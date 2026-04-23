Cristina Pardo cambia La Sexta tras 20 años por un programa propio en el ‘prime time’ de Antena 3: “Aquí he aprendido todo lo que sé”

Cristina Pardo y La Sexta han hecho su carrera televisiva en paralelo. Cuando en 2006 se lanzó el canal, Antonio García Ferreras confió en ella, abandonó la radio y la fichó para La Sexta Noticias, donde más tarde destacó como la periodista que cubría el PP. Ahora tras 20 años de relación, la navarra de 48 años abandona el canal que la ha visto crecer profesionalmente, y donde conducía Más vale tarde desde 2021, pero se quedará en el grupo, ya que pasará a presentar un programa en prime time en la nueva temporada de Antena 3.

“No voy a llorar”, decía en su anuncio esta tarde en el programa mientras confirmaba que se quedará hasta el final de la temporada: “Llevo 20 años aquí. Me voy con muchos amigos. Y quiero dar las gracias a Ferreras. Estoy muy agradecida a la empresa, porque siempre ha respondido bien. Y espero estar a la altura de la oportunidad”.

Lo único que se sabe del nuevo programa que abordará “temas clave de la agenda informativa” es que “este nuevo formato reforzará la apuesta de la cadena por los contenidos de actualidad, análisis y también entretenimiento en horario estelar”, anuncia Atresmedia, que ha confirado en ella para este cambio de cromos entre sus canales. El proyecto está en fase de preproducción, y mientras tanto Pardo, que se ha hecho famosa también por su icónica risa, seguirá colaborando en la mesa de actualidad de El hormiguero. La compañía confirma que Iñaki López se quedará solo presentando las tardes de La Sexta desde septiembre. “Yo he aprendido aquí todo lo que sé”, decía Pardo en su despedida.

Pardo ha sido un rostro tan ligado al canal que incluso dio las campanadas nueve veces, de 2017 a 2020 con López y de 2021 a 2025 con Dani Mateo, hasta que Atresmedia decidió doblar las de Cristina Pedroche y Alberto Chicote también en su canal secundario. Su primeros pinitos como presentadora en solitario los hizo como sustituta de Ferreras en Al rojo vivo desde la Semana Santa de 2013, y se convirtió en una especie de segunda del debate de actualidad de las mañanas de La Sexta. En 2017, la periodista, que escribió el libro sobre su etapa junto al PP Los años que vivimos PPeligrosamente, presentó en el canal los reportajes Malas compañías: Historias anónimas de la corrupción, y de 2018 a 2021 condujo el magacín Liarla Pardo en el fin de semana, tras lo que pasó a sustituir a Mamen Mendizabal en Más vale tarde.

Este cambio se engloba en una serie de recientes giros de La Sexta, que acaba de estrenar Cara al Show de Marc Giró y está a punto de lanzar Las noches de Aimar, con Aimar Bretos.