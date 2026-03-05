El 53% de catalanes cree que se usa poco el catalán y el 52% que bajará en cinco años, según el CEO

El 53% de los catalanes tienen la percepción de que el catalán se utiliza poco actualmente en Cataluña (frente al 9% que creen que mucho, el 35% que bastante y el 2% que nada), y el 52% auguran que en cinco años se utilizará menos que actualmente, según un estudio del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat publicado este jueves. Se trata de la encuesta longitudinal de 2025 del Panel Ciudadano de Catalunya realizada entre los pasados meses de octubre y diciembre entre una muestra 6.706 personas mayores de 16 años, con un margen de error de +/- 1,18%.

En el ámbito de la percepción, es la primera vez desde que en 2023 se empezó a hacer esta encuesta que más de la mitad de los sondeados creen que se utiliza poco o nada: en 2023, el 42% de los encuestados decía que se usaba poco y el 1% nada y en 2024 el 46% decía que poco y el 2% nada. En consecuencia han disminuido los que creen que se usa mucho o bastante: en 2023 el 42% creía que se usaba bastante y el 13% mucho, y en 2024 el 42% que bastante y el 10% mucho. En retrospectiva, el 57% de los encuestados sostiene que el catalán se usa menos que hace cinco años, el 30% que se usa igual, y el 12% que se usa más. A futuro se mantiene la tendencia: el 52% cree que en cinco años se hablará menos catalán en el ámbito social que actualmente, el 37% que se usará igual, y el 9% que se usará más.

Por otra parte, la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos cayó en 2025 y se situó por primera vez por debajo de la valoración hacia China, que subió ligeramente. El estudio se elaboró entre el 9 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, antes de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, donde fue capturado el presidente del país, Nicolás Maduro, y la reciente guerra iniciada contra Irán. Preguntados por el grado de simpatía por Estados Unidos, donde 0 es ninguna simpatía y 10 mucha simpatía, la media de las respuestas se situó en una puntuación de 3,7.

Esta cifra supone una caída de casi un punto en comparación con 2024,cuando la valoración media era de 4,6, mientas que en 2023 era de 4,8. En cuanto a China, la puntuación media se situó en un 4,7, medio punto más que en 2024, superando por primera vez la simpatía hacia Estados Unidos. La Unión Europa recibe una puntuación media de 6,5, una décima menos que el año anterior, y Rusia es valorada con un 2,4.

Inmigración

La encuesta refleja un aumento de la percepción del porcentaje de gente nacida fuera de España que vive en Cataluña, ya que un 40% de los encuestados piensa que más de la mitad de la población es nacida fuera del Estado -en 2023 un 16% lo pensaba y en 2024 un 20%-. Un 83% de los encuestados cree que es muy habitual o bastante habitual que se den situaciones de discriminación en Catalunya, mientras que un 13% que no es nada habitual. También ha crecido el porcentaje de personas que se ha sentido discriminado, pasando del 35% en 2024 al 37% en 2025, y han descendido las personas no se han sentido discriminadas, pasando del 65% al 62%. Entre los motivos por los que más se han sentido discriminados destaca la lengua, con un 41%, seguido de la nacionalidad o el lugar de procedencia, con un 39%, tras lo que se sitúan el origen étnico o cultural (22%) y el aspecto físico (21%).

Percepción de seguridad

Sobre seguridad, el 33% se siente preocupado de vez en cuando por ser víctima de un delito en primera persona o de la gente que laque conviva, mientras que el 28% se siente preocupado a menudo y el 11%siempre, frente al 21% que se siente preocupado por ello pocas veces y al 6% nunca; en comparación con 2024 los porcentajes se mantienen prácticamente sin cambios. Cuando se pregunta sobre volver andando a casa de noche solo, el 10% responde que no se siente nada seguro y el 32% poco, mientras que el 43% bastante y el 14% mucho. Respecto a las penas que se imponen a las personas que cometen delitos, cada vez la gente cree que son más blandas: en esta encuesta el 75% lo cree (frente al 64% de 2023 y al 71% de 2024), el 21% las ve adecuadas (frente al 30% de 2023 y al 24% de 2024) y el 2% las ve demasiado duras (frente al 3% de 2023 y al 2% de 2024).

Redes sociales

También se pregunta por el uso y la percepción de las redes sociales, y se constata que el 26% las ven como negativas y el 6% como muy negativas, frente al 23% que las ven positivas y al 2% que las ven muy positivas(el 43% no considera ni que sean positivas ni negativas). Respecto al año anterior, son más los que creen que son negativas o muy negativas (32% en 2025 frente al 29% en 2024), y menos los quelas ven positivas o muy positivas (25% en 2025 frente al 28% en 2024). Sobre el uso, disminuye en 2 años del 23% al 14% la gente que no usa redes sociales; y se constata que Instagram y TikTok son las que más crecen año a año (Instagram pasa del 57% en 2023 al 63% en 2025, y TikTok del 21% en 2023 al 25% en 2025); mientras que Facebook pasa del 38% en 2023 al 25% en 2025, y X del 20% al 16%.