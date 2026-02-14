Benidorm Fest, en directo: orden de actuaciones y claves de la final

Bienvenidos a la narración en directo de la final del Benidorm Fest 2026

La final del Benidorm Fest 2026 se celebra esta noche en la ciudad levantina. Esta quinta edición ha sido un punto de inflexión para el certamen por su desvinculación de Eurovisión. La renuncia de RTVE a participar en el festival europeo hará que, a diferencia de otros años, el ganador de esta noche no se convierta en representante de España en Eurovisión, como ocurrió en años anteriores. En su lugar, el premio consistirá en 100.000 euros para el intérprete y 50.000 para los compositores del tema, además del trofeo de la Sirenita de Oro, la icónica estatuilla que recibían los ganadores del antiguo Festival de Benidorm y que desde esta edición sustituye al micrófono de bronce. El ganador también podrá viajar a EE UU a grabar un single con un productor destacado de la música latina. Y Spotify elegirá un finalista para grabar un tema en Estocolmo dentro de Spotify Singles.

Este año han sido 12 los artistas que han llegado a la final y que se medirán esta noche sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm en la final que emitirá La 1 en directo a partir de las 22.00. Aquí podrá seguir toda la información al minuto.

Las dos semifinales de martes y jueves dejaron una selección de doce artistas que competirán por la victoria esta noche. El orden de actuación se ha elegido de la siguiente forma: cuatro se han elegido por sorteo para actuar en la primera mitad de la gala, otros cuatro para la segunda mitad, y de los otros cuatro ha sido la dirección artística del certamen la encargada de elegir su lugar. El orden definitivo de actuación esta noche será el siguiente:

Mayo - Tócame

Kitai - El amor te da miedo

Asha - Turista

Dani J - Bailándote

The Quinquis - Tú no me quieres

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?

Mikel Herzog Jr. - Mi mitad

María León ft. Julia Medina - Las damas y el vagabundo

Rosalinda Galán - Mataora

Kenneth - Los ojos no mienten

Miranda! & bailamamá - Despierto amándote

Tony Grox y Lucycalys - T amaré