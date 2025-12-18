Sheinbaum reitera su postura sobre Venezuela y dice que no tiene que afectar a la relación con Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sostenido este jueves que el rechazo de su gobierno al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela no tiene por qué afectar en la relación de México con Washington. “Nuestra posición no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos”, ha resaltado la mandataria mexicana durante su habitual conferencia de la mañana. Y ha expuesto que su posicionamiento va más allá del conflicto actual entre ambos países y que Trump ha respaldado en su lucha contra el narcotráfico: “No estamos de acuerdo con intervenciones ni querencias; estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”. Las declaraciones llegan poco después de que Sheinabum ofreciera México como territorio para una posible negociación y tras hacer un llamamiento a Naciones Unidas para actuar.

“Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa, y tienen que participar todas las partes”, ha detallado Sheinbaum. El conflicto que viven Estados Unidos y Venezuela avivó el pasado martes, cuando Trump ordenó el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan del país sudamericano. El republicano despejaba con ello las pocas dudas que quedaban sobre el interés de Washington en el petróleo del país como parte de la ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta entonces justificaba solo en esa guerra como el narcotráfico.

Sheinbaum ha tildado de “gravísimo”, ”gravisísimo” que ella misma estuviera de acuerdo con la intervención, “porque estaría violando la constitución de la República”. Y ha considerado que ese mismo posicionamiento debería extenderse a otros países. También ha apuntado al presidente electo chileno, el ultraconservador Antonio Kast: “Dio otra posición, pero nosotros vamos a buscar una solución pacífica y de no intervención con todos los países de América Latina u otros continentes”.

El llamamiento de Sheinbaum a Naciones Unidas y el ofrecimiento del territorio como punto de reuniones puso a México en el tablero del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. En noviembre, Washington declaró a Maduro y a algunos de los miembros de su Gobierno como terroristas, al incluirlos como parte del Cartel de los Soles en la lista del Departamento de Estado. La Cancillería venezolana no tardó en rechazar esa declaratoria y tildarla de “ridícula” y “patraña”. El Gobierno de Maduro aseguró entonces que esa declaratoria se trataba de una maniobra para justificar una intervención militar “bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.

La trama, esa lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico, derivó en un enorme despliegue militar de Washington en el Caribe. Una flota que acumula el 20% del poderío naval estadounidense movilizado en el mundo y que cuenta con cazas F-35 y unos 15.000 soldados. El país norteamericano ha atacado varias presuntas narcolanchas en el Caribe. El 2 de diciembre, Trump avisó de que Estados Unidos empezará con los ataques por tierra contra los narcotraficantes, lo que supondría pisar territorios de otros países. “Será mucho más fácil así. Sabemos dónde están, qué rutas cogen”. El objetivo es, añadió, “acabar con esos hijos de perra”.