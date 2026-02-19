Los bandazos del jurado profesional del Benidorm Fest 2026: cómo sus favoritos en la semifinal fueron ninguneados en la final

RTVE ha desvelado el desglose de las votaciones donde se pueden comprobar los cambios de opinión de los votantes: The Quinquis, Kenneth y Kitai cayeron vertiginosamente

Este jueves, RTVE ha desvelado el desglose de las votaciones del Benidorm Fest 2026. Uno de los grandes conflictos desde el comienzo del certamen está en el habitual choque entre la opinión del público, que este año se manifestaba en el televoto y en el jurado demoscópico, y la opinión del jurado profesional. Tanto es así que en esta edición se decidió aislar a estos últimos votantes para que no estuvieran expuestos a las reacciones del público que asiste al Palau d’Esports L’Illa de Benidorm. Tampoco se comunican ya los puntos que recibe cada candidato en la semifinal. Esa información ha sido un secreto hasta este jueves.

En el desglose de las votaciones se puede comprobar cómo la opinión de los profesionales varía notablemente entre las semifinales y la final. En la primera semifinal, el grupo de expertos otorgó su mayor puntuación a la banda de rock Kitai, con 78 puntos, seguida por Kenneth, con 74 puntos. Les siguió Izan Llunas, con 71, y en cuarto lugar para el jurado profesional quedó esa noche Tony Grox y Lucycalys, quienes el sábado terminaron venciendo el festival gracias al apoyo del público.

En la segunda semifinal, el trío The Quinquis se alzó con la máxima puntuación del jurado profesional, con un total de 82 puntos. De esta forma, terminó siendo el favorito del jurado si se tienen en cuenta las votaciones de las dos semifinales. Miranda! & bailamamá quedó en segundo lugar en este apartado con 68 puntos, a Asha le dieron 63 puntos y a Rosalinda Galán, 61.

Un momento de la actuación de Kenneth en la final del Benidorm Fest 2026. Joaquín P. Reina (Europa Press)

Sin embargo, la situación cambió mucho en la final. El sábado, el jurado profesional dio 92 puntos a Asha, mientras que la cantante de Turista había sido tercera para los expertos en su semifinal. Tony Grox y Lucycalys ascendió al segundo puesto con 82 puntos del jurado. Pero más sorprendente fue el cambio de opinión con The Quinquis, que pasó de obtener su máxima puntuación en las semifinales a un discreto quinto lugar. Y más llamativa aún fue la caída de Kenneth: del segundo puesto en su semifinal con 74 puntos pasó a la penúltima posición en la final con 24.

Estas fueron las puntuaciones del jurado en las dos semifinales, ordenadas de mayor a menor en el cómputo de las dos galas:

The Quinquis: 82 puntos.

Kitai: 78 puntos.

Kenneth: 74 puntos.

Izan Llunas: 71 puntos.

Miranda! y bailamamá: 68 puntos.

Asha: 63 puntos.

Tony Grox y Lucycalys: 63 puntos.

Rosalinda Galán: 61 puntos.

Dani J: 51 puntos.

Mayo: 45 pntos.

Dora y Marlon Collins: 41 puntos.

Funambulista: 41 pntos.

Mikel Herzog Jr: 38 puntos.

María León y Julia Medina: 37 puntos.

Luna Ki: 36 puntos.

Atyat: 23 puntos.

Ku Minerva: 22 puntos.

Greg Taro: 18 puntos.

Y estos fueron los puntos que obtuvieron los finalistas el sábado de parte del jurado profesional:

Asha: 92 puntos.

Tony Grox y Lucycalys: 82 puntos.

Izan Llunas: 71 puntos.

Miranda! y bailamamá: 70 puntos.

The Quinquis: 65 puntos.

Rosalinda Galán: 52 puntos.

Kitai: 51 puntos.

Dani J: 40 puntos.

María León y Julia Medina: 30 puntos.

Mayo: 24 puntos.

Kenneth: 24 puntos.

Mikel Herzog Jr: 23 puntos.

Proceso de selección

En la misma nota de prensa, RTVE ha explicado también cuál fue el proceso de selección de las canciones. En primer lugar, un comité de expertos escuchó y preseleccionó las candidaturas del Benidorm Fest 2026. Estos expertos eligieron 30 candidaturas que fueron “objeto de una revisión estratégica y editorial adicional” por parte de un comité de dirección formado por Césa Vallejo (director del Benidorm Fest), Ana María Bordas (directora de producción de contenidos de RTVE), María Eizaguirre (directora de comunicación de RTVE) y Sergio Calderón (director de TVE).

De esas 30 canciones, este comité eligió las 18 participantes y seis reservas. Los criterios usados fueron “la competitividad artística y potencial escénico, la calidad compositiva e interpretativa, la viabilidad de producción en directo, la diversidad de géneros y estilos musicales, la paridad y representación diversa, la coherencia global del conjunto artístico del certamen y el potencial de recorrido y posicionamiento en plataformas digitales y emisoras de radio”. “El objetivo fue conformar una propuesta plural, competitiva y representativa de la música actual producida en España, con capacidad de proyección más allá del propio certamen”, dice la nota.