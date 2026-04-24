Las horas en blanco que permitieron huir a la suegra de Carolina Flores Gómez tras su asesinato a tiros

La madre de víctima dice que la relación entre su hija y su suegra se agravó desde el embarazo de la joven. Erika María N, presunta autora del crimen, huyó antes de que las autoridades emitieran una orden de detención

La noticia sobre el feminicidio de Carolina Flores Gómez ha dado la vuelta al mundo. El momento en que fue asesinada a tiros presuntamente por su suegra, Erika María N, fue grabado a través de una cámara con sensor de movimiento para vigilar a su bebé. El crimen fue perpetrado en la tranquilidad de su hogar, con su esposo, Alejandro N, y su pequeño de ocho meses presentes. La presunta autora del crimen disparó hasta seis veces contra la joven ex Miss Baja California de 27 años en un edificio de la adinerada colonia capitalina de Polanco sin que nadie escuchara nada. El esposo, con el bebé en brazos, apenas reaccionó al ruido de las detonaciones y a los gritos de su pareja preguntándole a su madre que había hecho. El hombre, del que se desconoce si está siendo investigado, tardó casi un día en presentarse en la Fiscalía de Ciudad de México para denunciar el crimen que había cometido su propia madre. La mujer huyó y, hasta ahora, las autoridades no han podido detenerla.

Esta cadena de hechos y omisiones ha indignado a los mexicanos en un nuevo caso de feminicidio en el que la reacción de las autoridades ha sido cuestionada. Personas cercanas al entorno familiar de la víctima han dado pistas y motivos sobre las horas en blanco que han facilitado que la principal señalada esté prófuga casi 10 días después del crimen.

Un video filtrado a medios locales muestra el momento en que se comete el asesinato en el interior del domicilio de la pareja. En este metraje de 45 segundos, se ve a Gómez y a Erika María N tener un intercambio de palabras inentendible. Posteriormente, la modelo se dirige a una habitación y se ve a su suegra ir detrás de ella. Salen del cuadro de la cámara y se escuchan seis detonaciones de un arma y varios gritos. “¿Qué fue eso?”, dice Alejandro N, quien aparece cargando al hijo de ambos y se dirige a la misma habitación donde las dos mujeres entraron. Se lo ve de espalda frente a la entrada al cuarto y le cuestiona a su madre: “¿Qué hiciste, loca?”. “Nada, es que me hizo enojar”, se escucha a Erika María N responder con tono calmado. “¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", replica el hombre.

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Reyna Flores Molina, madre de Carolina, sabía de la existencia de este material audiovisual, pero no lo había visto. En una entrevista con Univisión contó que no percibió ninguna conducta por parte de su consuegra que podría haberla hecho sospechar de que podría lastimar o acabar con la vida de su hija. Cuenta que desde que Gómez Flores y Alejandro N se mudaron a la capital en diciembre pasado de Ensenada, en Baja California, la relación con Erika María N comenzó a tensarse. “Ellos vivían en Ensenada con la suegra [su hija y Alejandro N]. Sí, me comentaba cada que tenían algún tipo de malentendido. Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé”, reveló Flores.

Los paramédicos acudieron a un aviso de emergencia la noche del 15 de abril y fue ahí donde hallaron a la víctima a causa de una herida de bala en la cabeza. Una de las primeras incógnitas alrededor de la investigación es el testimonio del guardia de seguridad nocturno del edificio, quien, de acuerdo con las pesquisas, afirmó no haber escuchado una detonación ni ruidos inusuales. La segunda duda que surge alrededor del caso es la declaración del esposo. Este no hizo la denuncia sobre la muerte de su pareja hasta el día siguiente, cuando se presentó en la Fiscalía de Ciudad de México.

La madre de Carolina cuenta que recibió una llamada de Alejandro N alrededor del mediodía del 16 de abril. “Le dije: ‘¿Cómo está la Caro?’. Fue en ese momento que me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar como loca. A lo lejos se escuchaba la voz de una mujer. Me dijo: ‘Señora, estoy en la Fiscalía y me están hablando, es que mi mamá [Erika María N] le disparó“, relata Flores Molina.

Fue en esa misma conversación cuando la madre de la exreina de belleza le cuestionó: “Alex, ¿tú estabas con el bebé, textualmente, y la Caro estaba ahí tirada?. Él me dijo: ‘¿Es en serio su pregunta?’. Le dije: ‘Claro que es en serio. ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada?“.

Lizette Dueñas, presidenta de la Colectiva Diamantina Rosa, en Ensenada, agrupación dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres y a la que pertenece la madre de la joven de 27 años asesinada en la adinerada zona de Polanco, ha dicho en un pronunciamiento a medios en de esa ciudad que la explicación que Alejandro N dio fue que su esposa y él tenían un acuerdo, en el que si algo les pasaba a uno o al otro, solo ellos podían hacerse cargo del niño y que ninguna de las abuelas se iba a hacer responsable del pequeño. “Lo que él supuestamente hace en esas horas [entre el asesinato de Carolina y la denuncia] es grabar videos porque pensaba que iba a ser detenido. Se pone a grabar videos para dar instrucciones de cómo cuidar a su hijo”, ha dado a conocer Dueñas este jueves.

Flores Gómez y Alejandro N estaban casados desde junio de 2025. En su cuenta de la red social TikTok, la joven presumía tener una relación que parecía amorosa y con mensajes de aprecio a su esposo, a su pequeño y sus dos perros. Una persona cercana a la víctima, que ha preferido mantener el anonimato, ha contado que ambos se comprometieron en 2024. Le dijo que le daba “envidia de la buena” que tenga un novio que la trate como una reina. Esta le respondió: “Gracias, es muy amoroso y atento”. Se desconoce si el esposo de la modelo se encuentra en libertad o si tiene alguna medida de detención preventiva.

La madre de Carolina también ha dicho que nunca vio un trato, maltrato o jalón de parte de él, “pero sí sabía las diferencias que mi consuegra tenía con ella”, recalcó en la misma entrevista. No ha trascendido mayor información sobre Erika María N, pero lo poco que se conoce es que en 2016 formó parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Ese mismo año, en otro documento público, figura como candidata a regidora por el municipio de Ensenada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Diversos medios nacionales han dado a conocer que se ha emitido una orden de detención contra Erika María N, quien continúa prófuga, aunque la Fiscalía de Ciudad de México y la Policía de Investigación capitalina no han confirmado de manera oficial la emisión de este documento legal ni han publicado, por ninguno de sus canales, una ficha de búsqueda para su aprehensión.

Gómez destacó en el ámbito de los certámenes de belleza desde muy temprana edad. Nació el 4 de abril de 1999 y, a los 17 años, comenzó a ganar reconocimiento al participar en distintos concursos. En 2017, fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, título con el que representó a su Estado en la contienda nacional, lo que la consolidó como una de las jóvenes promesas dentro del mundo de la belleza en México. Una marcha ha sido convocada en reclamo de justicia para la joven el 25 de abril en Ensenada, mientras el caso continúa abierto.