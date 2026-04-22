Huelga de gasolineras en el puente de mayo: estos son los horarios de los paros en toda España

Los sindicatos UGT y CC OO han convocado una huelga en las estaciones de servicio de toda España los próximos días 30 de abril y 3 de mayo, coincidiendo con el principio y el fin del puente del Primero de Mayo, con el objetivo de desbloquear la negociación de su convenio colectivo.

Tras meses de negociaciones en los que se habían producido avances parciales que buscaban la mejora de salarios y derechos, dicen los sindicatos en una nota, la patronal ha dado un paso atrás «inadmisible», al retirar algunas propuestas y poner sobre la mesa una oferta económica «claramente regresiva». Los sindicatos (UGT FICA y CC OO Industria) coinciden en que se trata de de un ataque directo a las plantillas.

La huelga está convocada para el 30 de abril de 2026, de 12:00 a 16:00 horas, y el 3 de mayo de 2026 durante la jornada de 24 horas. Ese día coincide con la operación de vuelta del puente de mayo, con el objetivo de que se evidencie el paro en las gasolineras de toda España.

Los sindicatos reclaman un incremento salarial mínimo del 2% anual y un mecanismo de garantía que asegure, al menos , la actualización conforme al IPC real más un 0,5%, para preservar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, según recoge la nota.

Además de una denuncia a la falta de avances como la conciliación, la reducción de jornada o la mejoras en los pluses. El comunicado insiste en que la presión sindical será mayor si no se llega a un acuerdo.

Primero de Mayo

El puente de mayo celebra el Día Internacional de los Trabajadores en el que se esperan movilizaciones bajo el lema Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia. La principal se celebrará en Málaga, en el inicio de la campaña electoral en Andalucía, elección que los sindicatos no relacionan con la convocatoria a las urnas, sino con que la ciudad es el “paradigma” de la crisis de acceso a la vivienda en España.

En la presentación de las movilizaciones de esta semana, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO), pusieron el foco en la estrategia bélica y comercial de Estados Unidos destacando la “gran amenaza” que son para los derechos de la clase trabajadora.

Álvarez ha dicho que el “motivo central” para pedir una gran movilización el Primero de Mayo es convertirlo en “un grito contra la guerra” y una “exigencia por la paz”.