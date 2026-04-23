Detenido en Argentina Fernando Farías Laguna, uno de los cabecillas de la red de huachicol de la Marina

El contraalmirante, que estaba prófugo, comandó junto a su hermano Manuel Roberto una de las mayores tramas de corrupción de los últimos años

El contraalmirante de la Marina mexicana Fernando Farías Laguna ha sido detenido en Argentina. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha confirmado este jueves su captura en redes sociales. Farías Laguna, que se encontraba prófugo de la justicia, es señalado como uno de los cabecillas —junto con su hermano Manuel Roberto— de la red de huachichol fiscal de la Marina, una de las mayores tramas de corrupción destapadas en los últimos años.

La detención, ocurrida en Buenos Aires, pone como punto final una búsqueda que se activó desde finales de 2025, cuando Farías Laguna no se presentó a declarar ante el juez. Poco después se dio por sentado que había huido de la justicia y se activó una ficha roja en 192 países. El Gobierno ha asegurado en un comunicado que el marino voló a Florida (EE UU) en agosto de 2024 y nunca regresó. De hecho, el Ejecutivo ha afirmado que la captura se logró después de “meses de trabajo coordinado” con Argentina y Estados Unidos.

La Fiscalía mexicana señala a Farías Laguna por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos”. Los dos hermanos son sobrinos del secretario de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Rafael Ojeda Durán. También son los perfiles más altos dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas que han caído en desgracia salpicados por la corrupción. A los dos se les conocía dentro de la Marina como Los Primos.

El escándalo del huachicol fiscal —que consiste en ingresar ilegalmente combustibles con documentos falsos para evadir impuestos— sepultó por completo la narrativa del oficialismo de que los militares eran incorruptibles. Fue bajo ese paraguas que López Obrador decidió abrirles la puerta de par en par para gestionar grandes proyectos de infraestructura y, en este caso, el manejo de las aduanas.

La trama fue destapada en septiembre. En esa fecha, el Gobierno de Claudia Sheinbaum asestó el golpe más importante contra la corrupción desde la llegada al poder de la izquierda. En esa fecha, el Ejecutivo anunció que se giraron órdenes de detención contra 14 personas, entre ellas seis marinos implicados en una red que defraudó millones de pesos y que se tejió desde los despachos de la Marina. La primera pista se descubrió mucho antes: en marzo de 2025, cuando las autoridades identificaron un buque con 10 millones de litros de diésel de contrabando en el puerto de Tampico (Tamaulipas, norte).

La defensa de los hermanos Farías Laguna no ha dejado de defender su inocencia. El despacho Epigmenio Mendieta y Asociados, la firma que representa legalmente a los hermanos, ha afirmado en un comunicado que hasta el momento “ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna” de la detención. Tampoco han tenido comunicación con el vicealmirante.

El bufete aseguró asimismo que las autoridades le informen sobre el arresto y que ya se encuentra “preparada para actuar de manera inmediata, particularmente en lo relativo al procedimiento de extradición, y será estrictamente vigilante de que se respeten en todo momento los derechos humanos y procesales” del marino.

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