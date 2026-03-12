Suspendida la contingencia ambiental en el Valle de México

La CAMe retira la medida ante la previsión de que este jueves pierda intensidad el sistema anticiclónico que ha azotado al territorio en la última semana

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado este miércoles de la suspensión de la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México, activada el martes por la acumulación de ozono. La dependencia ha tomado la decisión por la pérdida de intensidad que tendrá este jueves el sistema anticiclónico que ha azotado al territorio durante la última semana. “Esto, sumado a la cercanía del frente frío número 40, permitirá mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas”, ha explicado la CAMe en su escrito.

La dependencia ha expuesto que la suspensión ha iniciado a las siete de la tarde y ha asegurado que los diferentes entes de gobierno estarán atentos a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. También se suspenderán las limitaciones de circulación de este jueves.

Las autoridades registraron el martes una acumulación de 159ppd de ozono, es decir, 159 moléculas de ozono por cada 1.000 millones de moléculas de aire. El dato entra en la categoría de “muy insalubre” para las autoridades estadounidenses, que comienzan a marcarlo bajo esa etiqueta a partir de los 106ppd. La decisión de activar la contingencia supuso retomar una medida que marcó parte del mes de febrero, después de que la acumulación de ozono golpeara al Valle de México durante casi una semana.

Esa vez, la de febrero, tomaron la decisión por un sistema de alta presión que se mantuvo sobre el territorio durante días. La del martes, en cambio, era el resultado de una intensificación del sistema anticiclónico que se había instalado desde inicios de semana, a lo que también se sumó la formación de una nubosidad tardía. “[Todo esto permitió una] intensa radiación solar, elementos meteorológicos que se combinaron para ocasionar acumulación de precursores de ozono”, recogió entonces la dependencia en su escrito.

La contaminación del aire es uno de los grandes problemas en la metrópoli de Ciudad de México, por la que cada día transitan más de 20 millones de personas. Ojos irritados, toses pasajeras, dolores de cabeza o daños pulmonares. Aunque las autoridades recomiendan evitar realizar actividades en el exterior durante las horas pico de contaminación —entre la una y las siete de la tarde—, el riego de las afecciones relacionadas a la mala calidad de aire también ha entrado en los hogares. Es uno de los puntos a los que llegó un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que documentó que dentro de los hogares hay una alta concentración de metales pesados dañinos para la salud.