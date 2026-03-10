Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: ¿qué dicen los resultados de las consultas y de la elección del Congreso sobre el voto de los colombianos?
Diana Calderón y Juan Esteban Lewin moderan una conversación con cinco analistas y expertos, un día después de la jornada que ha reconfigurado el Legislativo y la campaña presidencial en Colombia
Un día después de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, ¿qué dicen los resultados sobre el voto de los colombianos? Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, moderan este lunes una conversación sobre las reacciones y la reconfiguración de la actividad política tras la jornada del domingo. A partir de las siete de la noche, conversarán con Andrés Caro, Carlos Alberto Chacón, Diana Saray Giraldo, Laura Bonilla y Paca Zuleta. El diálogo podrá seguirse por todas las frecuencias de Caracol Radio y por su señal en internet, y por la página de EL PAÍS América Colombia.
