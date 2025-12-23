Los 12 mejores destinos que EL PAÍS Viajes te recomienda visitar en 2026

¿Qué viajes nos esperan este 2026? ¿Cuáles serán las preferencias de este año? Las tendencias viajeras que proporcionan empresas como Skyscanner o Pinterest son muy reveladoras de lo que nos espera este año 2026. Los viajeros van a buscar destinos literarios para conectar con escritores y géneros como la poesía o la novela negra. Esta tendencia, que ya estaba presente en años atrás, es una de las favoritas de EL PAÍS Viajes, que la ha tenido siempre muy en cuenta con los itinerarios literarios de los que ha sido prescriptora Espido Freire. Los viajes a la naturaleza, en concreto a los paisajes de montaña, serán también objeto de deseo este 2026.

Bosques encantados, ruinas lejanas, aventurarse a lo desconocido… Los viajeros quieren moverse y esperan descubrir destinos que despierten sus inquietudes: de ahí que destinos tan mágicos como el Salar de Uyuni sean tendencia. También lo serán los viajes en solitario o con personas desconocidas en itinerarios grupales y organizados al detalle desde el lugar de origen porque la aventura puede estar perfectamente organizada, y en eso, EL PAÍS Viajes es especialista. Esta es la lista de destinos que nos esperan el próximo año con los mejores guías expertos, y que solo podrás encontrar aquí.

El monasterio de Khor-Virap, en Armenia. Eric Nathan (Alamy Stock Photo)

Armenia y Georgia: un viaje para dos destinos desconocidos

¿Por qué quedarte con uno si puedes visitar ambos países en un mismo viaje? Eso es lo que propone este año EL PAÍS Viajes. Armenia y Georgia ofrecen una combinación única de paisajes espectaculares, patrimonio histórico y tradiciones vivas. Desde los monasterios excavados en la roca hasta las iglesias medievales que coronan los valles del Cáucaso, cada jornada de estos viajes revela una nueva faceta de estos rincones fascinantes del mundo.

En Armenia se van a descubrir lugares imprescindibles para entender el país: su capital, Ereván; Dilijan, conocida como la “pequeña Suiza de Armenia”; el bello monasterio de Khor-Virap, en el valle de Ararat, y el de Noravank, envuelto y escondido en la naturaleza e incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. En Georgia, aguardan ciudades como Tbilisi, su capital, con contrastes que sorprenden a todos los viajeros; Kajetia y sus viñedos, una muestra de por qué Georgia es una de los países vinícolas más importantes de Europa, así como las fortalezas de Mtsjeta, con más de 3.000 años de antigüedad.

Los Cuernos en el parque nacional de Torres del Paine. Maciej Bledowski (Alamy Stock Photo)

Patagonia chilena: siguiendo a los exploradores legendarios

¿Alguna vez has querido ir al fin del mundo? ¿Seguir la estela de los grandes exploradores de siglos pasados? ¡Ahora tienes la oportunidad de hacerlo! Nos embarcamos en una travesía fascinante por algunos de los paisajes más emblemáticos de Chile y del mundo, desde la vibrante Santiago hasta los confines helados de la Patagonia.

En el viaje, que está pensado para realizar en 14 días, se van a visitar ciudades vibrantes como Santiago, la ciudad costera de Viña de Mar, Punta Arenas, en la Zona Austral de Chile o Puerto Natales, la puerta de entrada a la joya de este viaje, el Parque Nacional Torres del Paine. En este lugar donde la naturaleza es implacable cualquier viajero se siente libre y vivo. También se visitarán otros paisajes de infinita belleza como la laguna San Rafael, el monte Almirante Nieto y sus glaciares o el lago Nordenskjöld.

En definitiva, este itinerario está diseñado para quienes buscan algo más que un viaje: una conexión profunda con la tierra, sus historias y su gente.

Patagonia chilena: el camino de los exploradores, con Sebastián Álvaro. Fecha y duración: 22 de febrero y 25 de noviembre - 14 días. con Sebastián Álvaro. Fecha y duración: 22 de febrero y 25 de noviembre - 14 días.

