8M: Las manifestaciones del Día de las Mujeres 2026, en directo | El feminismo se manifiesta este domingo ante el auge de la extrema derecha y contra la opresión
Las organizaciones ponen el foco en la situación geopolítica sin olvidar luchas históricas como la desigualdad o la violencia machista
El movimiento feminista ha convocado este domingo manifestaciones en ciudades y pueblos de toda España por el 8M, Día Internacional de las Mujeres. Este año, las protestas tienen una perspectiva global ante “el auge de la extrema derecha y el clima belicista internacional”, detallaban desde la Comisión 8M el pasado miércoles. Las concentraciones de 2026 también se plantan ante “un sistema de opresión contra las mujeres que es estructural, mundial”, explicaban por su parte desde el Movimiento Feminista de Madrid (MFM). Estas dos organizaciones convocan sendas marchas que recorrerán desde el mediodía la capital. Por quinto año consecutivo, el feminismo se divide en varias ciudades por las discrepancias sobre la Ley trans o la abolición de la prostitución. Sin embargo, comparten la reclamación de igualdad real y el fin de la violencia contra las mujeres. Además, con un panorama internacional convulso, los lemas y manifiestos se hacen eco de las políticas migratorias, de las guerras, y de los regímenes que esclavizan a las mujeres y a las niñas.
Madrid se comienza a pintar de morado por el Día Internacional de las Mujeres
Por quinto año consecutivo, las manifestaciones por el 8M, Día Internacional de las Mujeres, se dividen en Madrid. La protesta convocada por la Comisiom 8M, con el lema “Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes”, sale de Atocha a las 12.00 y acaba en Sevilla. Media hora antes del arranque, ya comienzan a verse grupos de mujeres llegar a la boca de metro de Estación del Arte y reunirse frente al Real Jardín Botánico.
Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid, que rechaza la inclusión de las mujeres trans en la lucha feminista y defiende la abolición de la prostitución, marcha a la misma hora entre Cibeles y plaza de España con esta proclama: “Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista. ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!”. Por el momento, no hay afluencia de manifestantes en Cibeles.
El feminismo sale a la calle en Barcelona en dos concentraciones simultáneas
El feminismo también sale a la calle en Barcelona con dos concentraciones prácticamente simultáneas, una con vocación unitaria que reivindica la “lucha transfeminista” y otra alternativa con el lema “Mujeres en lucha, basta de violencia y explotación”. La primera está convocada por la Asamblea 8M en Jardinets de Gràcia a las 11.30, y la segunda por la Coordinadora 8M, que ha citado a las 12.00 en la plaza Catalunya.
“Yo soy feminista, pero es verdad que la gente ahora lo entiende como algo completamente diferente; si preguntas, te dirán que no lo son”. Esto que dice Mónica Rubio, estudiante de 20 años, es una de las claves de lo que está sucediendo con la cuarta ola del feminismo: la de la última década, la que puso todos los focos sobre la violencia sexual y la desigualdad salarial, la que amplificó los gritos de hartazgo de las mujeres virtualmente y en calles de todo el mundo, y también la que se ha desdibujado entre los centennials (los jóvenes de entre 14 y 29 años).
Canarias sale a la calle en el 8M ante la “necesidad de resistir”
Las organizaciones y los colectivos feministas saldrán hoy a las calles de las islas Canarias para reivindicar en el Día Internacional de la Mujer avances hacia la igualdad e impulsar medidas que combatan las violencias machistas, vicaria, económica e institucional.
La Red Feminista de Gran Canaria pondrá hoy el foco en la “necesidad de resistir” ante quienes quieren “cercenar derechos de las mujeres”. Bajo el lema “Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal”, la movilización hace un llamamiento para “luchar unidas y activamente como sociedad” por los derechos de todas las mujeres ante los intentos de retroceso en temas como la educación, la sanidad, la lucha contra la violencia de género.
La marcha partirá a las 12 desde la Plaza de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria y finalizará en la Plaza de Santa Ana, en Triana. En el trayecto, se denunciará que las políticas feministas no son prioridad de Estado, ni tampoco la lucha contra las violencias machistas.
La otra gran marcha de las islas se celebrará en Santa Cruz de Tenerife a la misma hora. Partirá desde el Parque García Sanabria y avanzará hasta concluir en la plaza de la Candelaria. Las organizaciones convocan a toda la sociedad a “implicarse” en la defensa de los derechos de las mujeres, ante el “ascenso de un nuevo fascismo” abanderado por las ultraderechas bajo el lema “Feministas imparables, ¡Tumbemos el fascismo!”. “El machismo mata y nos está matando. Es una tarea de toda la sociedad el pararlo”. También se celebrarán marchas en islas como Lanzarote, Fuerteventura o La Palma.
La concejala de mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid, 67.274 habitantes) intentó este sábado prohibir sobre la marcha un monólogo feminista porque consideró que la obra, programada por su propio equipo municipal, era una “falta de respeto”. Noelia R. Díaz Vaca (del Partido Popular) interrumpió la acutación y subió al escenario después de que varios asistentes abandonaran la sala. “Discúlpenme, pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido”, dijo la representante, según un vídeo que circula por redes sociales. Los asistentes que seguían en las butacas no le dieron la razón y un hombre de edad avanzada alzó la voz para protestar, tras lo cual Díaz Vaca se retiró y permitió que la función continuara.
Amama se manifiesta en Sevilla por el 8M
En Sevilla las dos manifestaciones para conmemorar el 8M comienzan a la misma hora: a las 12.00. La organizada por la Asociación Feminista Unitaria de Sevilla bajo el lema: “Frente a las violencias fascistas, trenzamos resistencias feministas”. Entre las convocantes se encuentra la Asociación de mujeres andaluzas víctimas de cáncer de mama, Amama, que ha enarbolado la lucha de las pacientes de cáncer para que se reconozca su derecho a una sanidad pública y que sigue exigiendo a la Junta de Andalucía que explique cómo se originó el fallo en los cribados.
La segunda, convocada por la Plataforma 8 de marzo de Sevilla, se cita en la Plaza Nueva. La división del movimiento feminista se ha convertido ya en una tradición en la capital andaluza donde desde hace varios años, tanto la manifestación por el Día de la Mujer, como la del Día contra la violencia de género se celebran por separado.
Las mujeres volverán a las calles en toda España este domingo en el Día Internacional de las Mujeres. Lo harán este año con sororidad y fuerza en medio de un contexto político global que los movimientos han tenido en cuenta. A pesar de eso, la división que comenzó en 2022 se mantendrá por quinto año consecutivo, y en muchas ciudades el feminismo volverá a caminar dividido este 8M —entre ellas Madrid y Barcelona—, un reflejo de una fractura que permanece. La falta de consensos gira principalmente en torno a cuestiones como la Ley trans, el modelo legal sobre la prostitución o la definición del sujeto político del feminismo.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, este 8 marzo. Las principales provincias españolas acogen este año las protestas que buscan una perspectiva global ante “el auge de la extrema derecha y el clima belicista internacional”.
