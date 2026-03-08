8M: Las manifestaciones del Día de las Mujeres 2026, en directo | El feminismo se manifiesta este domingo ante el auge de la extrema derecha y contra la opresión

Canarias sale a la calle en el 8M ante la “necesidad de resistir”

Las organizaciones y los colectivos feministas saldrán hoy a las calles de las islas Canarias para reivindicar en el Día Internacional de la Mujer avances hacia la igualdad e impulsar medidas que combatan las violencias machistas, vicaria, económica e institucional.

La Red Feminista de Gran Canaria pondrá hoy el foco en la “necesidad de resistir” ante quienes quieren “cercenar derechos de las mujeres”. Bajo el lema “Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal”, la movilización hace un llamamiento para “luchar unidas y activamente como sociedad” por los derechos de todas las mujeres ante los intentos de retroceso en temas como la educación, la sanidad, la lucha contra la violencia de género.

La marcha partirá a las 12 desde la Plaza de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria y finalizará en la Plaza de Santa Ana, en Triana. En el trayecto, se denunciará que las políticas feministas no son prioridad de Estado, ni tampoco la lucha contra las violencias machistas.

La otra gran marcha de las islas se celebrará en Santa Cruz de Tenerife a la misma hora. Partirá desde el Parque García Sanabria y avanzará hasta concluir en la plaza de la Candelaria. Las organizaciones convocan a toda la sociedad a “implicarse” en la defensa de los derechos de las mujeres, ante el “ascenso de un nuevo fascismo” abanderado por las ultraderechas bajo el lema “Feministas imparables, ¡Tumbemos el fascismo!”. “El machismo mata y nos está matando. Es una tarea de toda la sociedad el pararlo”. También se celebrarán marchas en islas como Lanzarote, Fuerteventura o La Palma.