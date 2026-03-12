Cataluña aumenta las ayudas para escolarizar a alumnos vulnerables en la concertada, pero no en la pública

Las ayudas a la escolarización de los alumnos vulnerables, también conocidas como mochilas económicas, verán incrementado un 20% su importe a partir del próximo curso, pero solo para los centros concertados. El Departamento de Educación descarta replicar la subida también para los centros públicos. “Es cierto que es necesario revisar el importe de las mochilas en la pública, pero acabamos de inyectar 2.000 millones en cuatro años al sistema público y 390 en la concertada, en cinco”, justifican fuentes del Departamento.

Este tipo de ayudas se crearon hace cinco años, en el marco del Pacto contra la segregación escolar, con el objetivo de repartir de forma equitativa los alumnos vulnerables entre centros públicos y concertados. El importe es de 385 euros por alumno y curso si se escolariza en la pública y 988 en la concertada.

Hace tiempo que estos importes generan polémica, ya que los directores de la pública no entienden esta diferencia de importes, mientras que la concertada se quejaba de que es insuficiente y no cubría la totalidad de los costes. Debido a ello, el Govern encargó hace dos años al Síndic de Greuges un informe sobre el coste de la plaza escolar, que debe ayudar a actualizar las cifras del primer informe, de 2019, y que debía determinar la subida de estas mochilas. Hace meses que el informe está acabado, pero ni Síndic ni Departamento lo han hecho público; esperan hacerlo en mayo.

Con todo, el Govern se ha avanzado el martes y, en el marco del acuerdo con la concertada para inyectar 390 millones en cinco años, anunció un incremento del 20% del importe de las ayudas, pero solo para estos centros, pasando de los 988 a 1.182 euros por alumno. El aumento entrará en vigor ya el próximo curso y beneficiará a unos 54.000 alumnos hasta 2º de primaria y de toda la ESO (su implantación es progresiva. Ello hará que el gasto previsto de 53,3 millones aumente hasta los 63,8.

Pero la pública tendrá que esperar. Educación lo justifica en la falta de fondos para aplicar el aumento ya el próximo curso, aunque asegura que “en el futuro”, sin concretar, también se revisarán los importes. Las mochilas las recibirán 135.000 alumnos en la pública el próximo curso, lo que supone un coste de 52 millones, según Educación. Si se aplicara también un incremento del 20%, la ayuda pasaría de 385 a 462 euros por alumno, lo que supondría un coste de 62,4 millones, 10,5 más que ahora, el mismo aumento que en la concertada.

Las familias de la pública critican el aumento en las ayudas a la privada. “No tenemos datos realmente fiables que justifiquen que la escuela concertada esté infrafinanciada ni este aumento del precio”, apunta Lidón Gasull, directora de la Affac, que agrupa las AFA de la pública. Según Gasull, lo importante no es cómo aumenten las ayudas, sino “garantizar que estos alumnos vulnerables tengan la escolarización 100% gratuita”.