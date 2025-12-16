Ir al contenido
América Colombia
UNGRD

El prófugo Carlos Ramón González, grabado en una fiesta organizada por la Cancillería colombiana en Nicaragua

El antiguo aliado del presidente Gustavo Petro es uno de los principales señalados en la trama de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Santiago Torrado
Santiago Torrado
Bogotá -
Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana por un enorme escándalo de corrupción, fue grabado mientras asistía a una fiesta vallenata promovida por la Cancillería del país sudamericano en Nicaragua, en donde obtuvo el asilo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El antiguo jefe de inteligencia y director del Departamento Administrativo de la Presidencia en el Gobierno de Gustavo Petro se ve bailando desenfadadamente en el Teatro Nacional Rubén Darío, de Managua, en el video que ha divulgado este lunes W Radio.

La vida de González en Nicaragua promete desatar una nueva tormenta política justo en momentos en que avanzan las investigaciones por la trama de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, o UNGRD, que desvió dinero hacia congresistas para asegurar lealtades. Por ese caso, la Fiscalía colombiana acaba de pedir detención domiciliaria para dos poderosos exministros: Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior. El ente acusador señala a González, en concreto, de haber instruido al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, inflar los costos de un contrato y, con ese dinero robado al Estado, entregar 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado, el verde Iván Name, y de la Cámara de Representantes, el liberal Andrés Calle. Los dos legisladores fueron capturados y enfrentan sus propios procesos.

El régimen de Ortega y Murillo había informado el pasado 20 agosto que le otorgaba asilo político a Carlos Ramón González, señalado como autor central en el sonado caso de la UNGRD, apenas cinco días después de que Colombia lo había pedido en extradición. Un mes antes, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el ingreso en prisión del político del partido Alianza Verde, acusado de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y de peculado. La Fiscalía pidió entonces a la Interpol que expidiera una orden de captura internacional. La llamada circular roja fue expedida en septiembre, pero previsiblemente no se cumplirá dado que Nicaragua se ha convertido en un refugio de corruptos y criminales que evaden la justicia en sus países de origen.

Para entonces, el periodista Daniel Coronell había revelado que González vivió en la residencia del entonces embajador de Colombia en Nicaragua y hoy senador oficialista, León Fredy Muñoz, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. También Noticias RCN había revelado un documento emitido por la embajada colombiana en Managua, en que se solicita al Ministerio de Migración y Extranjería renovar la residencia de González en el país, en el que permanecía, según ese escrito, desde el 5 de noviembre de 2024.

El presidente Petro conoce a González, otrora uno de los hombres más poderosos de su Gobierno, desde que ambos fueron militantes de la guerrilla del M-19 en su juventud. Después de la firma de la paz, en 1990, González se convirtió en uno de los dirigentes de la Alianza Verde, y desde esa posición fue clave para que una parte importante de los verdes apoyara a Petro en las elecciones y, más adelante, hiciera parte de la coalición de Gobierno.

Sobre la firma

Santiago Torrado
Santiago Torrado
Santiago Torrado - twitter
Corresponsal de EL PAÍS en Colombia, donde cubre temas de política, posconflicto y la migración venezolana en la región. Periodista de la Universidad Javeriana y becario del Programa Balboa, ha trabajado con AP y AFP. Ha cubierto eventos y elecciones sobre el terreno en México, Brasil, Venezuela, Ecuador y Haití, así como el Mundial de Fútbol 2014.
Disidencias, UNGRD y sanciones del CNE: una semana de escándalos sacude al Gobierno de Gustavo Petro

Santiago Torrado | Bogotá

Santiago Torrado | Bogotá

La directora de la Presidencia pone en la diana a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, por supuesto mal manejo de recursos

Sebastián Forero | Bogotá

Sebastián Forero | Bogotá

