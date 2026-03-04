Ir al contenido
Elecciones en Colombia
ELECCIONES EN COLOMBIA

Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: candidatos nuevos y jóvenes a la Cámara por Bogotá

Diana Calderón y Juan Esteban Lewin moderan un debate con algunos de los aspirantes a representar a la capital en el Congreso a partir del 20 de julio próximo

El País
El País
Bogotá -
Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, moderan un debate con seis candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá. Algunos de ellos son aspirantes por primera vez; otros destacan por su juventud al entrar en la arena política. Participarán en la charla, a partir de las siete de la noche, Leonor Espinosa, Sofía Araújo, Nicolás de Francisco, Pedro Nel Ospina, Cathy Juvinao y Juana Afanador. La conversación podría seguirse en las frecuencias de Caracol Radio y en la página de EL PAÍS América Colombia.

Archivado En

