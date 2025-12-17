La policía de Londres detiene a Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a tres niñas con frambuesas con talio

Según versiones de medios británicos, ella fue rescatada del río Támesis, sin heridas de gravedad. Tiene circular roja de Interpol y deberá comparecer a una audiencia de extradición

Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa de causar la muerte de dos menores de edad e intoxicar a otras dos personas en Bogotá - una menor y un joven de 21 años - con unas frambuesas envenenadas el pasado mes de abril, ha sido capturada este martes en Londres, según información del medio británico Daily Mail. La mujer, señalada como principal responsable del crimen, fue rescatada del río Támesis, cerca del Puente Battersea.

Un portavoz de la Policía Metropolitana dijo a ese diario que recibieron una llamada a las 06:45 horas reportando información sobre una mujer en estado de angustia. “La Unidad de Policía Marítima de la Met rescató a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y fue trasladada al hospital, donde sus lesiones han sido consideradas no potencialmente mortales ni con riesgo de cambiar su vida”, cita el artículo. Medios nacionales como Caracol Radio y La W Radio han confirmado el operativo.

La detención se produce dos semanas después de que la Fiscalía colombiana emitiera orden de captura contra Guzmán y tramitara una notificación roja de Interpol para ubicar a la sospechosa. El nombre de la mujer lo reveló Juan De Bedout, el padre de una de las niñas muertas, en una entrevista como parte de las investigaciones judiciales, al dar a conocer que sostuvo con ella una relación extramatrimonial entre 2017 y 2018.

Como parte de las pruebas recogidas, la Fiscalía ubicó al domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas en la casa De Bedout, donde se reunían las víctimas, estudiantes del colegio Los Nogales de Bogotá, la tarde del viernes 4 de abril. El mensajero contó que el encargo salió desde la oficina de un tarotista, de quien se desconocen los vínculos con Guzmán, en un edificio de la exclusiva zona de la calle 93. El rastreo de las llamadas que recibió el domiciliario detectó la comunicación desde un número de Argentina que pertenecería a Guzmán Castro.

La mujer ha negado su participación en el crimen. En un mensaje divulgado por whatsapp dijo que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comenzó una maestría en periodismo. “Me vine a España hace un mes largo, con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo. Me acusan, me imagino, pues tuve una relación clandestina con el papá de una de las niñas”, afirmaba.

La tarde del viernes 4 de abril, en la que tres estudiantes del colegio Los Nogales se reunieron para preparar galletas en la vivienda de una de ellas, al norte de la capital colombiana, terminó convertida en una tragedia que ha golpeado a varias familias. Dos de las menores, con 13 y 14 años de edad, murieron horas después de consumir esa tarde unas frambuesas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico. Las frutas cubiertas de chocolate llegaron como un supuesto regalo a domicilio, sin remitente, para el hermano de una de las víctimas, quien se encontraba con ellas y solo consumió una cantidad mínima. La tercera de las menores está en recuperación fuera de Colombia, ante la gravedad de los efectos provocados por la sustancia.

Las autoridades, además, investigan la hipótesis de un intento prolongado de envenenamiento, tras la detección de talio en exámenes toxicológicos practicados a De Bedout y a otro de sus hijos, que no ingirieron frambuesas. En el cuerpo de la esposa del economista, fallecida por cáncer en 2020, también habrían detectado talio años atrás.

De acuerdo con el reporte del Daily Mail, Guzmán Castro llegó a Gran Bretaña el 11 de noviembre y la Agencia Nacional contra el Crimen la estaba buscando activamente. “Si su estado de salud lo permite, Castro será puesta bajo custodia para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en una audiencia de extradición”, señala el medio.

Los abogados de la familia De Bedout esperan una condena de más de 50 años de cárcel contra la persona responsable del doble homicidio y la doble tentativa de homicidio. Una vez legalizada la captura en Londres y extraditada a Colombia, la mujer enfrentaría imputación de cargos por parte de la Fiscalía.