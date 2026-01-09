Chauen, la ciudad azul de Marruecos.

Esta localidad, famosa por el colorido de sus calles, es uno de los destinos más populares en las visitas al país africano

En el corazón de Marruecos, existe una ciudad azul que se ha convertido en la última década en uno de los destinos favoritos del país. Hablamos de Chauen —también llamado Xauen o Chefchaouen—, la ciudad azul de Marruecos. Con más de 40.000 habitantes y una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados, Chauen es un lugar especial en el noroeste de Marruecos, ubicado en las montañas del Rif y a escasos kilómetros de Tetuán. Es, sin dudarlo, una parada para aquellos que quieran hacer una ruta por el país visitando algunas de sus localizaciones más conocidas como Tánger, Fez o Marrakech.

La medina de Chauen. S. Parente - Travel - RF (Alamy Stock Photo)

En bereber, Chauen significa “los cuernos”, haciendo referencia a los picos montañosos de las montañas Tissouka (2.050 metros) y Megou (1.616 metros) que se pueden ver desde la ciudad. Aunque lo que más llama la atención no es solo su entorno montañoso, sino sus casas y laberínticas callejuelas bañadas de un color azul intenso. Son los chaunís los que se han encargado durante más de sesenta años de pintarlas y dotar a este enclave de su armonía cromática. Aunque a simple vista se piense que es por estética, este color tiene el objetivo de higienizar y purificar la ciudad, así como de ahuyentar a los insectos.

Esta obra arquitectónica de color azul tiene sus orígenes en el siglo XV, cuando se cree que fue fundada por el sultán Moulay Ali ben Rachid y por los expulsados —musulmanes y judíos— del Al-Ándalus. Construida en un valle, protegiéndose de las incursiones extranjeras, Chauen prosperó convirtiéndose en una ciudad comercial y estratégica, sobre todo, para el ejército español.

La Plaza Uta al-Hammam. Petr.F (Alamy Stock Photo)

La ciudad santa es conocida por su medina, el lugar donde debe comenzar cualquier viaje. A diferencia de otras más grandes y gentrificadas como las de Fez o Marrakech, la de Chauen sigue preservando un alma más de pueblo que de ciudad. Su corazón palpita en la Plaza Uta al-Hammam, siempre repleta de vida. Sus cafeterías y teterías son perfectas para observarla al detalle; el zoco con sus talleres y puestos de artesanía son imprescindibles para entender por qué artistas de la talla de Eugéne Delacroix, Maria Fortuny y Henri Matisse la escogieron para inspirar algunas de sus obras.

Desde la plaza, conviene pasear hasta otros lugares imprescindibles como el Museo Etnográfico y la Kasbah. La majestuosa alcazaba, que se sitúa cerca de la mezquita principal y de la plaza, domina la ciudad y explica su historia. Ahora rodeada de sus jardines, es un bello lugar para ver amanecer o anochecer en la ciudad azul. En los alrededores, la artesanía brota en cualquier calle; es un lugar que transporta al pasado con una exhibición de oficios de antaño como la carpintería, la lana o las curtidurías. Es un lugar para perderse con la cámara de fotos o para disfrutar a través de los sentidos, ya que la gastronomía es uno de los platos fuertes de la visita.

El recorrido por la ciudad azul de Marruecos prosigue por las puertas fortificadas de Bab El Mellah, el barrio judío de Chauen, por Derb El Assri, una de sus callejuelas más fotografiadas y los murales azules. A las afueras de la ciudad, otro de sus sitios pintorescos y más visitados son los manantiales de Ras el-Maa. El agua te acompañará en este lugar tradicional donde las lavanderas hacen la colada y donde se pueden ver en funcionamiento los antiguos molinos. En el barrio de los lavaderos, el de Rif Sebbanin, encontrarás la Plaza de Sebban y su mezquita del siglo XV.

Cascadas de Akchour, en Marruecos. Julian Schaldach (Alamy Stock Photo)

Excursiones desde Chauen: qué ver

Desde Chauen, se recomienda descubrir otros lugares naturales. Si te gusta el senderismo, hay numerosas rutas para hacer. Cerca de la ciudad azul se puede descubrir el parque nacional de Talassemtane, que con 58.000 hectáreas, es un parque lleno de bosques de pinos y robles, cascadas y gargantas impresionantes, así como agradables senderos y espacios para pasar el día haciendo picnic.

Si hablamos de cascadas hay una que no se le puede resistir a ningún aventurero: la de Akchour. Situada a unos 48 kilómetros de Chauen, este espectacular salto de agua con sus aguas de color turquesa es ideal para visitar, sobre todo, durante la primavera o el verano. Si por el contrario nos apetece ver el mar, las playas de Oued Laou y Targha —a una hora de distancia— son otros de los destinos a tener en cuenta.

Las callejuelas azules de Chauen. S. Parente - Travel - RF (Alamy Stock Photo)

Descubre Chauen y Marruecos con EL PAÍS VIAJES

¿Estás pensando en hacer las maletas? Toma nota porque una nueva aventura te espera este 2026 con EL PAÍS Viajes. Se trata de Marruecos, del Mediterráeno al desierto, un viaje guiado por la periodista de viajes y experta en Marruecos, Elena del Amo, que transcurrirá por alguno de los destinos más especiales del país y donde se vivirán experiencias inolvidables para entrar en contacto con la cultura local. En Chauen, por ejemplo, que se visitará durante dos días, se realizará un taller de cocina. ¿Alguna vez has cocinado un tradicional ‘tagine’ de carne y verduras? Pues este es el momento.

En palabras de la periodista: “Hemos diseñado el viaje que a mí me habría gustado hacer la primera vez que fui. Visitaremos sitios que me parecen vitales para que, quien va por primera vez, se haga una idea de lo tremendamente diverso e interesante que es el país. Porque Marruecos es un grandísimo destino. Además de una gente adorable, tiene varias cadenas montañosas, playas tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, pueblitos de lo más monumental, ciudades imperiales, desierto, la ruta de las kasbahs, todo el legado bereber, que es la cultura originaria de Marruecos antes de que llegaran los árabes en el siglo séptimo…”. Es un destino que, como ella dice, invita a volver.

“Me encanta cuando consigo que los viajeros regresen a casa con una imagen del país mucho más completa y positiva que la que suele salir en las noticias. Entiendo que ayudar a descifrar las claves del sitio es el principal objetivo de los expertos que acompañamos estos viajes”, añadió en una entrevista en exclusiva para EL PAÍS Viajes.

En este viaje, cuya duración será de 11 días, también se viajará a Tánger, Tetuán, Fez, las dunas de Merzouga, la ruta de las Kasbahs, Essaouira y Marrakech. ¿Cuándo? Te esperan el 30 de abril. ¡No te lo pierdas!

