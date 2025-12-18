Acciona crea una comisión con el ex presidente de la CNMV y el jefe de EY en España para auditar su política anticorrupción

El presidente de Acciona, Jose Manuel Entrecanales, entre el vicepresidente del grupo, Juan Ignacio Entrecanales, y el secretario general, Jorge Vega, tras la junta de accionistas del pasado mes de junio.

En el grupo de trabajo se sentarán los tres consejeros independientes, al tiempo que se ha reformado todo el área de Construcción en España tras el ‘caso Cerdán’

El momento crítico que atraviesa Acciona desde que su nombre fuera relacionado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la presunta trama de corrupción que encabeza el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha movido a la creación de una comisión especial interna formada por notables del mundo económico. Será para “la evaluación y fortalecimiento del cumplimiento normativo”, según ha anunciado la empresa. El grupo de trabajo dependerá del consejo de administración y estará encabezado por los tres consejeros independientes: María Salgado, María Dolores Dancausa y Javier Sendagorta. Junto a ellos actuarán otras tres figuras externas de renombre: el ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella; el presidente de EY España, Federico Linares, y un ex socio de Uría y Menéndez, Luis de Carlos Bertrán.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha dado detalle sobre este paso en un discurso dirigido a sus empleados con motivo de las fiestas navideñas. El ejecutivo ha señalado que la tarea de la comisión es “identificar y proponer posibles mejoras de las normas, las políticas y los procedimientos internos”. Toda una auditoría pese a que Entrecanales también ha desvelado que cuenta con el informe independiente firmado por la consultora PwC sobre “la validez y la vigencia del sistema de cumplimiento normativo del Grupo Acciona”.

El gigante de las infraestructuras y las energías renovablesz anunció el pasado mes de junio la apertura de una investigación interna para determinar si los involucrados en la supuesta trama corrupta se habían saltado los sistemas de control y cuál había sido su modo de actuación. Esas pesquisas fueron ampliadas en noviembre, a la vista de que aparecían nuevos directivos presuntamente implicados en la conocida como trama del 2%.

Pese a que el primer bombazo de la UCO detonó en junio, con un informe de 500 páginas en que se detallaba el amaño de obras del Ministerio de Transportes por un montante total de 500 millones, no fue hasta el pasado 14 de noviembre cuando miembros de la UCO registraron distintas sedes del grupo constructor. La orden fue dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en busca de documentación que pudiera arrojar luz al caso Cerdán.

Hasta ese momento, el presidente de Acciona se había desligado ante los accionistas del grupo de cualquier vínculo con la trama. Entrecanales habló en la junta del mes de junio de la navarra Servinabar 2000, empresa que se vincula a Santos Cerdán y que aparece como intermediaria en las mordidas, como una simple colaboradora en un ecosistema de 30.000 socios y proveedores. También circunscribió posibles amaños con esa constructora navarra a la actuación en solitario del que fue director de Construcción de la compañía en Navarra, Fernando Merino, despedido en 2021.

Después salieron los nombres del máximo responsable de Acciona Construcción España, Justo Vicente Pelegrini, y de sus íntimos colaboradores Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. El primero era responsable de Acciona Construcción para la Zona Norte, mientras que el segundo tenía responsabilidad sobre la Zona Sur. Vicente Pelegrini fue despedido en junio y los otros dos directivos, apartados de sus puestos en noviembre.

Respaldo de PwC

En el informe de PwC se afirma que Acciona Construcción, cuenta con un “modelo de prevención de delitos y anticorrupción” alineado y certificado bajo las mejores prácticas del mercado nacional e internacional de prevención de riesgos penales (UNE 19601 y UNE-ISO 37001). El sistema cumple, destaca Acciona, con la legislación penal para asegurar el “debido control” frente a los riesgos de comisión de delitos en el seno de su organización.

La consultora también ha acreditado que desde antes de 2015, y a lo largo del periodo de tiempo sobre el que se proyectan las investigaciones judiciales en curso, el modelo de control de Acciona Construcción se ha adaptado a los sucesivos cambios legislativos exigibles en cada momento en esta materia.

Entrecanales ha lamentado ante los empleados de Acciona que “por desgracia, no existe ningún sistema de control absoluto, motivo por el cual, he considerado necesario ir un paso más allá con la creación de esta Comisión Especial”. Desde el punto de vista del presidente de la compañía cotizada, “la única garantía real para preservar el prestigio de nuestra marca es el rigor, la honestidad y la decencia de cada uno de nosotros”. Su intervención ha concluido con la confianza en que “a medida que avance la investigación judicial, quede patente la honestidad de nuestra organización, nuestro compromiso con la justicia y la eficacia de nuestros procedimientos de control interno”.

Otra decisión ante la gravedad de los indicios investigados, sobre el amaño de obras públicas a cambio de pagos tanto a Cerdán como al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, fue la de reorganizar Acciona Construcción España. El pasado mes de julio tomó las riendas José Damián Sáez, quien asumió la dirección del área de negocio desde su anterior puesto de responsable de Construcción para América Latina. Sáez sustituyó al investigado y depedido Justo Vicente Pelegrini.

Acciona dice haber levantado murallas chinas entre los procesos de desarrollo de negocio y preparación de ofertas y licitaciones, y la ejecución y la construcción de los proyectos. Una vez separadas estas labores, se trata de elevar el control en las fases de la contratación y realización de las obras.

Los procesos de desarrollo de negocio y preparación de ofertas y licitaciones serán supervisados y controlados por el propio director de Acciona Construcción España y su equipo más directo. Francesc López, como director de Operaciones, estará al frente de la ejecución y construcción de los proyectos, reportando a José Damián Sáez. López era director de la Zona Este de Acciona Construcción España.

Hasta ahora, Acciona Construcción España tenía cuatro direcciones organizadas por áreas geográficas (Norte, Sur, Este y Centro), que ahora desaparecen. Con el nuevo organigrama y estructura, del nuevo director de Operaciones dependerán tres direcciones de Producción, que se organizarán por tipología de proyectos y segmentos de clientes. Esas tres líneas serán dirigidas por Carlos Tabernero, hasta ahora director de Operaciones de Acciona Construcción en América Latina; Juan Antonio Adán, anteriormente director de Construcción de Australia, y Roberto Carballo, que ocupaba la dirección de Negocios Especiales de Construcción en España.