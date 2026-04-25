Carolina Flores y Edith Guadalupe: dos mujeres asesinadas, una misma sombra

Carolina Flores y Edith Guadalupe Valdés fueron asesinadas el mismo día en Ciudad de México. Por la mañana, a Flores la atacó a tiros su suegra cuando estaba en casa con su esposo y bebé de ocho meses, en la zona de Polanco. A unos ocho kilómetros de allí, a las 16.26, Valdés entró a una torre de apartamentos en el número 829 de avenida Revolución para asistir a una entrevista de trabajo y no salió más. En ambos casos las familias se han topado con la opacidad y los retrasos injustificados de la Fiscalía capitalina: los agentes tardaron 15 horas en entrar al edificio donde desapareció Edith y, al momento de esta publicación, ocho días después, no hay ningún detenido ni una orden de aprehensión en el caso de Carolina, pese a que existe un video donde se ve con claridad el momento en que es atacada —seis disparos— por su suegra Erika María N, quien se ha dado a la fuga.

Seis disparos en Polanco

“Me hizo enojar. Tú eres mío y ella no”, es la insólita explicación, en un tono relajado, que da Erika María N tras haber disparado seis veces a su nuera de 27 años, ex Miss Baja California, de donde es originaria. Un escalofriante video captó el momento a través de una cámara para bebés con sensor de movimiento instalada en el departamento. Antes del ataque, ambas tienen una conversación incomprensible, que no parece ser una discusión. El esposo, Alejandro N, con el hijo en brazos, se acerca para ver a su esposa muerta: “¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", reclama a su madre con una extraña normalidad.

Carolina Flores Gómez en una fotografía sin datar. RRSS

Eso ocurrió el miércoles 15 de abril, antes de las 13.00 horas, cuando Alejandro llamó a la madre de Carolina para informarle lo que había pasado. Luego, permaneció en el departamento casi 24 horas junto al cadáver de su esposa, presuntamente para grabar videos con indicaciones de cómo alimentar a su hijo en caso de ser detenido. Se presentó al día siguiente a denunciar, una vez que su propia madre ya había escapado.

Las principales dudas son cómo no hubo nadie, incluido el guardia de seguridad del edificio, que escuchara las seis detonaciones; por qué la pareja de la ex Miss Baja California tardó casi un día en hacer la denuncia; cómo se filtró el video; la extraña reacción de ambos ante el asesinato, y por qué la Fiscalía no ha publicado una ficha de búsqueda contra Erika María N, a casi 10 días del crimen. “Posiblemente sí hay una orden de aprehensión”, han dicho a este periódico fuentes de la Fiscalía, sin dar claridad sobre la medida o no.

Los cuestionamientos sobre la actuación de la dependencia comienzan desde el momento de la denuncia. El Ministerio Público inició la carpeta como homicidio doloso, según denunciaron desde la Colectiva Diamantina Rosa, lo que desató críticas de otros movimientos feministas que exigieron clasificarlo como feminicidio.

María Elena Esparza Guevara, feminista y consejera de género, dice que a partir del caso de Mariana Lima Buendía, que obtuvo un amparo en 2016 de la Suprema Corte de Justicia mexicana, se abrió el camino a otras víctimas y estableció que toda muerte violenta de una mujer en México sea investigada con razón de género. “No clasificar como feminicidio una muerte violenta de una mujer es una omisión seria que ya en este momento es inaceptable”, afirma vía telefónica.

Ha habido cuestionamientos desde algunos sectores de la población sobre si es que una mujer asesina a otra debería ser considerada como un feminicidio, como fue presuntamente el caso de Flores Gómez, a manos de su suegra. “Se asume que la violencia de género solo se produce cuando un hombre agrede a una mujer, pero, según la definición, no es limitativa en quien la perpetra. A mí me parece que justo en el caso de Carolina, nos lleva a mirar con urgencia que también una mujer puede ser la victimaria de otra”, complementa Esparza.

