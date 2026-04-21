La fundadora de Metaxchange, acusada de fraude, denuncia ahora a la actriz Sandra Echeverría por extorsión

Una trama de un presunto fraude por más de 2.000 millones de pesos (unos 115 millones de dólares) en México ha dado un giro de 180 grados. Nazaret Rodríguez, socia y fundadora de la empresa Metaxchange Capital, investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México por presunta estafa financiera piramidal, ha reaparecido en redes sociales este martes para rechazar cualquier acusación y señalar que, por el contrario, ella y su equipo son víctimas de un supuesto esquema de extorsión. La empresaria fue detenida el pasado viernes en el barrio exclusivo de Polanco y ha afirmado que se defenderá en esa grabación, en la que aparece en una oficina, y que ha sido difundida cuatro días después de su detención.

En su alegato, Rodríguez apunta que ya contrademandó a la actriz mexicana Sandra Echeverría, quien fue una de las primeras en denunciar a su firma. “Las conductas fácticas de formular imputación y, peor todavía, girar órdenes de aprehensión sin aplicar la ley correspondiente se han utilizado como método de extorsión, es decir, corrupción, y violando el debido proceso”, ha reprochado Rodríguez, leyendo un guion en un video publicado en las redes sociales de la empresa. “No cometimos delito alguno”, zanjó.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que aprehendió a Rodríguez el 17 de abril durante un cateo realizado por la Policía de Investigación (PDI) en un inmueble de la colonia Polanco. La dependencia añadió que, según su investigación, la empresa —que ofrecía a sus clientes rendimientos de hasta 15%— habría ocasionado una afectación de 150 millones de pesos, por al menos 120 denuncias de afectados. “En una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos que generaron confianza; posteriormente, las retribuciones se suspendieron sin que se devolviera el capital (...) Análisis financieros han permitido establecer que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino de dinero aportado por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal”, añadió. El diario ha solicitado a la Fiscalía más información sobre el caso y sobre si Rodríguez ha sido liberada, sin obtener una respuesta hasta el momento de publicación.

La empresaria ha agregado que la compañía informará un calendario de pagos a sus clientes, mientras ahondó en la descripción de un esquema de “crimen organizado”, conformado por exasociados y excolaboradores que, según su versión, habrían desfalcado a la empresa hace tres años, causándole un daño patrimonial de hasta 1.500 millones de pesos. “A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación” añadió, sosteniendo que teme por su seguridad. “Toda esta farsa y tema mediático son distracciones que nos han obligado a dar marcha atrás en los pagos y hacer una fuerte reestructuración. Mientras más nos demanden, menos podemos avanzar”. Aunque se solicitó más información a la firma, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

A través de sus redes sociales, Metaxchange se proponía como una solución a los ahorradores contra la inflación y ofrecía tutorías sobre la desaceleración económica o las implicaciones para México sobre el TMEC. Esta imagen de solidez ha sido reforzada con el patrocinio de eventos deportivos y cursos de capacitación de sus empleados. Su alcance llegó a las puertas de la actriz y cantante Sandra Echeverría. La intérprete denunció la situación en marzo, al alegar que ella, junto con al menos otras 1.000 personas, había depositado unos 2.000 millones de pesos en Metaxchange en busca de rendimientos, pero que la empresa llevaba al menos 18 meses sin pagar retribuciones. Rodríguez refutó esta versión y sostuvo que cuenta con documentos notariados que demuestran que se realizaron pagos correspondientes a rendimientos y devolución de capital.

Tras el arresto de Rodríguez, la actriz agradeció públicamente a todo el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México por el apoyo a la investigación. El ministerio público de la capital había dicho que realizó el rastreo de cuentas bancarias, análisis de documentos constitutivos, periciales informáticas y recopilación de testimonios, lo que les permitió vincular distintos casos bajo un mismo patrón de operación. Con esos datos de prueba, el 2 de marzo, la autoridad obtuvo la vinculación a proceso con medidas cautelares de Mariana “N” y de Patrick “N”, a quienes les impuso prisión preventiva.

Metaxchange Capital es una sociedad anónima de capital variable y, por ende, no requiere supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, a la que obtuvo acceso el diario, la compañía se creó en octubre de 2012, en Ciudad de México, con una aportación de 50.000 pesos y dos socias fundadoras, entre las que figura Rodríguez Jiménez.

El documento acredita a la empresa para realizar asesorías financieras, valuaciones, consultorías sobre préstamos hipotecarios, prendarios y de arrendamiento, así como sobre la compra y venta de bienes raíces y administración de inmuebles. Entre las funciones de la compañía se incluyen los estudios económicos, la evaluación social de proyectos y estudios de evolución económica, así como estudios de mercado, mercadeo, apoyo legal, gestión y cabildeo.