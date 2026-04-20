La fiscalía dice que Edith Guadalupe Valdés fue asesinada con un desarmador y admite un retraso “injustificable” de 15 horas

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, ha informado la tarde de este lunes que la joven Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, hallada muerta en un edificio de departamentos de la alcaldía Benito Juárez el pasado 17 de abril, fue asesinada con un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia del inmueble. Su cuerpo presentaba heridas en el tórax provocadas por esta herramienta. Unas horas antes, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, confirmó, además, que tres funcionarios de la Fiscalía han sido removidos de sus cargos por presuntamente haber extorsionado a la familia de la víctima, de 21 años, para agilizar su búsqueda y por otras omisiones que afectaron el proceso. En una conferencia de prensa sobre el caso, Luján reconoció también una tardanza “injustificable” en la reacción de la institución que representa: “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico [la última ubicación de Valdés Zaldívar en su celular, proporcionada por su familia], lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, dijo.

Los parientes de la mujer la reportaron como desaparecida el pasado miércoles 15 de abril, después de perder contacto con ella cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. Brugada ha respaldado a la fiscal Alcalde Luján y ha confirmado las sanciones a los funcionarios: “Yo sé que ya hay tres personas que fueron retiradas de sus cargos y que está una investigación al respecto. No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, dijo.

Los tres funcionarios removidos “por omisiones y conductas de corrupción” son una ministerio público que no dio la información sobre el domicilio que proporcionó la familia; el policía de investigación señalado por presuntamente solicitar dinero para acelerar la búsqueda; y un segundo policía de investigación del siguiente turno, ya que no se llevó a cabo la visita a la dirección indicada, aun contando con ella. Las autoridades llegan al edificio finalmente, hasta las 20.30 horas del 16 de abril, pero no pueden entrar de forma inmediata por no contar con la autorización de la administradora del complejo. “Es indignante que una familia haya señalado con precisión desde un primer momento y no se haya actuado con la inmediatez que se requería”, lanzó la fiscal.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por las autoridades en la madrugada del 17 de abril, más de 24 horas después de que la familia de Valdés Zaldívar acudiera al Ministerio Público capitalino con la última ubicación compartida por ella a través de su celular y con material de cámaras de seguridad y otras pruebas obtenidas, dijeron, a través de un investigador privado que ellos contrataron ante la falta de acciones por parte de las autoridades. “De ninguna manera va a quedar este caso impune. Sabemos que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”, insistió Brugada.

Fue el miércoles, 15 de abril, cuando Valdés Zaldívar dejó de contestar su teléfono. De acuerdo con el testimonio de sus padres, había salido esa tarde de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, camino a una entrevista de trabajo en la Benito Juárez. La grabación de una cámara de seguridad muestra a la joven llegar en una moto de una aplicación a la Torre Murano, un edificio de viviendas familiares en el 829 de la avenida Revolución. Acudió, según ha dicho la familia, a una agencia de modelos.

Antes de entrar, mandó su ubicación a una prima. Con toda la información recabada por sí mismos, y al ver que no era suficiente para que la Fiscalía comenzara a buscar, presentaron la denuncia por desaparición a la una de la madrugada del 16 de abril. También denunciaron que los policías les dijeron que había que esperar 72 horas para empezar la búsqueda, ya que “podía haberse ido con el novio o las amigas”, pero que si les daban dinero, quizá podrían buscar antes a su hija.

La cronología de la Fiscalía

La fiscal ha detallado que, de acuerdo con todo lo que va de su investigación, Valdés Zaldívar salió de su casa el 15 de abril a las 16.16 horas, ingresó al edificio a las 16.45 y que las cámaras de vigilancia fueron desconectadas entre las 16.23 y 17.44. “En esa ventana de tiempo consideramos que Edith fue privada de la vida, consistente con el lapso de fallecimiento probable a partir de la necropsia”, dijo.