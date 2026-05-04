Los candidatos se esfuerzan en llamar la atención con los vídeos de campaña en Andalucía

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, este domingo en Dos Hermanas (Sevilla).

De la canción de Moreno a la reivindicación del PSOE de los orígenes andaluces o el ‘spot’ de Andalucía Adelante, los primeros días de petición de voto muestran ya las estrategias en redes sociales

En su afán de revalidar la mayoría absoluta, el candidato popular a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha decidido poner voz a la canción que suena estos días en sus mítines de campaña. Cuando le preguntaron en Córdoba si era él mismo el que cantaba, Moreno no dijo ni que sí ni que no. O sea, que sí:

—Bueno, se parece, la verdad que se parece bastante, pero ya se verá.

Y se supo a las pocas horas, cuando su equipo no tuvo más remedio que constatar lo evidente. Que la canción del PP que se llama Kilómetro Sur y dura casi cuatro minutos la canta el propio Moreno. “Se despertó una luz en la mañana”, entona el presidente, “es que siempre sale el sol que deslumbra la ventana. Si miras alrededor, ya te sobran las palabras, con esa magia que siempre te atrapa y unos colores que resaltan su cara. Su nombre me suena a fantasía, el motor que me guía”.

Y, efectivamente, continúa: “Es Andalucía, la tierra del mundo, el kilómetro sur donde brilla la luz y el sentir más es más profundo”. Se desconoce si la letra es suya. De momento, eso sí, no ha triunfado mucho en YouTube ni en Spotify donde apenas llega a las 5.000 escuchas.

Moreno, con esta actuación, ha vuelto a los escenarios, quién sabe si en homenaje a su juventud popera, cuando antes de adentrarse en la política hizo sus pinitos musicales en tres grupos distintos y con nombres muy singulares: Cuarto protocolo, Lapsus psíquico y Falsas realidades.

La realidad del día a día es el tema de Adelante Andalucía. El partido impulsado en 2019 por Teresa Rodríguez ha lanzado este lunes un pequeño corto de 30 segundos que se está viralizando por las redes sociales. La protagonista es una mujer de unos 40 años. De nombre Marta, siente que el alquiler, la compra y las listas de espera no paran de subir. “Quiere sentir esperanza”, dice el locutor y actor andaluz, Adrián Pino. Con música de los granaínos La Plazuela, finaliza así: “Quiere sentir esperanza. Vota lo que sientes. Vota Adelante Andalucía”. Uno de los directores del corto es Juanma Sayalonga, el codirector y guionista de Eterna, el documental que homenajea la vida y obra de la rapera y poeta andaluza Gata Cattana.

El PSOE andaluz trata de remontar las encuestas apelando a lo público, como ya hizo en Castilla y León, Aragón y Extremadura. Sin embargo, más allá de la candidata, la exvicepresidenta María Jesús Montero, llama a la diputada por Huelva María Márquez Romero, que también es la portavoz de los socialistas en el Parlamento andaluz. Márquez subió el pasado 27 de abril un vídeo de su Huelva y su pueblo, San Juan del Puerto, donde recuerda la tortilla de patatas de su abuela o sus tardes en la famosa palmera de Huelva. Lleva 150.000 visualizaciones y está siendo lo más comentado en redes sociales desde entonces. “Andalucía no puede olvidarse de dónde viene”.

Antonio Maillo, el coordinador federal de Izquierda Unida, cuenta con 12.000 seguidores en Instagram y 41.000 en X (antiguo Twitter), lleva una estrategia más tradicional. Su equipo realiza un vídeo corto con los días de campaña y su viaje en autobús por los diferentes puntos de la comunidad andaluza.

Vox, sin embargo, lleva estos primeros días de campaña una estrategia más nacional, con la presencia continua de Santiago Abascal en numerosos pueblos y ciudades, y mucho antes de que comenzara la campaña. Al contrario que el resto de partidos y como hizo en las anteriores elecciones autonómicas (Castilla y León, Aragón y Extremadura), Vox amplifica el mensaje de su candidato andaluz, Manuel Gavira, tirando de sus perfiles nacionales en redes sociales, donde es el partido más seguido, con casi cuatro millones de seguidores, a 1,5 millones de PP y PSOE.