando recuperó su papel en la película sobre la ficción que ha dirigido Paco León y que se estrenará el próximo mes de enero. En este rodaje, admite, no contó su situación a los compañeros: “Yo soy muy mío”.
