Un tsunami de novedades televisivas: todos los estrenos de La 1, Antena 3 y Telecinco para esta primavera

Casi una veintena de programas probarán suerte en la parrilla de los principales canales en las próximas semanas en uno de los trimestres más agitados del año

Tras la Semana Santa, llega el último trimestre de la temporada televisiva, uno de los tramos fundamentales del curso para los canales tradicionales. Algunas de las principales apuestas del año llegarán a las parrillas en las próximas semanas para tratar de impulsar los datos con los que las cadenas cerrarán sus temporadas en junio. Además, este es un trimestre clave para la inversión publicitaria, de ahí el esfuerzo de los grupos de comunicación por atraer al espectador.

La 1 y La 2: entretenimiento, análisis y divulgación

Carles Tamayo presenta 'Se nos ha ido de las manos'.

Junto a la 14ª edición de MasterChef, ya estrenada y situada en la noche de los lunes, la televisión pública tiene un arsenal de novedades preparado para los próximos meses. El martes llega a La 1 Al cielo con ella, el talk show presentado por Henar Álvarez que aterriza procedente de La 2 con una entrevista con Shakira como reclamo para su puesta de largo. También se anuncia ya el estreno inminente de la serie Barrio Esperanza, una comedia protagonizada por Mariona Terés sobre una exreclusa que trata de empezar de cero como profesora de primaria.

Otra de las novedades de la parrilla de La 1 será Se nos ha ido de las manos. Carles Tamayo conduce este programa documental en el que cada capítulo analiza un tema que la sociedad ha normalizado sin cuestionar. Y el periodista José Luis Sastre presentará El juicio, formato que sigue la estructura y el ritual de un juicio en el que un jurado popular dará su veredicto sobre grandes temas sociales. La periodista Ana Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera harán de abogadas, defendiendo dos visiones confrontadas, y el abogado y periodista Ricardo Fernández Deu será el juez del programa. Además, La 1 ha anunciado recientemente el fichaje del humorista Manu Sánchez, aunque aún no se ha concretado qué formato presentará ni cuándo se estrenará.

La televisión pública también tiene previstas novedades para La 2. Una de ellas será La gran aventura de la lengua española, un espacio divulgativo presentado por Iñaki Gabilondo que recorrerá la historia del español. Otro estreno será el de Aprobado en historia, un formato que combinará historia y humor con Joaquín Reyes a la cabeza, una propuesta que recuerda al Cero en historia que emitió durante varias temporadas Movistar Plus+.

Antena 3 apuesta por los grandes formatos

Cartel promocional del programa 'Una fiesta de muerte', presentado por Àngel Llàcer.

Varios grandes formatos de entretenimiento y una serie son las armas con las que el principal canal de Atresmedia se presenta a la lucha por la atención en el prime time. El primero en llegar será Mask Singer. El miércoles 8 de abril se estrena la quinta entrega del formato en el que famosos cantan escondidos tras una gran máscara mientras el público y otros famosos tratan de averiguar sus identidades. Su principal novedad estará en el equipo de investigadores, donde repite Ana Milán y debutan Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo. El viernes 10 llegará otro formato con famosos cantando, Tu cara me suena. Aquí sí se conocen sus nombres, con Jesulín de Ubrique, Sole Giménez o Martín Savi entre los elegidos.

Tras el final de Perdiendo el juicio, su relevo en la noche de los jueves lo tomará la serie ¿A qué estás esperando? La comedia que adapta las novelas de Megan Maxwell ha sido uno de los éxitos de Atresplayer y ahora probará suerte en la televisión en abierto. De vuelta al entretenimiento, otro formato que debutará en el prime time será Una fiesta de muerte. Àngel Llàcer presenta esta especie de Cluedo que cada semana reúne a un grupo de famosos para adivinar quién de ellos es el asesino. Bertín Osborne, Marta Sánchez o Antonio Resines son algunos de los primeros concursantes. También llegará próximamente la nueva entrega de La Voz Kids, con un grupo de jueces renovado, con Edurne, Luis Fonsi, Ana Mena y Antonio Orozco.

Telecinco se aferra al ‘reality’

Una imagen de la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

La presencia de Supervivientes en tres noches de la semana deja poco hueco para novedades en el resto de la parrilla del canal de Mediaset, que sigue decidido a agarrarse como a un clavo ardiendo a los productos que siempre le han funcionado. Prueba de ello es que una de las pocas novedades que se han confirmado para este trimestre en Telecinco es el lanzamiento de la décima entrega de La isla de las tentaciones, todavía sin fecha concreta de estreno.

Fuera del horario nocturno, el sábado 11 de abril a las 13.50 se estrenará Visto lo visto, un nuevo formato para la sobremesa de los fines de semana presentado por Verónica Dulanto y que consistirá en un repaso a vídeos virales en las redes sociales. Mediaset no ha anunciado novedades destinadas a reforzar Cuatro, donde seguirá apostando por Horizonte en su emisión de lunes a jueves y algunos de sus programas estrella, como Código 10 o Ex. La vida después, seguirán en emisión.

La Sexta, caras nuevas y viejos conocidos

Marc Giró, uno de los fichajes de La Sexta que estrenará programa este trimestre.

Dos sonados fichajes tendrán su debut este trimestre en el canal que acaba de cumplir 20 años. En este mes de abril se espera el estreno de Cara al show, el aterrizaje de Marc Giró en Atresmedia con un formato que será muy similar al Late Xou de TVE. Sin fecha todavía, pero previsto para este trimestre, llegará La noche de Aimar, del que ni su presentador, Aimar Bretos, ni su productora, Ana Pastor, han avanzado detalles por el momento.

Otro estreno, aunque con sabor conocido, será Servicio secreto by Chicote. Es una adaptación de un formato creado por Gordon Ramsay en el que el chef (en este caso, Alberto Chicote) supervisa cocinas de restaurantes como si de un espía se tratase. Al estilo de Pesadilla en la cocina, pero sin intervenir directamente. Este trimestre también se emitirá una nueva temporada de Anatomía de, presentado por Mamen Mendizábal.