Guardiola, en manos de Vox: siga en directo la última votación en la Asamblea de Extremadura

Los populares anunciaron este jueves que los diputados de Santiago Abascal se decantan de nuevo por la negativa a investir a la baronesa del PP

La hora es extraña. El ambiente por los pasillos empedrados, también. Y el resultado... ya está dicho, salvo una sorpresa de última hora que daría un respingo en el escaño a más de uno. El PP ha citado para las dos de la tarde de este viernes a los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura. Será la última sesión de investidura de María Guardiola. Un pleno rápido, breve, donde los portavoces de los grupos (PP, Vox, PSOE y Unidas por Extremadura) tomarán la palabra durante 10 minutos. Después, a votar.

Al contrario que el martes, donde la baronesa extremeña necesitaba los síes de la formación de Santiago Abascal para ser investida de nuevo como presidenta de la Junta de Extremadura —los populares cosecharon en diciembre pasado 29 escaños, a cuatro de la absoluta—, este viernes bastaría con una abstención. De hecho, esta escena ya se vivió en el Parlamento regional dos veces.

Izquierda Unida cambió su voto del no a la abstención en 1995 para que gobernara de nuevo Juan Carlos Rodríguez Ibarra y, 16 años después, se abstuvo también dos veces para que el PP presidiera la región por primera vez con José Antonio Monago como presidente.

La negativa de nuevo de Vox, anunciada por el PP este jueves, asomaría a la región a un territorio desconocido. Un periodo de dos meses —hasta el 4 de mayo— donde podrán celebrarse todos los plenos que se consideren para investir a la candidata. Pero si el 4 de mayo no se ha alcanzado ningún acuerdo y los partidos se mantienen firmes, Extremadura volvería a votar 54 días después de ese 4 de mayo. Es decir, que los comicios serían un domingo de junio.