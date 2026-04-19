Las horas pérdidas para resolver el crimen de Edith Guadalupe

24 horas y treinta minutos. Ese es el tiempo que separa la denuncia por la desaparición de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar de la inspección por parte de la policía de Ciudad de México del edificio donde su familia señaló que estaba. Desde el principio, la familia dijo que la joven de 21 años había desaparecido en una torre de departamentos, a donde había acudido a una entrevista de trabajo, y desde donde había compartido su ubicación antes de dejar de dar señales de vida. La policía encontró, en el sótano, el cadáver de Valdés Zaldívar. El feminicidio ya tiene un detenido, un vigilante de seguridad de unos 25 años que trabaja en ese edificio, pero este caso ha arrojado una enorme duda sobre la Fiscalía General de Ciudad de México y su investigación, tanto por el tiempo perdido como por las acusaciones que ha hecho la familia de que se les pidió dinero para comenzar a buscar a la joven asesinada.

Fue el miércoles, 15 de abril, cuando Valdés Zaldívar dejó de contestar al teléfono. De acuerdo con el testimonio que han dado sus padres, había salido esa tarde de su hogar en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, camino a una entrevista de trabajo en la Benito Juárez. La grabación de una cámara de seguridad muestra a la joven de 21 años llegar en moto, pedida por una aplicación, a la Torre Murano, un edificio de viviendas familiares en el número 829 de la avenida Revolución. Acudió, según ha dicho la familia, a una agencia de modelos. Antes de entrar mandó su ubicación a una prima. Cuando al llegar la noche seguían sin saber nada de Valdés Zaldívar, presentaron la denuncia por desaparición, a la una de la madrugada del 16 de abril.

Este reporte llegó a la Fiscalía de la capital, con información de esa última ubicación. De acuerdo con lo que declaró la familia a las cámaras de varios noticieros de televisión, la sensación de que las autoridades no estaban haciendo todo lo posible por encontrar a Valdés Zaldívar los llevó a contratar un detective privado que consiguió el metraje donde se la ve entrar en la Torre Murano, y que posteriormente entregaron a las autoridades. También denunciaron que los policías les dijeron que había que esperar 72 horas para empezar la búsqueda ya que “podía haberse ido con el novio o las amigas”, pero que si les daban dinero quizá podrían buscar antes a su hija. Casi al llegar la noche, la familia y amigos de Valdéz Zaldívar bloquearon la avenida Eje 6 Sur para protestar por la inactividad de la Fiscalía. En las imágenes se ve una veintena de personas, frente a una larga fila de camiones y coches.

Ficha de búsqueda de Edith Guadalupe Valdes Zaldivar RR SS

Pocas horas después, a la 1.30 de la madrugada del 17 de abril, agentes de la policía entraron a la Torre Murano, “revisando piso por piso, y torre por torre, las áreas comunes del edificio”, explicó la fiscal de la capital, Bertha Alcalde Luján. Allí localizaron primero “diversos objetos personales posiblemente vinculados a Edith y horas más tardes a una mujer sin vida en el sótano del edificio debajo de un montículo de arena”, agregó la funcionaria. También se anunció “una investigación a cargo de la Unidad de Asuntos Internos para indagar posibles actos de corrupción señalados por los familiares de la víctima”. Para la familia, estas 24 horas de retraso entre su denuncia con una última ubicación conocida y el registro del edificio son una negligencia grave, y acusan de que el retraso fue deliberado y redujo las posibilidades de rescatar a Valdés Zaldívar con vida.

Ya pasado el mediodía, la tía de Valdés Zaldívar, Magdalena, declaró a varios canales de televisión, ante la puerta de la Fiscalía, que la agencia “no hizo nada”. “Nosotros todo lo hicimos, fue con nuestros medios, que la Fiscalía no se pare el cuello, siempre quiso 72 horas, por eso investigamos nosotros y llegamos a donde llegamos”, dijo, visiblemente enfadada y cargando contra la falta de profesionalidad de la institutición: “La encontramos nosotros con un investigador privado”.

En la noche, la Fiscalía anunció la detención de un vigilante de seguridad de la Torre Murano. En el vídeo que captura el momento en que le leen sus derechos, se ve a un hombre que aparenta unos 25 años, de pelo negro rizado, con una sudadera deportiva negra. En la caseta de entrada al edificio se encontraron manchas de sangre y la necropsia reveló que la joven había sido asesinada con un destornillador, aunque también tenía lesiones por golpes. No se ha dicho nada del móvil. También se anunció que “el personal involucrado” fue “separado de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias”. El cuerpo de Valdés Zaldívar fue entregado a sus familiares y la mañana de este sábado fue velado, bajo una carpa amarilla, en una calle de la alcaldía Iztapalapa.