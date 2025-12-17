El Junior de Barranquilla remata al Tolima en Ibagué y se corona campeón del fútbol colombiano

La estrella es del Tiburón. El Junior de Barranquilla, el equipo más importante del Caribe colombiano, se ha coronado este martes campeón de la liga de fútbol, al vencer 0-1 en el juego de vuelta al Deportes Tolima, en Ibagué. El club costeño supo resistir los embates de su rival, que saltó al campo de juego del estadio Manuel Murillo Toro con la urgencia de remontar el 3-0 de la ida. No obstante, el Junior aprovechó los mismos defectos en la defensa que el Tolima había exhibido días antes y, con un gol de José Enamorado, su gran figura, ha puesto sobre su escudo su undécima estrella de campeón dos años después de ganar la décima.

El Junior había hecho los deberes en el juego de ida en Barranquilla: un primer tiempo brillante, con Enamorado en estado de gracia y una hinchada que convirtió el Estadio Metropolitano en una caldera, bastó para que el equipo Tiburón arrollara al Tolima. Cuando el árbitro decretó el final de los primeros 45 minutos de juego, los locales ya iban 3-0 por encima en el marcador. La sensación de que la undécima estrella estaba ya casi asegurada se empezaba a convertir en certeza, aun cuando en la segunda parte el resultado se mantuvo. Pero el fútbol, rico en imprevistos y milagros, siempre da la oportunidad de remontar: había que jugar antes en Ibagué y revalidar el partidazo de Barranquilla.

El juego en Ibagué, tal y como se esperaba, comenzó con un Tolima agresivo, que ahogaba al Junior y lo arrinconaba en su mitad del campo. En los primeros cinco minutos, ya acumulaba un par de llegadas y empezaba a llevar peligro a la portería custodiada por Mauro Silveira. El equipo barranquillero esperaba, en busca de un espacio o de un contraataque para anotar un gol, mortal para las esperanzas tolimenses. Pero el tiempo pasaba y el empuje inicial pareció estancarse y convertirse en un desborde de ímpetu sin orden. Antes de 20 minutos, el desorden del equipo vinotinto tuvo sus consecuencias: Yimmy Chará filtró un balón preciso a los pies de Enamorado, que picó el balón por encima del portero uruguayo Cristopher Fiermarin para aumentar el resultado global a un 4-0 catastrófico.

El gol fue un mazazo anímico para el Tolima, que, si bien no dejó de buscar el descuento, no construyó ninguna jugada de peligro real para su rival. El Junior, revalidando ahora lo que había hecho en Barranquilla el viernes, se empezó a encontrar más cómodo en el campo, consciente de que la responsabilidad de buscar el juego era, ahora más que nunca, del equipo local. Pero cuando parecía que ya el primer tiempo se iba a ir sin más novedades, el árbitro expulsó al paraguayo Guillermo Paiva, del Junior, por un careo con su rival Marlon Torres. La tarjeta roja levantó el ánimo de la hinchada y del Tolima, que terminó la primera mitad tal y como la había empezado: con más ganas que precisión para buscar, sin éxito, un descuento que les devolviera la ilusión.

El segundo tiempo empezó con el mismo Tolima insistente, por ratos desesperado, sin encontrar la manera de vencer la defensa infranqueable que el Junior le seguía plantando enfrente. A fuerza de oficio e inteligencia, el equipo de Barranquilla mantuvo siempre el control del partido. Por el otro lado, el vinotino y oro también fue presa de la mala fortuna, con cabezazos desviados por pocos centímetros, pelotas en los palos y rebotes dilapidados que quizás, en otras circunstancias, habrían sido gol. El jugador de más jamás pesó a favor del Tolima, un equipo habitual en las fases definitivas de los torneos, pero con una proporción de victorias muy desfavorable: ha disputado cinco finales en los últimos cinco años, pero solo ha ganado una (ante Millonarios, en el torneo apertura de 2021).

El tiempo empezó a contribuir también a la frustración del Tolima. Las caras largas en la tribuna —donde estuvo el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo— hacían ver que ya la hinchada era consciente de que el milagro con el que fantasearon todo el fin de semana se había desvanecido. En el campo ajeno, el Junior, con un desempeño ascendente a lo largo de la liga, intuía ya la victoria. No por ello se afanó o se llenó de ansias, sino que mantuvo la tranquilidad y revalidó la superioridad de la que hizo gala a lo largo de los 180 minutos de ambos partidos. El Junior, habiendo hecho la tarea muy desde el comienzo, refrendó con creces el juego de ida. El árbitro pitó y señaló el centro del campo tras cuatro minutos de adición: el título, otra vez, se fue para Barranquilla.

Con su campeonato, el Junior, que siempre se vale del músculo de su chequera para reforzarse y buscar títulos, asegura su cupo en la Copa Libertadores de 2026 y disputará la Superliga ante Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre, en una final de ida y vuelta con fecha aún por definirse. Sin embargo, esos son asuntos del futuro: ahora el fútbol ha adelantado la Navidad y el carnaval en Barranquilla, que se sumerge en la celebración y la fiesta alrededor del Tiburón.