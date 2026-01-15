PRISA Media lleva Caracol Radio a Estados Unidos mediante el acuerdo con el gigante de la radio hispana SBS

PRISA Media, la compañía de medios líder de habla hispana, y Spanish Broadcasting System (SBS), el gigante de la radio hispana en Estados Unidos, han alcanzado un acuerdo de colaboración por el cual Caracol Radio llegará, desde hoy mismo, a Estados Unidos.

La radio más influyente de Colombia regresa al sur de Florida bajo la denominación de Caracol América, con una programación en vivo originada desde Colombia y Estados Unidos pensada para una audiencia interesada por la información, el análisis y la opinión tratados desde el rigor periodístico y también con la mejor música. Llega, además, en un momento crucial informativamente hablando, dada la coyuntura de actualidad internacional que se está produciendo en las últimas semanas.

Caracol América llega al dial 106.3 FM, con contenidos que llevan el ADN de Caracol Radio Colombia, la marca que durante décadas ha marcado la agenda informativa y cultural sonora de millones de colombianos. Las mañanas están lideradas por Julio Sánchez Cristo, la voz más influyente de la radio latinoamericana, al frente de 6AM/W, con un equipo de primer nivel que marcará la agenda informativa de la región. El deporte será contenido clave también con espacios como El Pulso del Futbol, dirigido por César Augusto Londoño, y próximamente se incorporará a la programación AS Mundial, para cubrir, antes de su comienzo, toda la actualidad del próximo Campeonato del Mundo de Fútbol 2026. Éste será un espacio transversal que conectará a España, México, Chile, y los corresponsales del equipo editorial de As en distintos territorios europeos. Por su parte la música, otra seña de identidad permanente en la oferta de contenidos de PRISA Media, estará sustentada en la nueva Caracol América por los programas Impresentables, de LOS40, Radio hits -con las señas de identidad de Radioacktiva y Bésame- y programación de Tropicana.

“El PAÍS, AS, LOS40... Las marcas globales de PRISA Media ya estaban en Estados Unidos, pero la llegada de Caracol es un paso más en nuestro compromiso con la comunidad latina que vive en el país, con su realidad y con sus necesidades. Nuestro compromiso con los más de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo es total”, ha declarado Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media.

“Para tener éxito en el actual y competitivo mundo mediático, una alianza ganadora requiere la participación de socios con la experiencia necesaria para producir un flujo continuo de contenido verdaderamente insuperable, capaz de cautivar tanto a las audiencias como a los anunciantes. El consorcio que debuta hoy cumple plenamente con ese objetivo, y SBS espera con entusiasmo poder unir fuerzas con PRISA, una potencia global en el ámbito del audio, y con Caracol Radio, la principal cadena radial de Colombia, para forjar una plataforma audaz y transformadora en los Estados Unidos y más allá”, afirma por su parte Raúl Alarcón, presidente y consejero delegado de SBS.