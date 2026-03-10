Activada la contingencia ambiental en el Valle de México por acumulación de ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado este martes la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México por acumulación de ozono. La dependencia ha emitido un comunicado tras registrar fuertes concentraciones de la partícula en su estación ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México. “[Se activa] con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes”, ha expuesto la autoridad en su comunicado.

La CAMe retoma la medida que marcó parte del mes de febrero, después de que la acumulación de ozono protagonizara casi una semana, debido a un sistema de alta presión que se mantuvo sobre el Valle de México. Ahora, apunta, ha sido la intensificación del sistema anticiclónico que se ha instalado en los últimos días al territorio el que ha llevado a esta acumulación. La intensificación derivó en una estabilidad atmosférica fuerte y un viento débil en el Valle de México, además de una formación de nubosidad tardía. “[Todo esto ha permitido] intensa radiación solar, elementos meteorológicos que se combinaron para ocasionar acumulación de precursores de ozono”, sostiene la dependencia.

Las autoridades han registrado una acumulación de 159ppd, es decir, 159 moléculas de ozono por cada 1.000 millones de moléculas de aire. El dato supone un riesgo si se tienen en cuenta datos como los del Gobierno de Estados Unidos, que recoge que a partir de los 106ppd son “muy insalubres”. “Los niños, los adultos mayores, las personas activas y las personas con enfermedades pulmonares (como el asma) deben evitar todo esfuerzo físico al aire libre. Todas las demás personas deben evitar actividades prolongadas o intensas al aire libre“, apunta el Servicio de Parques Nacionales (NPS, en sus siglas en inglés), la una agencia del gobierno envargada de proteger y administrar los parques nacionales.

La persistencia de la contingencia en febrero escaló el tema hasta Palacio Nacional. La que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró durante su habitual conferencia de la mañana que el fenómeno no era tan extraordinario: “Es justo la época. La terminación de invierno e inicio de primavera es el mayor momento de contingencias ambientales en la ciudad [...] Hay más contingencias ambientales en la ciudad porque bajamos el nivel en el que se decreta”.

La CAMe ha recomendado a la población evitar exponerse a los picos de contaminación entre la una y las siete de la tarde, en especial a los niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La activación de la Fase 1 limita el tránsito a los siguientes vehículos particulares: los que tengan el holograma de verificación 2, los de verificación 1 —con los últimos dígitos 1, 3, 4, 5, 7 y 9— y los de 0 y 00. La dependencia ha infomado de la restricción de los vehículos oficiales de uso administrativo, excepto los vehículos híbridos o eléctricos, de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos.