Rusia convoca al embajador de México en Moscú para reclamar por una menor rusa bajo custodia del Estado

El Gobierno de Rusia ha convocado este jueves al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, por la presunta “retención ilegal” de Kristina Vladímirovna, de 17 años, en un centro de protección de niños y adolescentes. “El Ministerio [de Relaciones Exteriores] ha vuelto a expresar su profunda preocupación por la inacción de las autoridades mexicanas a la hora de resolver la situación de la menor rusa”, ha denunciado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una conferencia de prensa. El caso de Vladímirovna ha entrado en una especie de laberinto institucional desde 2023, año en el que accedió por primera vez a un albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Estado de México.

La información recabada por el medio estatal Russia Today (RT) menciona que la Embajada de Rusia en México ha gestionado este asunto desde que Vladímirovna entró al DIF mexiquense por “riesgo de violencia en su núcleo familiar”, según recogió la Fiscalía de Estado de México. La menor desapareció un año después, en septiembre de 2024, en Toluca, Estado de México, y fue localizada una semana después a más de 2.500 kilómetros, en Tijuana, Baja California, donde fue puesta bajo tutela estatal.

El Ministerio Público mexiquense informó de que la joven fue localizada con “óptimo estado de salud” en el centro de Tijuana y en 2023 abrió una carpeta de investigación por una presunta agresión sexual por parte de su hermanastro. Ella tenía entonces 13 años. “Por estos hechos, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez de control orden de captura en contra de Andrey ‘N’, de 26 años y nacionalidad rusa”, apuntó el Ministerio Público.

La madre adoptiva de la menor, Marína Romanova, reconoció en octubre de ese año que su hija fue ingresada por una carpeta de investivación “por presunto abuso sexual en su contra, al parecer cometido por su hermanastro”. Romanova desestimó entonces esos señalamientos de violencia y denunció al DIF mexiquense por el “secuestro” de la menor. RT indica que los funcionarios consulares rusos mantuvieron cuatro reuniones con Vladímirovna en verano de 2025, en las que, apunta, solicitó regresar a Rusia. Es uno de los puntos tratados por la por la portavoz de la Cancillería en la última semana. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio ruso, Zajárova afirmó que existe “la persistente reticencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a concederle acceso consular” a la menor, y apuntó que la última vez que se le denegó ese proceso fue el 10 de abril.

El medio ruso también recoge que Zajárova llegó a tildar de “desaparición forzada” la retención de la menor rusa. “Nos vemos obligados a reconocer desde Moscú que las autoridades mexicanas han demostrado una comprensión insuficiente de la gravedad de la situación actual, que puede calificarse como desaparición forzada“. Y añadió: ”[La situación constituye] una grave violación de las obligaciones internacionales del país".