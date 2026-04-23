El Ejército detiene en Durango a tres hombres de confianza de Aureliano ‘El Guano’ Guzmán, hermano del Chapo

El Ejército de México ha capturado tres hombres claves dentro del círculo de confianza del Aureliano El Guano Guzmán, hermano mayor del Chapo y uno de los líderes del Cartel de Sinaloa. Durante un operativo de seguridad en Tamazula, Durango, han caído Abel N, mano derecha y persona de mayor confianza del narcotraficante; Eber Israel N, su operador financiero y logístico; y Etzair Lugo N, jefe de seguridad y encargado de combatir al Cartel de los Beltrán Leyva y la facción del Mayo Zambada. Los militares, junto a la Guardia Nacional y la Marina, han detenido a un total de 10 integrantes del grupo La Gente del Guano (GDG), parte del Cartel del Pacífico.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha informado este miércoles en rueda de prensa de que un operativo había dejado varios detenidos en Badiraguato, cuna de la familia Guzmán en el Triángulo Dorado de las drogas en México. Sin embargo, el funcionario apuntó que todavía no estaba confirmada la presencia del Guano entre los arrestados durante la maniobra para capturar a uno de los narcotraficantes más buscados. Finalmente, las autoridades solo han podido reportar un duro golpe al círculo cercano del narcotraficante.

El operativo ha asegurado también un repertorio de armas y munición en el poblado de La Cebadilla, un pequeño municipio en el corazón de la sierra donde han sido detenidos los presuntos integrantes del GDG. Las autoridades han decomisado una ametralladora, una decena de armas largas, explosivos y un arma corta junto a cargadores y cartuchos. El reporte de la Secretaría de la Defensa apunta a que Eber Israel N, además de ser el encargado de las finanzas, también era el responsable de la compra de armamento, drones y bombas.

El mayor de la primera generación de narcotraficantes de los Guzmán lleva varios años esquivando los operativos de las autoridades para atraparle. Los militares estrecharon el cerco en su propia tierra en varias ocasiones, entre los límites de los Estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, llegando incluso a detener al R8, su lugarteniente y hombre de su círculo de confianza. Sin embargo, el que es considerado uno de los líderes de uno de los brazos del Cartel de Sinaloa, más conocido como Gente del Guano (GDG), se ha mantenido prófugo pese a la recompensa de cinco millones de dólares que Estados Unidos puso sobre su cabeza por las acusaciones de tráfico de heroína, cocaína, fentanilo, metanfetamina y marihuana.