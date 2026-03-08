Ir al contenido
Madrid
Día de la Mujer

La concejala de mujer de Collado Villalba prohíbe sobre la marcha un monólogo feminista por ser “una falta de respeto”

Varios asistentes abandonaron el teatro y la responsable municipal, del Partido Popular, subió al escenario para suspender la obra

La concejala de la Mujer en Collado Villalba, Noelia R. Díaz Vaca (dcha). durante su interrupción de una obra feminista celebrada este sábado en la víspera del Día de la Mujer.PSOE MADRID
Fernando Peinado
Fernando Peinado
Madrid -

La concejala de mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid, 67.274 habitantes) prohibió este sábado sobre la marcha un monólogo feminista porque consideró que la obra, programada por su propio equipo municipal del PP, era una “falta de respeto”. Noelia R. Díaz Vaca subió al escenario durante la actuación después de que varios asistentes abandonaran la sala. “Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido”, dijo la representante, según un vídeo que circula por redes sociales. Los asistentes que seguían en las butacas no le dieron la razón y un hombre de edad avanzada alzó la voz para protestar, tras lo cual Díaz Vaca se retiró y ordenó a los técnicos que interrumpieran la función, de acuerdo con el portavoz municipal del PSOE, Andrés Villa.

Solo unas horas después, en la mañana de este domingo Día de la Mujer, Díaz Vaca ha pedido disculpas, después de que el vídeo despertara la rabia en redes y la oposición de izquierdas reaccionara indignada. El PSOE ha pedido su dimisión. “Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto”, ha dicho en un tuit. “Quiero dejar claro que creo firmemente en la libertad de expresión, un principio esencial en democracia. Al mismo tiempo, también considero que esa libertad debe convivir con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad”.

El vídeo solo recoge la interrupción de la concejala y no queda claro qué ofendió a la concejala y parte de la audiencia. La obra era Ser Mujer y según la descripción de la compañía que la interpreta, Xana Teatre, pertenece al subgénero de teatro comprometido. El argumento es descrito como “un monólogo cargado de humor que reivindica el feminismo y la sororidad”. Trata de Pilar, una chica que acaba de cumplir 40 años y se plantea preguntas sobre el matrimonio, la maternidad o el sexo.

[Noticia de última hora. En ampliación]

