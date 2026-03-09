La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 9 de marzo

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

Consulta todos los números premiados del sorteo de este lunes

La Primitiva es una de las loterías más antiguas y populares de España. Su origen se remonta a 1763 bajo el nombre de “lotería por números” aunque, tras ser cancelada, volvió con fuerza y para quedarse en 1985 con el nombre actual aunque con la esencia del juego de siempre.

En total, ofrece una variedad de premios que dependen de la cantidad de números acertados. Los diferentes premios se dividen en categorías y es necesario acertar tres números hasta la categoría especial que incluye seis números más el reintegro. Además, existe la opción de jugar al Joker, que ofrece premios adicionales con un código de siete cifras.

Las cantidades premiadas en cada categoría son aproximadas, ya que dependen de la recaudación total y del número de acertantes que existan.

El juego de La Primitiva

Para jugar, se puede optar por una apuesta simple o una apuesta múltiple.

En la simple, se eligen seis números del 1 al 49 en un boleto, ya sea en una administración de lotería o mediante la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

En la múltiple, se pueden seleccionar más de seis números, sin un límite fijo, tanto de forma presencial como online.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Se aciertan los seis números ganadores más el reintegro. El bote puede superar los 10 millones de euros, según el acumulado.

Primera Categoría: Seis aciertos. El premio ronda el millón de euros.

Segunda Categoría: Cinco aciertos más el número complementario. Premios de unos 40.000 euros.

Tercera Categoría: Cinco aciertos. Aproximadamente 1.500 euros.

Cuarta Categoría: Cuatro aciertos. Alrededor de 50 euros.

Quinta Categoría: Tres aciertos. Premio fijo de 8 euros.

Reintegro: Acertar el número de reintegro. Se devuelve el importe jugado, normalmente 1 euro.

Horario y dónde ver el sorteo

Los sorteos de La Primitiva se celebran los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:40 horas. Una vez finalizado el sorteo, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en la web de EL PAÍS.