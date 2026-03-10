La volatilidad marca el rumbo del peso mexicano que rebota por la atención a Irán

La Bolsa de Valores no logra zafarse de las preocupaciones, a pesar de que los mercados en Estados Unidos repuntaron ante la perspectiva de un final cercano de la guerra

El peso mexicano rebotó el lunes y se apreció un 0,8%, para cerrar en 17,65 unidades por dólar, en una jornada marcada por la volatilidad en torno al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En contraste, el mercado accionario mexicano no logró esquivar la inestabilidad global, incluso cuando las proyecciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que la guerra podría resolverse más rápido de lo previsto, renovaron el optimismo de los inversores.

El tipo de cambio llegó a tocar un máximo intradía de 18,02 unidades, despertando dudas sobre la fortaleza del “superpeso”, una de las monedas emergentes más negociadas. Tras la corrección, la ganancia acumulada en lo que va del año se ubicó en 1,9%. “La apreciación del peso se debió principalmente a una corrección a la baja del dólar, que perdió 0,14% de acuerdo con su índice ponderado, luego de que el presidente de Estados Unidos (…) señalara, respecto a la guerra, que considera que están más adelantados de lo previsto y que podría terminar pronto”, dijo en una nota al mercado Banco Base.

La Administración republicana está haciendo énfasis en que ha destruído una parte importante de la capacidad militar de Irán, aunque el liderazgo del país se ha mostrado desafiante. “Es importante mencionar que, a pesar de estos comentarios, la guerra no ha terminado y no se pueden descartar episodios de aversión al riesgo ante nuevos ataques y amenazas”, agregó la entidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que consolida el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), perdió 0,6% de su valor, para arrojar un nivel de 66.890 unidades. Las pérdidas estuvieron encabezadas por el grupo de supermercados Soriana, que descendió 4,1%, seguido por FUNO, el principal Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces del país, que retrocedió 3,6%.

En un claro efecto del clima por el conflicto, las aerolíneas Volaris y Aeroméxico registraron ligeras caídas de 0,2% y 0,1%, respectivamente, ante un aumento en los futuros del crudo y la perspectiva de que un alza de los combustibles podría presionar sus costos.

Los futuros del petróleo superaron durante la jornada la barrera psicológica de los 100 dólares por barril ante la previsión de interrupciones en el suministro global. Las cotizaciones del crudo llegaron a subir alrededor de 7% el lunes, alcanzando su nivel más alto desde 2022, después de que Arabia Saudita y otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) redujeran sus despachos. Sin embargo, los contratos comenzaron a retroceder poco después del cierre del mercado, luego de que Trump conversara por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin. El diálogo fue interpretado por los inversores como una señal de que Rusia podría prepararse —con el visto bueno de Washington— para aumentar sus envíos de crudo y gas.

Las cotizaciones continuaron descendiendo después de que Reuters informara que la Administración republicana estaría estudiando flexibilizar algunas sanciones sobre la comercialización de hidrocarburos rusos para aliviar la presión del shock energético. El WTI se negociaba después de la liquidación cerca de 87 dólares, mientras que el Brent rondaba los 89 dólares, tras tocar máximos de 120 dólares.

Los principales índices de Nueva York también regresaron a terreno positivo, ante la expectativa de que, si la guerra termina en las próximas semanas, podría restablecerse la normalidad en rutas críticas del comercio energético, como el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo.

“Las perspectivas para los próximos meses, de acuerdo con diversos analistas, señalan que el precio del petróleo podría mantenerse en niveles cercanos a los 80 dólares por barril si las tensiones geopolíticas continúan, aunque en escenarios más extremos podría incluso acercarse a los 100 dólares por barril en caso de que se produzcan interrupciones mayores”, proyectó Jaime Álvarez, vicepresidente de Inversiones de la firma de inversiones Skandia. Y agregó que “este panorama refleja la estrecha relación entre la política internacional y los mercados energéticos, donde eventos militares o diplomáticos pueden modificar en cuestión de días el precio de uno de los recursos más importantes para la economía mundial”.