Otro elemento que le da peso al caso es que Erika María N es la suegra, la madre del esposo de Gómez Flores. La especialista considera que vale la pena valorar el presunto feminicidio desde la psicología, conocido como enmeshment o enredo, en español, un trastorno en el que las personas, generalmente miembros de una familia, se involucran excesivamente en las actividades y relaciones personales de los demás. Se caracteriza por límites emocionales difusos, falta de individualidad y un alto nivel de reactividad emocional.

Además, el caso coincidió con el de Edith, que acaparó toda la atención mediática luego de que la familia pusiera en evidencia las irregularidades por parte de la Fiscalía. Ahora, tras la filtración del video en las redes sociales, el asesinato de Carolina ha vuelto a prender las alarmas sobre la insuficiente reacción de las autoridades, a solo días de que la fiscal capitalina reconociese los errores cometidos en el caso de Valdés.

Flores nació el 4 de abril de 1999 y, a los 17 años, comenzó a ganar reconocimiento al participar en distintos concursos de belleza. Este sábado ha sido convocada una manifestación en Ensenada, en reclamo de justicia para la joven. Reyna Flores Molina, madre de la víctima, dijo en una entrevista con Univisión que en ningún momento percibió conducta alguna que le hiciera sospechar de que su consuegra podría acabar con la vida de su hija. Reconoce solo tensiones entre ambas, una vez que la joven se embarazó.

Una cita para encontrar trabajo

La familia Valdés tuvo que bloquear durante horas el paso en la avenida Revolución el jueves 16 para ser atendidos, cuando ya llevaban horas denunciando la desaparición de Edith Guadalupe. La joven de 21 años dejó de responder los mensajes una vez que entró a la cita de una entrevista de trabajo. La última ubicación de su teléfono, que compartió con la prima por precaución, es ahí mismo, en la Torre Murano. Cuando la familia notó algo raro, fue a la policía, donde les pidieron esperar 72 horas antes de denunciar y les exigieron un soborno “para agilizar la búsqueda de las cámaras”. Finalmente, la policía entró 24 horas y 30 minutos después, donde la encontraron debajo de un montón de arena, ya muerta.

Ficha de búsqueda de Edith Guadalupe en Avenida Revolución 829, el 17 de abril. Rogelio Morales Ponce (Cuartoscuro)

Con la rabia de la familia y la indignación de todo el país encima, la fiscal Bertha María Alcalde reconoció que las omisiones de su dependencia fueron “injustificables” e “inaceptables”. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, respondió con la suspensión de tres funcionarios: un policía, un agente de investigación, y otro de Ministerio Público. Hay un detenido, el guardia del edificio, ya que en la caseta de vigilancia del lugar se localizaron manchas de sangre, entre otras evidencias. “Él tenía control total al acceso del inmueble, estacionamiento y sistema de cámaras. Esa desconexión de las cámaras se puede hacer únicamente desde la caseta de vigilancia del edificio”, ha relatado la fiscal.

Juan Jesús N “presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen, que son consistentes con las lesiones que se observaron en el cuerpo de Edith. Cuya causa de muerte fue por heridas punzocortantes en el tórax, con un objeto tipo desarmador”, explicó Alcalde. “Su conducta posterior es relevante: negó que la víctima hubiera estado allí, fue observado por el guardia del siguiente turno realizando limpieza con cubetas y trapeadores inusuales. La empleada de limpieza localizó una cartera perteneciente a Edith en el bote de basura del baño de la caseta”, agregó.

Este viernes, desde el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, familiares de Edith informaron de que recurrieron a expertos independientes que han revisado las pruebas, lo que les ha dado la certeza de que la Fiscalía no está creando “un culpable de fantasía”. La afirmación llega luego de que la madre del detenido negara que Juan Jesús N cometiera el crimen. “No nos cabe duda de que fue ese el autor intelectual del feminicidio. También existen pruebas contundentes y fehacientes de su participación”, aseguró. A pesar de ello, la familia continúa persiguiendo la justicia del caso: “Esto no borra las omisiones que ocurrieron durante las primeras horas de su búsqueda”.