Plaza de Mayo, Buenos Aires. Ian Dagnall (Alamy Stock Photo)

Argentina, 50 años de la barbarie

¿Quieres visitar Argentina pero desde un enfoque histórico? Este año se cumplen 50 años de su trágico golpe militar, un momento para recordar y reflexionar acerca de uno de los momentos más oscuros de su historia. Para ello, contamos con la experiencia del fotoperiodista Gervasio Sánchez, testigo incansable de los conflictos humanos que han marcado el mundo. Coincidiendo con el 50 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, este viaje se convierte también en una crónica visual y ética, donde cada imagen tiene el poder de interpelar y cada encuentro, el de conmover.

Argentina, a 50 años de la barbarie, con Gervasio Sánchez. Fecha y duración: 16 de marzo - 21 días. con Gervasio Sánchez. Fecha y duración: 16 de marzo - 21 días.

La reserva nacional de Masái Mara recibe su nombre por la tribu de los masái. Andrew Fox (Alamy Stock Photo)

Kenia: un viaje a África para hacer una vez en la vida

África es un continente que hay que vivir al menos una vez en la vida. Si no te decides a dar ese paso, estamos seguros de que este 2026 será tu año. Kenia es uno de sus países más icónicos, un destino que abraza la naturaleza, la fauna salvaje y la cultura africana como ninguno. EL PAÍS Viajes, además, te ofrece dos itinerarios muy especiales para conocer el país de formas distintas.

Para la Semana Santa de 2026, te propone vivir esa experiencia en el corazón de África con un recorrido y un safari por sus más fascinantes parques nacionales y por la reserva nacional del Masái Mara. Un viaje donde no faltarán paradas míticas: en la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, en las cataratas Thompson y los lagos del Gran Valle del Rift, y, por supuesto, en Masái Mara.

Por otro lado, en junio, se realizará un recorrido por el país donde se visitará la vibrante Nairobi, las vastas llanuras de Masái Mara, los lagos sagrados, los volcanes dormidos y un esperado safari para poder ver en directo la fauna salvaje de un país fascinante.

Las ruinas de Kourion, en Chipre. freeartist (Alamy Stock Photo)

Chipre, el jardín de Afrodita

Chipre y Afrodita tienen mucho en común, ya que esta isla del Mediterráneo se cree que fue el lugar de su nacimiento, de ahí que haya tantos lugares en su honor y en los que recordar la mitología griega. Este año vamos a conocer el país desde una perspectiva histórica, de la mano de uno de los expertos de EL PAÍS Viajes, Álvaro Planchuelo.

El viaje recorre este jardín formado durante miles de años, combinando historia de civilizaciones, paisajes sorprendentes y una identidad cultural única. Se descubrirán sus orígenes en poblados prehistóricos, también ciudades romanas con mosaicos, callejuelas medievales, bodegas familiares, la frontera de Nicosia para conocer dos mundos en una sola ciudad, el europeo y el turco; y, por supuesto, se visitarán enclaves míticos como el lugar donde, según la tradición, emergió Afrodita del mar. Se trata de un viaje en grupo reducido, una inmersión cultural, histórica y sensorial en una de las islas más fascinantes del Mediterráneo.

Chipre, el jardín de Afrodita, con Álvaro Planchuelo. Fecha y duración: 24 de abril - 8 días. con Álvaro Planchuelo. Fecha y duración: 24 de abril - 8 días.

Las pirámides de Giza, en Egipto. Anton Aleksenko (Alamy Stock Photo)

Egipto con un egiptólogo

Hay muchas formas de viajar a Egipto, pero, sin duda, hacerlo acompañado de la experiencia de un egiptólogo, Jose Miguel Parra, no es lo mismo. Con la apertura del Gran Museo Egipcio a finales de 2025, además, este destino cobra especial interés para los amantes de la historia y la arqueología. Este año habrá dos oportunidades fascinantes de acercarse a este destino. Por una parte, un viaje para conocer algunas de las pirámides más increíbles del país, entre las que se hallan las pirámides de Giza, que cuentan más de 4.500 años de historia y que siguen formando parte de las consideradas Siete Maravillas del Mundo.

