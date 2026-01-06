Petro redobla sus protestas contra Trump con una nota verbal a Washington, una marcha y peticiones ante la ONU y la OEA

El Gobierno de Gustavo Petro rechaza las “amenazas” proferidas por el presidente de Estados Unidos de una posible intervención similar a la de Venezuela

Colombia está redoblando sus esfuerzos diplomáticos y retóricos para mostrar su rechazo a las amenazas de Estados Unidos contra su soberanía. El Gobierno de Gustavo Petro ha sido enfático en calificar las declaraciones de Donald Trump —en las que abrió la puerta a una intervención similar a la de Venezuela en Colombia— como contrarias a “las normas del derecho internacional”. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio ha anunciado este martes que presentó una nota verbal de protesta por las afirmaciones del republicano, una acción que se suma a otras más: las dos reuniones de emergencia convocadas por Colombia ante organismos internacionales (la ONU y la OEA), la convocatoria a una marcha que se realizará este miércoles en distintas plazas de Colombia, y las numerosas publicaciones de Petro en X para manifestar su repudio.

La ministra Villavicencio ha recalcado durante una rueda de prensa en la sede de la Cancillería que las “amenazas” de Trump a Petro son una “ofensa” contra el presidente y la sociedad colombiana. “[Esas declaraciones] representan un desconocimiento de todos los procesos democráticos que se han hecho en Colombia”, ha aseverado antes de una reunión con el embajador encargado de EE UU en Bogotá, John McNamara.

“Hemos sido claros en la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos a un ejército muy capacitado que tendrá que defender a nuestras poblaciones, si llegara ese caso que esperamos que no se presente”, ha añadido Villavicencio. La canciller se refiere a la posibilidad que abrió Trump de una intervención en Colombia, como la que sucedió en Caracas el sábado para detener a Nicolás Maduro. Cuando el republicano fue preguntado el domingo sobre si Washington sopesa una operación similar, no la descartó: “Me suena bien”. El estadounidense también llamó a su homólogo colombiano un “hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína”.

Donald Trump durante unas declaraciones a la prensa, desde el Air Force One, el pasado domingo. Jonathan Ernst (REUTERS)

Ante estas declaraciones, Petro manifestó: “Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra”, al tiempo que indicó que tomaría “de nuevo las armas” en caso de una intervención estadounidense. Es una publicación más en las decenas que ha hecho chocando contra Trump. En otra, señaló que “los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo”.

Es en este contexto en el que el mandatario colombiano llamó a la gente a las calles este miércoles, con el fin de “defender la soberanía social”. Está previsto que Petro hable en horas de la tarde en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Será la primera vez que lo haga en público desde las amenazas de Washington, por lo que congresistas simpatizantes y funcionarios gubernamentales han recalcado la “importancia” de unir “una sola voz”.

Las señales de protesta de Colombia han hecho eco en organismos internacionales. La representación colombiana ante las Naciones Unidas pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad —del que es miembro no permanente desde enero— para tratar las acciones de EE UU en Venezuela. Durante la sesión este lunes, la embajadora ante la ONU, Leonor Zabalata, aseguró que la maniobra militar “recuerda los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz”. A su vez, exhortó por una salida diplomática y pacífica a la crisis política en Venezuela liderada por los propios ciudadanos.

En un tono similar, el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, ha resaltado este martes en una reunión de urgencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que “América Latina debe conservarse como una región de paz”. “Colombia rechaza de manera categórica, firme e inequívoca las amenazas del uso de la fuerza o de cualquier acto de agresión contra nuestro territorio, así como las declaraciones difamatorias y sin sustento en contra de nuestro jefe de Estado”, ha agregado.

La diplomacia colombiana hace malabares para darle sentido a las palabras de Trump sobre un posible ataque. Aunque, en diciembre, el republicano ya había dejado caer que Colombia podía ser “la siguiente”, el ataque del 3 de enero en Venezuela ha elevado todas las alertas. Los bombardeos en Caracas y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han puesto a Bogotá en un modo vigilante. La canciller señala que hay “un plan de contingencia” que consiste en fortalecer la seguridad en la frontera, un plan que se coordina con otros ministerios.

Pese al evidente detrimento de la relación bilateral con EE UU, la ministra ha descartado llamar a consultas al embajador en Washington, Daniel García-Peña. Incluso, ha afirmado que el diálogo con la Casa Blanca “continúa” y que en los últimos días ha mantenido contacto con funcionarios y congresistas demócratas y republicanos. “Nunca hemos suspendido el diálogo con Estados Unidos, aun en los momentos más difíciles”.

El Gobierno de Petro se mantiene firme en considerar la intervención estadounidense en Venezuela como una violación del derecho internacional, una postura que comparte con otros países de Hispanoamérica. En un comunicado de Colombia, junto con Brasil, Chile, Uruguay y España, se rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente (...) las cuales contravienen principios fundamentales del derecho”.