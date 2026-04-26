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Motociclismo
Gran Premio de España Circuito de Jerez - Ángel Nieto
/ Vueltas
  • Álex Márquez 40:48.861
  • Marco Bezzecchi 40:50.764
  • Fabio Di Giannantonio 40:54.657
Mundial de Motociclismo

Así te hemos contado la victoria de Álex Márquez en el Gran Premio de España

El menor de los hermanos lidera toda la carrera, repite la victoria lograda el año pasado y consigue su cuarto triunfo en MotoGP | Marc se fue al suelo en la segunda vuelta y el podio lo completaron Bezzecchi y Di Giannantonio

Alex Márquez durante la carrera del Gran Premio de España.Jon Nazca (REUTERS)
El País
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La carrera del Gran Premio de España del Mundial de motociclismo se ha disputado este domingo en el circuito de Jerez. En un fin de semana en el que Marc Márquez fue el dominador tras conseguir la pole y ganar la carrera sprint después de caerse, el de Cervera tuvo que abandonar tras una caída en la segunda vuelta. Su hermano Álex fue quien reinó en la carrera del domingo al liderar todas las vueltas, repitió la victoria lograda el año pasado en este circuito y suma su carta victoria en la máxima categoría de motociclismo. Jerez se convirtió en una nueva debacle para las Ducati: primero por la caída de Marc y luego por el abandono de Pecco Bagnaia por un problema con la moto. Marco Bezzecchi acabó en la segundo posición y continúa como líder del Mundial y Di Giannantonio completó el podio. Jorge Martín acabó cuarto.

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