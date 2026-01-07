Cómo descubrir el parque nacional Torres del Paine, en la Patagonia Chilena

En la tierra de los grandes exploradores, nos adentramos en uno de los parques nacionales más visitados de Sudamérica y del mundo

En 2024, el parque nacional de Torres del Paine recibió más de 650.000 visitas, el 65% de las cuales corresponden a turistas internacionales, según las cifras de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, una asociación que trabaja para proteger el turismo de la región y la biodiversidad de este lugar tan valioso en la Patagonia Chilena. Se prevé que la cifra sea superior en el balance de 2025, porque el turismo en el parque nacional está en auge y no deja de crecer desde el inicio de siglo, cuando era visitado por unas 100.000 personas. La razones son bien sencillas: se trata de un lugar único declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera en 1978, además de considerado Área Silvestre Protegida del Estado.

Este espacio natural cuenta con una superficie de 227.298 hectáreas y está ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa Patagónica, en la provincia chilena de la Última Esperanza. Como parque nacional fue creado en 1959 por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y desde 1975, su cuerpo de guardaparques mantiene presencia permanente en terreno, para proteger toda el área en pos de la conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales y culturales, porque el parque nacional no está exento de desafíos. Este lugar, aparentemente apartado del mundo, está en peligro por el cambio climático, los incendios y la deforestación. En el año 2020, la Corporación Nacional Forestal presentó, junto con la Unesco, el libro Reserva de Biosfera Torres del Paine: Desafíos de un nuevo territorio, que explicaba al detalle cada uno de los retos a los que se enfrenta en los próximos años.

Los guanacos, los habitantes de Torres del Paine. Al Argueta (Alamy Stock Photo)

El parque nacional de Torres del Paine: un destino único

Actualmente, Chile cuenta con 10 reservas de la biosfera, un total más de 17.000 hectáreas entre las que se encuentran lugares icónicos como Torres del Paine, Cabo de Hornos y Lauca, que son los más visitados. La peculiaridad de Torres del Paine, como se le conoce popularmente, son sus montañas, consideradas la octava maravilla del mundo. Senderistas, fotógrafos, ornitólogos y biólogos son habituales aquí, ya que este parque conserva 14 tipos de ecosistemas y más de 250 tipos de vegetales; una fauna autóctona única como el guanaco (un símbolo ancestral del parque), pumas y zorros, especies amenazadas en la mayoría de rincones de la Tierra, y más de 100 tipos de aves como el cóndor andino o el águila mora.

Hay mucho por ver y hacer aquí, pero siempre hay una lista de imprescindibles en Torres del Paine. Sin duda, una de sus fotografías más famosas es la que presenta majestuoso el macizo Paine sobre el lago Pehoé, con vista frontal al Paine Grande, Los Cuernos y el Almirante Nieto. También hay que visitar las lagunas, la Amarga y Azul, y sus bonitas cascadas, como el Salto Grande o la Cascada Paine. Desde el agua, algunos aventureros se adentran entre sus glaciares para recorrerlos en embarcaciones o kayak; el glaciar Grey, el impresionante bloque de hielo de Torres del Paine, siempre sorprende a todos.

En el mismo parque, señalan los 10 imprescindibles que no te puedes perder. El Mirador Base de las Torres es el primero. Desde él se obtiene una impresionante vista de las tres torres y de los cerros Peineta y Nido de Cóndores. Para llegar al Mirador Base Torres es necesario realizar un día completo de trekking (aproximadamente ocho horas entre ida y vuelta) que pasa por impresionantes cascadas de agua y bosques representativos del parque. Por su parte, el Mirador Cuernos del Paine es otro de los favoritos porque ofrece una caminata corta y sencilla rodeada de algunos de los paisajes de la Patagonia Chilena: las vistas al lago Nordenskjöld, el Valle del Francés y la Cordillera del Paine. A algunos minutos de iniciada la caminata, podrás ver la cascada Salto Grande, la cual marca el punto de unión entre el lago Nordenskjöld y el lago Paine.

La ruta del Mirador Francés lleva el nombre del glaciar francés, y desde ella, se pueden ver los Cuernos del Paine; mientras que la del Mirador Grey que se recomienda termina con las excelentes vistas del glaciar. El Mirador Pehoé, el Salto Grande, el Mirador del lago Nordenskjöld, el Cóndor y el de la Laguna de los Cisnes son otros de los imperdibles del parque nacional. Se pueden descubrir todos en su web oficial de turismo.

El glaciar Grey, en el parque nacional de Torres del Paine. All Canada Photos (Alamy Stock Photo)

Cómo visitar Torres del Paine

Con más de 227.000 hectáreas, se necesitarían años para descubrir la totalidad del parque, y por esa razón la mejor opción es escoger los días, la estación y aquello más importante que ver y hacer, además de reservar el resto para un próximo viaje. Las conocidas Torres del Paine deben estar en la hoja de ruta, al igual que otros hitos geográficos como sus valles, los lagos de Grey, Pehoé, Nordenskjöld y Sarmiento, y los glaciares Grey, Pingo y Tyndall, pertenecientes al Campo de Hielo Patagónico Sur.

