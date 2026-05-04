Guillermo de Inglaterra hace público, por primera vez, que pagará hasta ocho millones de euros en impuestos

El heredero al trono es uno de los mayores contribuyentes del Reino Unido gracias a los ingresos que recibe del ducado de Cornualles, que superan los 23 millones al año

Los reyes y príncipes británicos no están obligados a declarar públicamente sus impuestos. Tampoco tienen por qué pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias de capital ni el impuesto de sucesiones. Todo ello después de un acuerdo firmado en 2013 entre la reina Isabel II y el Tesoro. Pese a ello, los Windsor sí que han hecho frente a esos pagos, pero en privado. Son contadas las ocasiones en las que han publicado cuál es la cifra que abonan en impuestos al año. En una demostración de transparencia, Guillermo de Inglaterra ha revelado que este año pagará entre 5 y 7 millones de libras (unos 8 millones de euros, al cambio actual), lo que le sitúa en el 0,002% de los contribuyentes con mayores ingresos del Reino Unido, tal y como informa The Times.

Durante años, el heredero al trono británico se había negado a revelar lo que pagaba, alegando los derechos que tiene cualquier ciudadano británico a que sea una información privada. La mayor parte de sus ingresos proviene de los más de 20 millones de libras anuales que recibe del ducado de Cornualles, una propiedad privada valorada en unos 1.100 millones de libras que se otorga a los príncipes de Gales desde el siglo XIV con el objetivo de garantizar la independencia financiera del heredero.

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Tanto él como su padre, el rey Carlos III, han estado sometidos a una creciente presión en materia de transparencia fiscal después de que se hiciese pública una investigación del Sunday Times y el programa Dispatches de Channel 5 en noviembre de 2024, en la que se reveló que el ducado de Cornualles y el de Lancaster, que pertenece al monarca, obtienen millones de libras cobrando al Ejército, a la marina, al Servicio Nacional de Salud y a las escuelas por el uso de sus tierras, ríos y costas.

La reina Isabel II nunca declaró sus impuestos; su primogénito sí que lo hizo voluntariamente cuando era príncipe de Gales: 5,9 millones de libras en relación con los 23 millones que recibió del ducado durante el ejercicio fiscal 2021-2022. “El príncipe de Gales paga el tipo impositivo máximo sobre la renta y las ganancias de capital por todos sus ingresos personales, incluidos los procedentes del ducado”, ha explicado al diario británico un portavoz del palacio de Kensington.

El príncipe Guillermo de Inglaterra en un acto con el Ejército británico, el 23 de marzo de 2026, en Bulford. WPA Pool (Getty Images)

El ducado de Cornualles abarca una extensa cartera de tierras agrícolas, locales comerciales, zonas costeras y terrenos ubicados por todo el Reino Unido. En total, entre los ducados del monarca y del heredero al trono se alcanzan casi las 5.500 propiedades en todo el país. En el ejercicio fiscal 2023-2024, el primero bajo su gestión tras el nombramiento de Carlos III como rey, el patrimonio generó un superávit récord de aproximadamente 23,6 millones de libras. De esa cantidad, unos 13,5 millones, es la base sobre la que se calcula su contribución fiscal, ya que el príncipe de Gales puede deducir los gastos oficiales de los ingresos de su ducado antes de calcular su factura fiscal.

El sistema actual de financiación se remonta a la década de los noventa, cuando la reina Isabel II se enfrentó a enormes costes de reconstrucción tras el incendio que sufrió el castillo de Windsor en 1992. Después de aquello, la monarca accedió a pagar impuestos sobre la renta por el dinero que recibía del ducado de Lancaster. A pesar de este acuerdo, se les eximía de hacerlo si así lo querían, algo que no hicieron: decidieron voluntariamente pagar sus impuestos y hacerse cargo de sus obligaciones fiscales.

Por el momento, se desconoce qué tipo de gastos ha declarado Guillermo de Inglaterra como deducciones fiscales de sus ingresos ducales, lo que confirma que se ha dado un paso para ser más transparentes, pero no del todo. Tal y como recoge The Times, la Cámara de los Comunes señaló anteriormente al monarca por realizar deducciones para cubrir los gastos de “guardias de seguridad, cuidado personal y viajes” de la reina Camila antes del anuncio de su compromiso.