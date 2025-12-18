Más de 50 heridos por los choques entre hinchas de Nacional y el DIM tras la final de la Copa Colombia

Otro partido de fútbol en Colombia que termina con violencia. La final de la Copa Colombia entre los dos equipos de la ciudad de Medellín, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, termió con una batalla campal entre hinchas de ambos equipos en las tribunas y en la cancha del estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Al menos 59 personas resultaron heridas, seis de ellas policías, según el recuento inicial de las autoridades. El episodio fue controlado después de 10 minutos de fuertes agresiones, tras la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes conocida como ESMAD, de la policía. El partido, que ganó Nacional 1 a 0, terminó sin celebración y sin que los campeones pudieran reclamar la copa.

El alcalde de la segunda ciudad de Colombia, Federico Gutiérrez, ha condenado en redes sociales las agresiones. Ha señalado que los realizaron quienes “no son hinchas” sino “un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia” y que “se comportan como criminales”. El fallido candidato de la derecha a la presidencia del país en 2022 ha asegurado que la violencia no será pasada por alto. “El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo de todos”. Horas antes del partido, el mandatario afirmó en redes sociales que la ciudad estaba preparada para el encuentro, un clásico local de alta tensión, y que la Policía Nacional, y los gestores y promotores de convivencia, garantizarían “orden, seguridad y disfrute antes, durante y después del partido”. “Que sea una fiesta en paz”, había pedido Gutiérrez.

Su deseo se frustró momentos antes de que se diera el pitazo final que consagró a Atlético Nacional como campeón, cuando en las tribunas comenzaron a presentarse altercados. Minutos después, muestran videos en redes sociales, la cancha fue completamente invadida por un mar de hinchas enfurecidos que se agredieron con cualquier objeto que encontraron: vallas metálicas, palos, tubos, sillas, incluso las neveras en las que los equipos llevaban hidratación para los jugadores. Algunos tenían también cuchillos y elementos cortopunzantes. Ninguno de los dos clubes ha publicado en sus canales oficiales ningún comunicado o reacción al episodio al momento de la publicación de este artículo.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, ha hecho eco de las palabras de su jefe en entrevista con W Radio. Afirmó que quienes realizaron los ataques “posan de hinchas, pero son delincuentes y vándalos”. “Tiene que responder, tiene que haber sanciones administrativas y también penales”, ha manifestado, tras asegurar que ya están radicando denuncias penales ante la Fiscalía.

No se trata de un asunto nuevo en el fútbol colombiano; la violencia en los estadios es usual y se ha intentado combatir a través de medidas como sanciones a las barras, multas a los equipos, cierres de tribunas, prohibición de las hinchadas visitantes o la carnetización de los miembros de las barras. Todas, sin embargo, han resultado insuficientes para lidiar con el problema. “La solución no puede ser cerrar los estadios”, ha defendido Villa, “tendría que acabarse el fútbol, entonces”, ha añadido.

La Policía Metropolitana de Medellín y las autoridades locales han iniciado el proceso de identificación de los responsables mediante revisión de videos y materiales publicados en redes sociales. Además, la Fiscalía ha anunciado el seguimiento de los hechos para determinar eventuales responsabilidades penales y disciplinarias.

Tras el episodio, el viceministro de Diálogo Social de Gustavo Petro, Gabriel Rendón, ha reconocido en entrevista con W Radio fallas en la organización, la logística y la articulación institucional alrededor del fútbol en Colombia. “Hay que decirlo categóricamente: ha faltado mayor contundencia en el trabajo articulado”, ha manifestado. Ha reprochado que después de cada episodio violento, “salen los funcionarios a excusarse”, y afirma que no hay acciones reales para prevenir los altercados. Por ello, ha anunciado la convocatoria de una comisión técnica para el 5 de enero, antes de que comience una nueva temporada de fútbol, para establecer parámetros claros para prevenir episodios como estos. “El torneo no puede empezar el 15 o 16 de enero sin que nos hayamos reunido para establecer reglas”, ha sentenciado.