Hay varias formas de acceder a Torres del Paine y es recomendable escoger un alojamiento en los alrededores. Puede ser posible en el mismo parque, o en Puerto Natales o Punta Arenas. Desde Puerto Natales, para llegar a Torres del Paine se puede tomar la ruta 9, que une esta ciudad con las porterías Sarmiento (112 kilómetros) y la Laguna Amarga (129 kilómetros) del Parque Torres del Paine. Desde Puerto Natales, también se puede optar por la ruta Y-290, que conecta la ciudad con portería Serrano del Parque Torres del Paine (80 kilómetros). Si, por el contrario, se escoge Punta Arenas —aeropuerto— se puede continuar el viaje en bus o vehículo hasta la ciudad de Puerto Natales (247 kilómetros) y, desde allí, dirigirse al Parque Torres del Paine. Para acceder al parque hay que comprar la entrada online, pudiéndose realizar desde la web oficial.

Un fotógrafo frente al paisaje helado de Torres del Paine. Martin Harvey (Alamy Stock Photo)

Descubre Torres del Paine y la Patagonia Chilena con EL PAÍS Viajes

Aunque puedes ir a Torres del Paine por tu cuenta, te proponemos un viaje y una experiencia única; una de las recomendadas por los expertos de EL PAÍS Viajes para 2026. Se trata de Patagonia Chilena, el camino de los exploradores, un viaje que se realizará en dos fechas, el 22 de febrero y el 25 de noviembre de 2026. El experto que guiará esta aventura será Sebastián Álvaro , que cuenta a sus espaldas con más de 200 expediciones, 300 documentales, 300.000 fotografías y 30 años de incansable trabajo por todo el mundo.

Como explicaba él mismo a EL PAÍS Viajes, se trata de un viaje muy especial por muchas razones, pero por dos principalmente: “Por un lado, el aspecto geográfico y paisajístico de la zona que vamos a visitar, que es, en mi opinión, la más bella y salvaje de una región que, de por sí, sigue siendo remota, desolada y muy poco habitada. Esto la confiere un valor excepcional, pues sigue manteniendo intactos sus valores naturales. Al mismo tiempo sus paisajes son únicos y, en muchos aspectos, diferentes, y acaso superiores, a los de la Antártida. La unión de esteros, glaciares, bosques y mares impetuosos, se encuentran representados aquí como en ningún otro lugar del mundo, dando lugar a una confluencia geográfica y paisajística única e irrepetible. Ayuda a este conjunto paisajístico, las luces de la Patagonia, cambiantes, debido a los imprevisibles vientos y caprichosas nubes que hacen posibles las cuatro estaciones en unas pocas horas”.

Y añade: “Por otro lado, pero no en segundo término, seguiremos la senda de la historia de las exploraciones patagónicas que dieron lugar (desde Magallanes, a comienzos del siglo XVI) a un tipo de aventureros y navegantes muy desconocidos, avezados, audaces, valientes y extremadamente endurecidos, que debieron hacer frente a las inclemencias de una tierra áspera y salvaje que hizo imposible colonizar esta región de forma continuada hasta bien entrado el siglo XIX”.

Los lagos de Nordenskjold Pehoé con los Cuernos del Paine. Sébastien Lecocq (Alamy Stock Photo)

En ese sentido, se recorrerán lugares míticos entre los que están las Torres del Paine. ¿Qué se hará en el parque nacional? De los 14 días que dura este viaje, se van a dedicar tres días de trekking por el sector francés y el Mirador Grey. “Caminaremos por la tranquila orilla del lago Nordenskjöld y a los pies del sorprendente Monte Almirante Nieto y sus glaciares colgantes. La atmósfera de silencio de las enormes cumbres sobre el lago turquesa pedirá naturalmente disminuir la velocidad para procesar la magnitud de las vistas que quedarán impregnadas en nuestras retinas y cámaras. El lago está rodeado de contrastes geográficos y es el hogar de muchas aves, así que pondremos atención a los cóndores que vuelan en esta área. Continuaremos a lo largo del río Arriero, que ofrece grandes oportunidades para tomar un largo y agradable descanso para llenar la botella de agua y disfrutar del momento presente. Una vez en el mirador más alto, podremos ver el lago en su totalidad y el Glaciar Francés en el Cerro Paine Grande”.

El segundo día transcurrirá en el valle francés y el tercero y último se destinará a ver el glaciar más famoso y su mirador, así como al lago Pehoé, donde los viajeros se despedirán de este paraíso natural.

Este viaje es una oportunidad única, porque además de dejar todo en manos de EL PAÍS Viajes, que es quien se encarga del itinerario, de reservar y organizar todo el viaje, podrás conocer otros lugares del país como Santiago de Chile, Valparaíso, Viña de Mar, Balmaceda, Puerto Chacabuco, el Parque Aikén del Sur, la Laguna San Rafael, Puerto Chacabuco, Balmaceda, Punta Arenas, Fuerte Bulnes y Puerto Natales. ¡Apúntate ahora y no te lo pierdas!

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

Puedes seguir a EL PAÍS VIAJES en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a la newsletter de EL PAÍS Viajes.