Más al norte, también habrá parada en Alejandría, que ofrece otro rostro de Egipto: el del saber, el pensamiento y la fusión cultural. Y, por otra, un clásico ya de EL PAÍS Viajes: disfrutar de la alineación solar en Abu Simbel, un fenómeno natural que solo podrás ver dos veces al año, el 22 de febrero o el 22 de octubre.

Egipto, el retorno del sol II , con Jose Miguel Parra Ortiz. Fecha y duración: 14 de febrero - 12 días. con Jose Miguel Parra Ortiz. Fecha y duración: 14 de febrero - 12 días.

Las pirámides de Egipto, una travesía hacia el corazón de la historia, con Jose Miguel Parra Ortiz. Fecha y duración: 27 de abril - 8 días. con Jose Miguel Parra Ortiz. Fecha y duración: 27 de abril - 8 días.

El Museo Budista de las cuevas de Dambulla, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Jan Wlodarczyk (Alamy Stock Photo)

Sri Lanka, la tierra resplandeciente

Aunque para muchos Sri Lanka es un destino para realizar retiros holísticos y surfear, realmente es mucho más que eso. En esta ruta que ofrece EL PAÍS Viajes se van a conocer algunos de sus lugares más importantes durante 16 días de la mano de una experta en el destino: la periodista Elena del Amo. Desde Colombo, su capital, hasta las playas tropicales que la han hecho mundialmente famosa, las plantaciones de té, pueblos mágicos como Ella, el Puente de los Nueve Arcos, y hasta la Reserva Forestal de Sinharaja para conocer su fauna salvaje protegida.

En Sri Lanka te espera un universo de contrastes donde la naturaleza, la espiritualidad y la historia se trenzan con lógicas rabiosamente distintas que aprenderás a descifrar. ¡Apúntate ya a este viaje único!

Sri Lanka: Donde el Té florece y los Templos susurran desde Bilbao , con Elena del Amo. Fecha y duración: 4 de julio - 16 días. con Elena del Amo. Fecha y duración: 4 de julio - 16 días.

Sri Lanka: Donde el Té florece y los Templos susurran desde Madrid, con Elena del Amo. Fecha y duración: 4 de julio - 16 días. con Elena del Amo. Fecha y duración: 4 de julio - 16 días.

La montaña del Dragón de Jade en Lijiang. Ben Pipe - Premium (Alamy Stock Photo)

El alma de China

China es un país lleno de mitos y muy desconocido, fuera de sus grandes y habitadas urbes. Con la ayuda de una local, Lin Meng, vamos a adentrarnos en el país de una forma distinta. El primer viaje se centra en dos regiones muy icónicas de la cultura china: Sichuan y Yunnan. Al suroeste del país, la ciudad de Chengdu es una parada imprescindible, no solo para conocer su pasado, sino su realidad actual. Aquí se encuentra uno de los centros de investigación y protección del oso panda, una referencia en todo el mundo. En la región de Danba, los pueblos tibetanos dan una visión distinta del país, más humana y rural; mientras que la reserva natural de Yading expresa toda la belleza de un país desconocido.

Si lo que quieres es explorar el sur de China, te va a sorprender el viaje que estamos preparando para el mes de julio. Se trata de un itinerario que guiará Patricia Paulo y que está pensado para quienes buscan algo más que monumentos y paisajes. Algunas de las paradas incluyen el altiplano tibetano, la antigua ciudad de Lijiang o la pequeña ciudad de Saxi. ¡La búsqueda del Shamballa te espera!

Sichuan y Yunnan. La China más auténtica con una china , con Lin Meng. Fecha y duración: 18 de mayo - 15 días. con Lin Meng. Fecha y duración: 18 de mayo - 15 días.

En busca de Shamballa, Yunnan y Tibet, con Patricia Paulo. Fecha y duración: 7 de julio - 15 días. con Patricia Paulo. Fecha y duración: 7 de julio - 15 días.

El Machu Picchu, la joya inca de Perú. Andrey Khrobostov (Alamy Stock Photo)

Perú, cultura andina y paisajes

Si tienes alma de viajero, debes conocer Perú, es un país imprescindible para adentrarse en la cultura e historia de América Latina, por eso EL PAÍS Viajes lo incluye este año en dos viajes muy especiales. El primero de ellos combina Perú y Bolivia. En este viaje se atravesará lugares mágicos como el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, Sucre, La Paz, Potosí, Cuzco y el Valle Sagrado de los Incas. Este viaje por Bolivia y Perú es más que un simple viaje; es una odisea a través del tiempo y la naturaleza.

