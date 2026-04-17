Hallada sin vida una joven desaparecida en Ciudad de México

La Fiscalía capitalina encuentra el cuerpo de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, en un departamento del centro de la ciudad, e inicia las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio

La Fiscalía de Ciudad de México ha informado este viernes del hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años desaparecida desde el pasado miércoles en Iztapalapa, en un departamento de la Alcaldía Benito Juárez, en el centro de Ciudad de México. “La Fiscalía conduce esta investigación bajo el protocolo de feminicidio”, apunta el Ministerio Público en un escrito difundido en redes.

Los familiares de Valdés informaron en los últimos días de que la mujer fue vista por última vez el miércoles cuando salió a una entrevista de trabajo. Las imágenes difundidas muestran a la joven trasladándose hacia la Alcaldía del centro a bordo de una motocicleta. El Ministerio Público ha apuntado que con las diligencias –en las que participó el equipo de los sistemas de videovigilancia– logró establecer “la última ruta conocida de la víctima” hacia el departamento. La inspección del lugar inició en la madrugada de este viernes. “A partir de las 5.30 horas, peritos de la Fiscalía comenzaron el procesamiento del lugar y del cuerpo”, apunta el escrito.

Uno de los familiares de la víctima, Tláloc Aguilar, criticaba la falta de información por parte de las autoridades en los últimos días (“este trabajo lo hicimos nosotros”) y exponía que durante la mañana de este miércoles solo les informaron del hallazgo de un cuerpo embolsado en el inmueble. La familia ha conocido los resultados de las pruebas periciales a las puertas de la Fiscalía capitalina.

Aguilar adelantaba poco antes de la resolución del Ministerio Público que la familia contaba con pruebas de que la joven había entrado al edificio en la tarde del miércoles. “Primero nos dijeron [la gente del edificio] que no había entrado. Les trajimos las fotos y la información que nosotros juntamos, [y entonces] nos dijeron que sí entró, pero que no sabían si salió o no”, exponía Aguilar con la voz temblorosa. El familiar ha apuntado que la familia avisó al Ministerio Público desde el mismo miércoles: “Y nunca recibimos apoyo [...] Les dimos fotos y escritos”. Aguilar ha señalado que las autoridades no atendieron los reclamos de la familia hasta este viernes, después de que tomaran la decisión de cortar el eje 6 de la capital, una de las principales vías que recorre parte del sur de la ciudad de oriente a poniente.

El Ministerio Público apunta que tuvo conocimiento de la desaparición el pasado jueves, un día después de la fecha señalada por la familia y por la ficha de búsqueda difundida en redes. “Esta institución activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes”, afirma la Fiscalía capitalina en su comunicado.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, ha condenado la muerte de la joven en redes sociales. “Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos”, ha indicado la mandataria, en un mensaje en el que también ha llamado a la Fiscalía de Ciudad de México a realizar las investigaciones “con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia”.