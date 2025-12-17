Sheinbaum insta a la ONU a actuar en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos para “evitar un derramamiento de sangre”

La presidenta de México ha cuestionado el rol del organismo internacional, al que todavía “no se le ha visto”, y ha insistido en una solución pacífica de la controversia con diálogo y sin injerencias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado este miércoles sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela para hacer un llamado a Naciones Unidas a que actúe y que se evite “un derramamiento de sangre”. Nada más iniciar su conferencia matutina, la mandataria ha arrancado su intervención exhortando a la ONU a que intervenga en el choque entre ambos países, después de que Donald Trump ordenara el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela y aumentara aún más su ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro. “Que [Naciones Unidas] asuma su papel, que no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, ha declarado Sheinbaum desde su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

La presidenta se ha involucrado en el conflicto con unas palabras que hasta ahora no habían sido tan severas ni directas, si bien ha recalcado su postura ya conocida de no intervencionismo y de respeto a la soberanía nacional. “Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela y la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser ‘no’ a la intervención, ‘no’ a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”, ha indicado en la apertura de su comparecencia. Sheinbaum ha insistido en la soberanía de los países, un mantra que ha repetido cada vez que Trump ha amenazado con enviar tropas a México también para combatir el narcotráfico.

Nicolás Maduro en Caracas, el 1 de diciembre. Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)

Además, la presidenta ha ofrecido que México sea la sede de un encuentro entre Venezuela y Estados Unidos para tener un diálogo diplomático. “Podemos ser un punto de reunión si así lo consideran las partes. Y si no, buscar mediadores que eviten cualquier conflicto en la región”, ha ofrecido. También ha instado a los ciudadanos mexicanos que se encuentren en territorio venezolano a que se acerquen a la embajada. “Esperemos que no pase a mayores”, ha dicho respecto a la escalada de la tensión en el país. Sobre el bloqueo de los buques petroleros y la decisión de Trump de quedarse con el cargamento del buque interceptado Skipper que tenía como destino Cuba y China, Sheinbaum ha rechazado la acción del presidente estadounidense. “El bloqueo parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos, como el bloqueo a Cuba. Más allá de las posiciones que pueda tener [sobre el Gobierno de Maduro], un bloqueo daña a los pueblos”, ha indicado. Sin embargo, la presidenta ha negado que haya mantenido una conversación con Maduro recientemente.

La petición de la presidenta para que la ONU tome medidas contundentes en la resolución de la tensión entre ambos países llega un día después de que El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, anunciara que se retira de Venezuela. Turk, que fue declarado persona non grata por el Parlamento venezolano, aseguró que se han hecho “todos los esfuerzos posibles” para seguir operando en el país, “solicitando visados y dialogando con las autoridades, pero sin éxito”, y señaló que la oficina que dirige ya “no tiene ningún tipo de personal dentro de Venezuela”. Su salida de Caracas confirmó la ruptura del Gobierno venezolano con las organizaciones internacionales, que en los últimos años han señalado los abusos del régimen de Maduro.