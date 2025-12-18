Dos exconcejalas denuncian a la alcaldesa de A Coruña por acoso laboral en el canal del PSOE
Las denuncias se remontan a hechos ocurridos entre 2020 y 2022. Rey critica que se haga un “uso espurio” del órgano
Nueva sacudida en la crisis que atraviesa el PSOE gallego. Dos exconcejalas han denunciado a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y a su número dos, José Manuel Lage Tuñas, por presunto acoso laboral, unas acusaciones que elevaron en su día a Ferraz pero que fueron ignoradas, lamentan. Eva Martínez Acón y Esther Fontán, que confirman que presentaron sendas denuncias este miércoles, explican que han sentido “indignación” al ver a Rey encabezando las críticas internas por el caso Tomé y “blandiendo la bandera del feminismo”.
Las denuncias reavivan hechos ocurridos en el gobierno local de A Coruña entre 2020 y 2022. Acón, que fue secretaria general de la agrupación local socialista y edil de Empleo, señala que sufrió “trato vejatorio”, gritos, insultos y malos modos desde que empezó a reclamarle a Rey y Lage que aportasen a las arcas del partido la parte de su sueldo público que marcan los estatutos. Fontán, que era concejala de Medio Ambiente, relata “presión”, “broncas continuas”, insultos y “vaciado de competencias”, una situación que le provocó tal sufrimiento psíquico que durante un pleno tuvo que ser atendida e ingresada en Urgencias.
La regidora ha respondido a las denuncias afirmando en un comunicado que las exconcejalas no son víctimas “auténticas” de acoso y que hacen un “uso espurio” del canal. Alega que su trato a las denunciantes respondió a la “discrepancia política”, critica que actúen con su “nombre y apellidos” en un “canal anónimo”, y las acusa de perpetrar “un ajuste de cuentas por no haber repetido en la lista”. “A donde tienen que ir es al juzgado, y si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es un delito”, concluye Rey.
Acón explica en su denuncia que se planteó ir a los tribunales pero lo descartó “por las consecuencias negativas” en su vida profesional y por “la situación de ansiedad, angustia y malestar emocional” en la que se encontraba. Ante los casos de acoso que han ido saliendo a la luz en el partido en los últimos días, añade, ha tomado “conciencia” de la “gravedad de la situación” y por eso decidió denunciar lo que le ocurrió. Fontán cuenta que dio el paso tras ver a Rey “aprovechándose del dolor de una mujer acosada”, en alusión al manifiesto que promovió la alcaldesa criticando la gestión realizada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el caso de la denuncia de acoso sexual contra uno de sus más estrechos colaboradores, José Tomé.
Las denuncias de Acón y de Fontán contra la alcaldesa de A Coruña y su número dos llegaron en su día a Ferraz, explican ambas denunciantes. Fontán le envió una carta al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, relatándole detalladamente lo que estaba viviendo en el Ayuntamiento. Le pedía medidas, pero estas nunca se tomaron, lamenta la denunciante, que terminaba así aquella misiva: “Sinceramente no creo que nuestro partido merezca conductas así, que no reflejan sus ideas, su ética y mucho menos su compromiso con las mujeres”.
Con Rey y Lage son ya cuatro los dirigentes del PSdeG denunciados en los últimos días por compañeras del partido. Los dos anteriores, Tomé y el alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel, se han dado de baja en el partido. La dirección de los socialistas gallegos ha rehusado pronunciarse sobre estas denuncias porque, al contrario que con las anteriores, no tiene “ninguna constancia oficial” ni comunicación por parte de ninguna víctima. Por su parte, fuentes de la dirección federal precisan que el canal interno antiacoso solo tramita denuncias por presunto acoso sexual y que el laboral debe plantearse ante el Comité de Ética y Garantías, informa José Marcos.
