‘El juicio’ de José Luis Sastre recupera el espíritu de ‘Tribunal popular’ para matizar a la España más polarizada

El próximo miércoles 29 de abril TVE reabre su tribunal televisivo con el estreno de El juicio, el espacio con el que José Luis Sastre da el salto a la televisión y que compagina con su labor como subdirector de Hoy por Hoy en la Cadena SER. El formato, que se emitirá ese día de la semana en La 2 en torno a las 22.15, justo después de Cifras y letras, rinde homenaje a un clásico de la cadena pública, Tribunal popular. En esencia, el programa recurre a la estructura y ritual de un proceso judicial para construir un debate de dos horas de duración sobre temas sociales y asuntos que preocupan a la ciudadanía española: la vivienda, la sanidad, la juventud, la alimentación... Cada semana, un jurado popular formado por nueve ciudadanos anónimos dará su veredicto sobre una de las grandes preocupaciones sociales, mientras que Sastre se encargará de aportar contexto informativo a cada temática.

El juicio cuenta con un triple lenguaje, ha explicado este lunes Marc Roma, productor ejecutivo del formato, durante la presentación del programa ante los medios de comunicación. Por un lado, recupera la tradición de court show, al que se le añade cierto elemento de reality show, “al ir desvelando cada semana las opiniones y circunstancias personales de los miembros del jurado que representan a la ciudadanía española”. La tercera vertiente del espacio es la del periodismo, de la que se encarga José Luis Sastre. El periodista no estará en plató. Cada episodio incluirá reportajes en los que entrevistará a personas afectadas por el tema elegido en cada entrega.

Estar en los lugares en los que ocurren las cosas, preguntando a las personas a las que les afectan , ha permitido al rostro de Cadena SER “dar otro sentido a esos datos de los que tanto hablamos en los informativos de radio y televisión”, comenta. “El juicio es un programa de plató, pero también de estar en la calle, los hospitales, colegios, y de luchar contra la polarización y burbujas informativas a las que nos abocan los algoritmos de nuestros teléfonos", defiende Sastre. El tema que le resultó más complejo de retratar fue el de la sanidad, “o al menos fue en el que más sentí la necesidad de que sigamos hablando más allá de las cifras”, explica.

Un jurado anónimo

Nueve ciudadanos anónimos de entre 25 y 64 años han sido elegidos para conformar un jurado que busca la diversidad social, generacional y territorial del país. Se ha utilizado el criterio demoscópico de Fifty5Blue, agencia anteriormente conocida como Kantar Media. Entre ellos hay un jubilado, una migrante, un autónomo, una educadora... Los responsables de El juicio se quedaron con los nueve componentes finales a partir de una preselección de 36 elaborada por la empresa de investigación de mercados.

La periodista Ana Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera desempeñan el papel de abogadas. Además, el abogado y periodista Ricardo Fernández Deu regresa a la televisión pública haciendo las labores de juez, 35 años después de participar en el recordado Tribunal popular, en las que era el abogado defensor que se enfrentaba a Javier Nart. Entre los invitados que asistirán de forma puntual a alguno de estos seis juicios televisados o contestarán las preguntas de Sastre fuera de plató se encuentran la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la escritora y activista Elizabeth Duval, el actor Juan Echanove, el cantautor Joan Manuel Serrat y el escritor Martín Caparrós, entre otros.

“Los juicios españoles no son habitualmente como los de este programa. Esta versión más estadounidense, más teatralizada, busca resultar atractiva para el espectador y nos permite ofrecer un punto de vista educativo y pedagógico”, apunta una de las abogadas del espacio, Montserrat Nebrera. “A lo largo de las entregas nos damos cuenta de que todo es muy matizable y recordamos que la vida está llena de grises”, prosigue.

Para Ricardo Fernández Deu, que hayan pasado más de tres décadas desde que dejó de emitirse Tribunal popular, “con una España y una televisión completamente distintas a las de ahora”, hace que, en su opinión, El juicio sea una propuesta muy diferente, explica a este diario. Ana Pardo de Vera y Montserrat Nebrera celebran que en este formato puedan argumentar con mucho más tiempo y tranquilidad que en las tertulias políticas en las que participan en distintas cadenas. El juicio se ha convertido en “una experiencia inédita hasta ahora en televisión”, comenta Pardo de Vera.

Sergio Calderón, director de TVE, defiende que El juicio “es una apuesta para reforzar el prime time de La 2″, cuya repercusión se encuentra en las cotas más altas de los últimos 17 años. El directivo insiste en que la estrategia de programación de TVE está pensada para que La 1 y La 2 se complementen cada noche. Y, en la de los miércoles, El juicio coincidirá con una serie de ficción española, Barrio Esperanza, que acaba de estrenarse en La 1 con un 15% de cuota de pantalla.

Aimar Bretos es otra de las voces de Cadena SER que saltará a la televisión en los próximos días con La noche de Aimar en La Sexta. Cabe la posibilidad de que su programa también ocupe en el horario estelar de los miércoles de la cadena de Atresmedia, en directa competencia con su compañero de emisora. Sastre toma el enfrentamiento con naturalidad. “El hecho de que dos voces de la radio estén en el prime time de la televisión demuestra la relevancia que sigue teniendo el medio”, celebra el periodista.