La menor reclamada por Rusia ha pedido quedarse a vivir en México

Kristina Vladímirovna, la menor de 17 años reclamada a México el pasado jueves por el Gobierno de Rusia, ha expresado su intención de quedarse a vivir en el territorio mexicano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado difundido el lunes. La decisión llega tres años después de que varios episodios traumáticos llevaran a la menor a pasar bajo custodia de la Fiscalía del Estado de México, inmersa en una investigación de trata de personas, en la que consta como posible víctima.

Vladímirovna compartió su decisión de quedarse en México durante un interrogatorio realizado el pasado viernes por parte de las autoridades, en el que estuvieron presentes empleados de la Embajada de Moscú en Ciudad de México. Es parte de la información que el lunes compartió el embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, a la Cancillería rusa, que la semana pasada lo convocó por la presunta “retención ilegal” de Vladímirovna en un centro de protección de niños y adolescentes.

La llamada de atención de Moscú era una de las tantas ocasiones en las que Moscú había trasladado para saber de la menor y ante la que, según defendieron, se han topado con “la inacción de las autoridades mexicanas a la hora de resolver la situación”. El medio estatal Russia Today (RT) recoge que las autoridades rusas se reunieron en cuatro ocasiones con Vladímirovna en verano de 2025, en las que habría solicitado regresar a Rusia.

La decisión de quedarse en México quedó formalizada el lunes en un escrito que “impone” a las autoridades mexicanas “una mayor responsabilidad por la seguridad y la salud” de la joven, de acuerdo con la Cancillería rusa. “Se llamó la atención del interlocutor sobre las obligaciones [...] garantizar el libre acceso y la comunicación sin obstáculos de los representantes autorizados del Estado ruso con sus ciudadanos, lo cual en este caso no fue asegurado”, criticó la dependencia en su escrito.

El caso de Vladímirovna ha entrado en una especie de vorágine institucional desde 2023, el año en el que entró al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México por “riesgo de violencia en su núcleo familiar”. Fuentes del DIF mexiquense explicaron a este diario que la joven “escapó” de sus instalaciones, en Toluca, Estado de México, el 28 de septiembre de 2024. Una semana después apareció en Tijuana, en Baja California, a más de 2.500 kilómetros de distancia. Desde ese momento ha estado bajo custodia de la Fiscalía del Estado de México.

El Ministerio Público informó entonces que Vladímirovna fue localizada con “óptimo estado de salud” en el centro de Tijuana y que en 2023 abrió una investigación por la presunta agresión sexual cometida por su hermanastro cuando ella tenía 13 años. Fue el evento que llevó a que la joven entrara al DIF ese mismo año. La información proporcionada por la dependencia social expuso que desde su localización en Tijuana se encuentra bajo custodia del Ministerio Público como posible víctima en una investigación por trata de personas.

El escrito protocolario apunta que las autoridades mexicanas deberán atender con responsabilidad a Vladímirovna antes y después de la mayoría de edad. La joven cumplirá los 18 el próximo 15 de mayo. “En conjunto con organizaciones rusas de derechos humanos y de la sociedad civil, se continuará, dentro de las posibilidades existentes, supervisando la situación de nuestra compatriota desde la perspectiva del cumplimiento por parte mexicana de todos sus derechos”, concluye el comunicado de la Cancillería.