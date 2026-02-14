Benidorm Fest, en directo: orden de actuaciones y claves de la final
El festival elige esta noche al ganador de los 150.000 euros entre los 12 clasificados | El certamen musical celebra su quinta edición, la primera desvinculado de Eurovisión tras la negativa de RTVE a participar
La quinta edición del Benidorm Fest 2026 se celebra este sábado en una gala que retransmitirá La 1 en directo a partir de las 22.00. Tras las dos semifinales, esta noche se miden sobre el escenario 12 finalistas: Mayo, Kitai, Asha, Dani J, The Quinquis, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr., María León ft. Julia Medina, Rosalinda Galán, Kenneth, Miranda! & bailamamá y Tony Grox y Lucycalys. Esta es la primera edición del certamen cuyo ganador no se convertirá en representante de España en Eurovisión, ya que RTVE decidió retirarse del certamen europeo por la presencia de Israel. La propuesta ganadora de esta noche recibirá 100.000 euros para su intérprete y otros 50.000 euros para los compositores.
Los que se quedaron por el camino
RTVE recibió 870 canciones para participar en el Benidorm Fest 2026. De ellas se eligieron las 18 que se escucharon entre el martes y jueves. Los seis que se quedaron en las semifinales fueron Atyat (Dopamina), Funambulista (Sobran gilipollas), Greg Taro (Velita), Ku Minerva (No volveré a llorar), Luna Ki (Bomba de amor) y Dora & Marlon Collins (Rakatá). Esta última propuesta, a pesar de contar con el favor del jurado profesional, no convenció al público y cayó en la primera semifinal. Así sonaban:
Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. / ROBERTO MORENO MOYA / RTVE
El debut de Jesús Vázquez en La 1
El final de 2025 y el comienzo de 2026 ha traído muchos movimientos de presentadores en la televisión española. Uno de los fichajes más llamativos fue el de Jesús Vázquez por TVE y su marcha de Telecinco, algo que se conoció precisamente cuando TVE anunció quiénes serían los encargados de presentar el Benidorm Fest 2026. Tras 25 años vinculado a los canales de Mediaset, el presentador gallego se ha pasado a la televisión pública nacional. Ya ha explicado que están preparando algún que otro proyecto, pero el primero ha sido situarse al frente del Benidorm Fest 2026. En esa tarea está acompañado por el cineasta Javier Ambrossi, debutante en estas lides, y por Inés Hernand, habitual ya del Benidorm Fest. Además, la humorista Lalachus, que se ha encargado de Benidorm Calling en RTVE Play, se unirá a ellos en esta gala final.
Las cuatro ganadoras del Benidorm Fest actuarán en la final
Chanel, Blanca Paloma, Nebulosa y Melody serán las flamantes artistas invitadas de la final de este sábado. Si por las semifinales pasaron Fangoria, Paloma San Basilio, Abraham Mateo y Luz Casal, la celebración del quinto aniversario del festival culminará este sábado con las actuaciones de las cuatro ganadoras de sus anteriores ediciones.
Ellas sí fueron a Eurovisión con sus propuestas ganadoras. Chanel con su SloMo brilló no solo en Benidorm, sino también en Turín, donde consiguió quedar en tercer lugar en una edición del festival que ganó Ucrania con un masivo apoyo del televoto. Peor suerte tuvieron en la cita europea el resto de artistas. Blanca Paloma y su Eaealogró un discreto 17º puesto. Nebulossa y Zorraquedaron en 22ª posición. Y peor aún le fue a Melody con Esa diva, que quedó antepenúltima, en el puesto 24º.
Por cierto, ¿recordáis el chanelazo? Así fue su actuación ganadora en Benidorm. Dentro vídeo:
Jurado del Benidorm Fest 2026 junto a César Vallejo, director del festival. / ROBERTO MORENO MOYA / RTVE
Cómo se reparten los votos
Uno de los temas espinosos en cada edición del Benidorm Fest es el reparto de los votos. El año pasado se incorporó el voto gratuito para el público y, tras un año de ausencia, en esta edición ha regresado el voto demoscópico. Entonces ¿cómo queda el reparto de votaciones de este año?
Como siempre, los votos del jurado profesional tienen un peso del 50% en el resultado final. El otro 50% corresponde al público. Del voto del público, el 25% corresponde al televoto (llamadas de teléfono y sms) y a los votos gratuitos por la aplicación de RTVE Play (con el mismo valor para cada voto, venga de donde venga). El otro 25% pertenece al jurado demoscópico, compuesto por una muestra de 350 personas que representan a toda España. Cada uno elegirá sus favoritos colocando las actuaciones del 1 al 12, y se asignan puntos en función de la posición elegida.
El jurado profesional, que en esta edición está aislado en una sala para evitar que les puedan influir los abucheos o aplausos del público asistente, está compuesto por ocho personas relacionadas con la música nacional e internacional: Alicia García, Dani Ruiz, Sonia Durán, Melanie Parejo, Ignacio Meyer, Javier Llano, Almudena Heredero y Roberto Santamaría, director de RNE y también es portavoz del jurado.
¿Y en caso de empate? Si las dos opciones más votadas empatan en puntos, ganaría la que haya obtenido mayor puntuación del jurado profesional.
Como ocurrió el año pasado, no se han anunciado los puntos que ha recibido cada participante en las semifinales para evitar polémicas y dar más emoción a la final al no conocerse los favoritos.
Bienvenidos a la narración en directo de la final del Benidorm Fest 2026
La final del Benidorm Fest 2026 se celebra esta noche en la ciudad levantina. Esta quinta edición ha sido un punto de inflexión para el certamen por su desvinculación de Eurovisión. La renuncia de RTVE a participar en el festival europeo hará que, a diferencia de otros años, el ganador de esta noche no se convierta en representante de España en Eurovisión, como ocurrió en años anteriores. En su lugar, el premio consistirá en 100.000 euros para el intérprete y 50.000 para los compositores del tema, además del trofeo de la Sirenita de Oro, la icónica estatuilla que recibían los ganadores del antiguo Festival de Benidorm y que desde esta edición sustituye al micrófono de bronce. El ganador también podrá viajar a EE UU a grabar un single con un productor destacado de la música latina. Y Spotify elegirá un finalista para grabar un tema en Estocolmo dentro de Spotify Singles.
Este año han sido 12 los artistas que han llegado a la final y que se medirán esta noche sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm en la final que emitirá La 1 en directo a partir de las 22.00. Aquí podrá seguir toda la información al minuto.
Las dos semifinales de martes y jueves dejaron una selección de doce artistas que competirán por la victoria esta noche. El orden de actuación se ha elegido de la siguiente forma: cuatro se han elegido por sorteo para actuar en la primera mitad de la gala, otros cuatro para la segunda mitad, y de los otros cuatro ha sido la dirección artística del certamen la encargada de elegir su lugar. El orden definitivo de actuación esta noche será el siguiente:
Mayo - Tócame
Kitai - El amor te da miedo
Asha - Turista
Dani J - Bailándote
The Quinquis - Tú no me quieres
Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?
Mikel Herzog Jr. - Mi mitad
María León ft. Julia Medina - Las damas y el vagabundo
Rosalinda Galán - Mataora
Kenneth - Los ojos no mienten
Miranda! & bailamamá - Despierto amándote
Tony Grox y Lucycalys - T amaré
