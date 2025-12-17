Seis aspirantes presidenciales lanzan una consulta de derecha sin Uribe ni De La Espriella

Varios precandidatos presidenciales de la derecha colombiana buscan aún la fórmula para robarse el protagonismo en estas elecciones, sin tener que recurrir al ultraderechista Abelardo De La Espriella. Vicky Dávila, quien a principios del año pasado se perfilaba como la opción de ultraderecha, se vio opacada cuando apareció el abogado defensor en la contienda, y desde entonces ha estado buscando retomar el impulso. Este miércoles ha anunciado que se une a una coalición con otros cinco precandidatos: el exministro Mauricio Cárdenas, el exsenador David Luna, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, y el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo. Aparte de Galán, se lanzan con el apoyo de firmas. Se medirán en una consulta el próximo 8 de marzo, días de las elecciones legislativas, para definir quién de los seis llegará a las votaciones presidenciales. Arrancan con algo clave en común, tener descartada una alianza con De La Espriella, además de su claro antipetrismo.

“No confiamos en líderes solitarios ni en proyectos construidos desde la supuesta pureza moral”, dice el manifiesto de los cinco. “Este es un espacio donde decides tú. No las bodegas. No las especulaciones. Mucho menos los padrinos de siempre”, añaden.

Abelardo De La Espriella anunció en las últimas semanas que no se lanzará a una gran consulta de la derecha, como había previamente sugerido, porque quiere llegar solo hasta la primera vuelta solo. El expresidente Álvaro Uribe, por otro lado, ha dicho que está abierto a una alianza que vaya desde Abelardo De La Espriella hasta el centro de Sergio Fajardo, pero por ahora se ha mantenido enfocado en su partido, quien eligió esta semana a la senadora Paloma Valencia como su candidata. “Estamos claramente lanzando un mensaje contundente en que es mucho mejor trabajar juntos, unidos”, dijo el exsenador Luna en el evento de presentación de la nueva coalición.

Ante la duda de si considerarían una alianza con Paloma Valencia a futuro, dijo Aníbal Gaviria, “las puertas están abiertas. Nosotros queremos seguir creciendo este esfuerzo de unidad. Ese nombre, y otros, podrían estar sobre la mesa”. Pero debe ser sobre “aspectos básicos” de la propuesta electoral y no “mecánica electoral”. Lo que les preocupa, añade, no es solo “sumar porcentajes”. Actualmente ninguno de los candidatos de derecha, aparte de De La Espriella, suman más de dos dígitos en las encuestas electorales. “Nosotros ya decimos no a quienes hablan de encuestas o de sondeos”, añadió Cárdenas, alegando que solo le interesa competir por la consulta de marzo más que mirar dichas encuestas.

“Si las encuestas fueran tan efectivas, entonces se harían encuestas y no primera o segunda vuelta presidencial”, añadió Vicky Dávila. “Entonces no a las encuestas”, repitió.

Juan Manuel Galán tocó el tema entonces de otra esquina, donde está Sergio Fajardo desde el centro político, y quien también ha descartado una consulta para marzo. “Sergio Fajardo es una persona respetable, íntegra, capaz, pero es una persona que tiene que hacer equipo, porque a Colombia no la saca adelante individualmente”, dijo el director del Nuevo Liberalismo. Juan Daniel Oviedo tocó el tema de una posible alianza con Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá que se ubica en el centro político, y con quien Dávila ha dicho que nunca se aliaría. “En el caso que ella exprese su interés para poder participar en esta consulta, se analizará”, dijo Oviedo. “El consenso hoy es, hasta ahora, que no, y no creo que eso cambie”, replicó Dávila.

“¿Cuál es la ventaja de la consulta? Nosotros al día siguiente de la consulta vamos a rodear al ganador“, insistió Cárdenas. “Esa consulta escoge al candidato y los demás a trabajar, a ser hormigas, en ese proyecto político”.

Los seis precandidatos enfatizaron en su presentación que reforzarán el tema de la seguridad en el país, sacar al sistema de salud de su crisis actual, y lucharán contra la corrupción. “Debemos empoderar a la fuerza pública y tener buenas relaciones con Estados Unidos”, dijo Dávila, quien ya en el pasado ha dicho que buscaría reparar la crisis diplomática entre el gobierno de Donald Trump y el de Gustavo Petro. “La inteligencia del estado no puede estar al servicio de las organizaciones criminales como ha estado en este Gobierno”, dijo Galán, en referencia a las denuncias de Noticias Caracol frente a la influencia de las disidencias de alias Calarcá en la fuerza pública. “La Ley de Paz Total está siendo claramente incumplida y es lo que desencadena en los gravísimos problemas de orden público que se viven en el país”, dijo Luna.

El presidente, sin embargo, no fue el protagonista en este lanzamiento de la Gran Consulta Por Colombia, como la llaman sus seis integrantes. “No me gusta Petro, pero entiendo por qué ganó Petro, por todos los errores del pasado, los problemas sin resolver”, dijo Dávila. “Él logró visibilizar a todos aquellos que de alguna forma sentían que nadie los miró nunca. Pero no estuvo a la altura: lo que hizo con la mano lo borró con la mano”.