El periodista viajero Paco Nadal, por su parte, será el prescriptor de un itinerario que pretende conocer de manera profunda la cultura andina. Para ello, además del Machu Picchu, se van a visitar otros sitios que explican su historia como Lima o Cuzco y las islas flotantes de los Uros.

América Transandina. Explorando Bolivia y Perú , con Elena del Amo. Fecha y duración: 21 de marzo -16 días. Fecha y duración: 21 de marzo -16 días.

Perú inca y colonial, con Paco Nadal. Fecha y duración: 13 de junio - 11 días.

La estatua de James Joyce en Earl Street de Dublín. Nando Machado (Alamy Stock Photo)

‘Bloomsday’, un viaje literario a Irlanda

Cada 16 de junio, las calles de Dublín se transforman en un escenario vivo de literatura, historia y celebración. Es Bloomsday, el día en que los dublineses —y viajeros de todo el mundo— rinden homenaje a Leopold Bloom, el protagonista de Ulises, la obra maestra de James Joyce. Pero más que un tributo literario, Bloomsday es una experiencia sensorial que convierte la ciudad en un museo al aire libre, donde pasado y presente se entrelazan en una coreografía de palabras, disfraces de época, lecturas públicas y rutas que siguen los pasos del personaje por la ciudad. En este viaje con la escritora Espido Freire, lo vivirás de una forma especial, porque nadie como ella, te podrá explicar todos sus detalles y secretos.

Una peregrina con el traje del periodo Heian haciendo el camino de Kumano. Mirko Kuzmanovic (Alamy Stock Photo)

Japón, inmersión en la cultura oriental

Japón es un destino de primer orden mundial, pero ¿y si lo descubres con un enfoque distinto al que se suele proponer? Este 2026, hay dos versiones de un mismo destino que seguro te van a encantar. En el país se encuentra el Camino Kodo, un camino espiritual por el Japón rural que está hermanado con el Camino de Santiago. En este caso, te llevará hasta él el fotógrafo Patxi Uriz, que se lo conoce como la palma de su mano.

Si lo que quieres es adentrarte en la esencia de Japón, tu viaje es el que tendrá lugar en mayo de 2026 con Patricia Paulo. En él, te llevarás una nueva visión de ciudades tan turísticas como Tokio, donde se visitarán distritos para viajar al pasado como Asakusa y Ueno o el santuario sintoísta de Meiji; y en Kioto, donde espera el bosque de bambú de Arashiyama o el Santuario Fushimi Inari-taisha. Por el camino, en la búsqueda de la esencia de Japón, habrá paradas indispensables en el Santuario de Ise, lugar sagrado donde los haya en el país, y en Nara, un lugar para vibrar con la naturaleza. ¿Estás preparado?

La esencia de Japón , con Patricia Paulo. Fecha y duración: 12 de mayo - 13 días. con Patricia Paulo. Fecha y duración: 12 de mayo - 13 días.

Kumano Kodo, el camino sagrado, con Patxi Uriz. Fecha y duración: 15 de mayo - 13 días. con Patxi Uriz. Fecha y duración: 15 de mayo - 13 días.

Mongolia es uno de los países nómadas que aún existen en el mundo. Tuul and Bruno Morandi (Alamy Stock Photo)

Los tesoros de Mongolia, el país nómada

Quedan pocos nómadas en el mundo, pero Mongolia se resiste a perderlos. Si anhelas una aventura única, este es tu destino para 2026. Viajar a Mongolia es explorar un país fascinante con una gran variedad de enclaves únicos y maravillosos. Ya sea descubrir la capital Ulaanbaatar o la antigua Kharkhorin, navegar por el lago de Khuvsgul rodeado de montañas y un verde intenso o impresionantes paisajes esteparios, conocer de primera mano la vida de una familia nómada o dormir una noche en el mítico tren transiberiano, este país es el sueño para cualquier viajero.

Tesoros naturales y culturales de Mongolia, con Álvaro Planchuelo. Fecha y duración: 15 de agosto - 13 días.

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

