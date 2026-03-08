Ya los frenamos antes
Una ola reaccionaria recorre el mundo, pero muchas de las batallas feministas actuales ya se han librado, y también ganado
Una ola de reacción al feminismo recorre el mundo. Se refleja, por ejemplo, en el desprecio disparado entre los chicos jóvenes al movimiento. Pero también en políticas concretas. Este 8-M recordamos que muchas de las batallas de hoy ya se libraron hace décadas. De España a Colombia, Argentina y México, en este ‘podcast’ escuchamos cómo el feminismo se organizó para defender el derecho al aborto, responder a la difusión no consentida de fotos íntimas, impulsar huelgas o frenar a la ultraderecha.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.