La Fiscalía de Ciudad de México detiene a un probable responsable del feminicidio de Edith Guadalupe

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado la noche de este viernes de la aprehensión de un hombre por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Salazar, de 21 años. El comunicado señala que el detenido era guardia del edificio en el que se encontraba la joven el día de su desaparición, ya que en la caseta de vigilancia del lugar se localizaron manchas de sangre. Ha sido el más reciente acontecimiento en un caso que ha dejado una sombra de sospecha sobre el actuar de la Fiscalía capitalina en la investigación por el feminicidio de la joven, hallada muerta esta mañana después de que su familia la denunciara como desaparecida.

Los familiares afirman que Edith Guadalupe desapareció tras acudir a una entrevista para una oferta de trabajo en un departamento en la Avenida Revolución 829, de la capital. Sus parientes aseguran que las autoridades tardaron más de un día en acudir al inmueble señalado. El cuerpo de la mujer fue encontrado en un sótano de ese mismo edificio este viernes.

La fiscal general de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, ha prometido en rueda de prensa este viernes que se agotará la línea de investigación de un posible esquema de reclutamiento de mujeres para trata. Sin embargo, ha señalado que no existen denuncias previas relacionadas con ese edificio. “Hay una investigación para ver si hubo encubrimiento u obstrucción a la justicia para dar con los responsables”, ha indicado sobre la tardanza de los investigadores en acudir al lugar en el que se reportó que estaba la joven. De momento, las autoridades tienen identificado a un presunto responsable del asesinato.

Valdés fue vista por última vez este miércoles por la tarde, cuando las cámaras de seguridad de la alcaldía Benito Juárez la grabaron subida en una moto de aplicación en dirección a las Torres Murano. Las autoridades han confirmado que entró al lugar sola y no volvió a salir. En ese edificio de viviendas en Mixcoac tenía concertada una entrevista para un puesto de trabajo, del que la fiscal ha preferido no dar detalles para no entorpecer la investigación. Sin embargo, medios locales como La Silla Rota han recogido el testimonio de otras mujeres que narraron cómo fueron citadas en ese mismo lugar a finales de 2025 para supuestas ofertas de empleo de diferente índole, como niñeras. Se les pedía que acudieran solas y sin sus identificaciones.

Cuando la familia de Valdez notó que la joven no regresaba de su entrevista, presentaron la denuncia esa misma noche, a la una de la madrugada del jueves. Comunicaron a las autoridades la última ubicación que les había dado la víctima y donde la dejó la moto que usó para llegar, para exigirles que fueran a buscarla. Aseguraron que el vigilante del edificio no les había permitido el paso a ellos. Sin embargo, la policía no acudió al lugar hasta el día siguiente, en la madrugada del viernes. Una negligencia de las autoridades en las primeras horas cruciales de la investigación de una persona desaparecida.

La familia ha denunciado públicamente que el retraso deliberado de las autoridades en acudir al lugar fue fatídico y redujo las posibilidades de rescatar a Valdés con vida. Además, han señalado a un funcionario de la fiscalía que les pidió dinero para poner en marcha la investigación. “Todavía no hemos confirmado si hay un acto de corrupción, pero hay un policía de investigación que han señalado los familiares. Lo tenemos ubicado y se está realizando la investigación relacionada con esto”, ha asegurado la fiscal, quien ha enfatizado la gravedad de las acusaciones y su compromiso por esclarecer el actuar de los funcionarios. El equipo de asuntos internos de la policía está a cargo de investigar al agente señalado, que ya ha sido separado de sus funciones. Todo el personal de la Fiscalía que atendió la denuncia en primera instancia y que está involucrado en las quejas de la familia será sometido a la evaluación interna y apartado de su puesto mientras se desarrollan las indagatorias, ha prometido Alcalde Luján.

Cuando la policía revisó el edificio, planta por planta, primero encontraron objetos personales que pertenecían a Valdés Horas después, encontraron su cuerpo en el sótano del edificio debajo de un montículo de arena. La necropsia se encuentra en curso y todavía se desconoce la causa de la muerte, pero la fiscal ha apuntado que el cadáver presenta lesiones por golpes “que muy probablemente estén relacionados con su feminicidio”. Alcalde Luján ha asegurado que se desconoce la hora de la muerte todavía. Por el momento, la Fiscalía está entrevistando a la administradora del edificio, a los residentes de las viviendas y también al conductor de la moto que transportó a la víctima. “Existe ya una línea de investigación en desarrollo, y se están llevando a cabo las acciones legales correspondientes para ubicar, detener y llevar a la justicia al probable responsable”, ha subrayado la titular. Por el momento, han identificado a un presunto responsable del crimen, del que no han trascendido más detalles. La fiscal ha pedido a los medios que, si reciben más testimonios de mujeres que fueron citadas en ese inmueble, las enlacen con las autoridades para investigar si hay más víctimas.